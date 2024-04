Los Nuestros: ESAÚ ZAMORA, el compañero Bernardo González

Queridas Compañeras

Queridos Compañeros,

Tenemos una muy triste y dolorosa información que compartir: acaba de fallecer nuestro hermano y compañero de tantas y tantas luchas y jornadas ESAÚ ZAMORA, nuestro querido Bernardo González.

Supimos de inmediato sobre su delicada situación médica hace algunos días y acompañamos solidariamente en la esperanza que, a pesar de la gravedad de su enfermedad, pudiera tener algún tipo de recuperación que le permitiera prolongar la vida y su canto como Poeta del Pueblo.

No fue así. Igual como nos sorprendió su estado de salud nos ha sorprendido su repentina partida.

La militancia de Esaú era, probablemente, la más querida y respetada entre nuestras familias. Con un compromiso y una lealtad a toda prueba a los principios y valores de la trayectoria del socialismo histórico chileno, con una enorme entrega a la proyección del legado del Presidente Allende y del proyecto político popular allendista.

Sus últimos años los dedicó, tal vez, al más noble de los Oficios: se reinventó en la poesía popular y creció como un poeta del pueblo. Se convirtió en el Poeta del Pueblo. Desde entonces, no hubo un encuentro, una reunión, un Seminario, un evento donde él no reclamara iniciar la actividad sin que se leyera uno de sus poemas de compromiso socialista y de clase. Así supimos que era autor de vasta y extensa obra poética. Que le valió ser reconocido por la Sociedad de Escritores de Chile (SECH) como uno de los suyos. Y así, incursiono en la poesía latinoamericana. Tejió redes entre poetas y cantores populares y plantó en la tierra de la emancipación popular la bandera de la accion cultural revolucionaria. “Sin Cultura, -anunciaba a los vientos-, no hay revolución y no sobrevive el socialismo”.

Sin duda volverán a cantar con Fernando Aguirre y los compañeros de la Agrupación del Cantar Latinoamericano, (ACÁL) que él en su energía volvió a reinventar en comunidad en los 50 años del aniversario del asesinato del Pdte Allende.

Esaú ha encarnado por años lo más alto de la razón ética que preserva la memoria del sacrificio y del martirilogio de los nuestros.

Otro inmenso dolor negro atraviesa nuestros pechos y enluta a todas las familias del Socialismo Histórico. Guardamos por él y su familia un respetuoso silencio, un luto de revolucionarios.

Como decimos desde hace tanto, “… a pesar que somos Artesanos de la Vida y de la Justicia Social de nuestros pueblos, caminamos con la muerte”.

Esaú ha sido entre nosotros, por cincuenta años un imprescindible.

Si. Un imprescindible.

Muchos compañeros y compañeras han expresado esta tarde y noche su sorpresa y su dolor; nos embarga una enorme pena; estamos de duelo.

Cuando lo internaron de urgencia se dio el tiempo para escribirme, sabiendo que nos escribía a todos:

“… espero que continúes la tarea permanente”. Escribió esto entre otros mensajes y recomendaciones para el futuro. Como si antes de partir nos encomendará la tarea.

No sabía entonces de lo grave de su condición de salud. Pero intuía. Siempre intuyó los peligros que lo acechaban. Siempre salió airoso de situaciones de riesgo para él, su familia y la organización partidaria. Creo que en estas circunstancias tiene que haber sentido los acechos del peligro.

En cuanto a nosotros, estaremos comunicando los detalles de su despedida y del rito funerario cuando la familia lo decida.

Dediquemos nuestros pensamientos a honrar su ejemplo, su legado y su memoria.

Invitamos a todas y todos expresar el cariño y la memoria por todos los medios que consideren adecuados.

NUESTRA FUERZA

RADICA EN

NUESTROS PRINCIPIOS.

Carlos Moya Ureta