Levantamiento social con barricadas en casi todas las ciudades de Francia

Francia está ardiendo. Estallido social con barricadas en casi todas las ciudades del país. Hoy, el neoliberal Macron ha aprobado por decretazo 49-3 y sin pasar por votación en la Asamblea la reforma de las pensiones ampliamente impopular (jubilación de 62 a 64 años).

La France Insoumise, en su página WEB:

COMIENZA LA BATALLA POR LAS PENSIONES

Macron y Borne planean la mayor regresión social de los últimos 30 años. Intentan hacer creer a la gente que no hay elección. Eso no es cierto. No hay problema de déficit. Sólo quieren ahorrar dinero a costa de los futuros pensionistas para financiar recortes fiscales para los más ricos y las grandes empresas.

Quieren salirse con la suya a la fuerza mientras el 80% de los franceses y todos los sindicatos están en contra. No se lo permitamos. Movilicémonos en todo el país para que Borne retire su reforma. Nuestros números nos harán fuertes.

__________________________________________________________________________________

Después del 49-3, con nuestra movilización, podemos vencer a Macron y a los capitalistas: ¡organicémonos!

La Gauche Revolutionaire 16/03/2023,



La oposición a la ley de jubilación no se ha debilitado, al contrario. Las gigantescas manifestaciones, las huelgas por centenares, confirman un rechazo total a Macron y a todas sus políticas al servicio de los ricos. La clase obrera levanta la cabeza.

Manifestación del 15 de marzo en París – Foto Pierrick Villette



Esta reforma ha sido la gota que ha colmado el vaso para muchos de nosotros. Los grandes grupos han cosechado 172.000 millones de euros en 2022 gracias a su política. ¡El dinero está ahí para resolver todos los problemas sociales! Así que decimos ¡basta! No queremos aguantar el paro de los mayores y las penurias de los jóvenes, los servicios públicos desmantelados, los salarios bajos mientras se disparan los precios y los beneficios… y el autoritarismo permanente de Macron.

49-3: Macron y los capitalistas están enfebrecidos

Intenta parecer inflexible, pero en realidad es muy débil. La huelga ha vuelto a demostrar que sus políticas no tienen apoyo entre la población. Es explosiva. El uso del 49-3 muestra que Macron, en cierto modo, ya ha perdido. ¡Los trabajadores y los jóvenes han levantado la cabeza!

Todas nuestras reivindicaciones urgentes están ahora sobre la mesa: por el aumento de los salarios, la congelación de los precios, la derogación de las leyes antidesempleo, las leyes racistas… y las luchas continuarán.

Las huelgas demuestran que son los trabajadores los que mantienen en funcionamiento las empresas, los autobuses, los trenes y toda la sociedad, no el puñado de superricos ni los políticos que les sirven. Demuestran la fuerza social de los trabajadores cuando asumen colectivamente la lucha. Esta fuerza tiene los medios para cambiar la sociedad, para deshacerse de Macron y de todas sus políticas. ¡Basta ya de perder una a una nuestras conquistas y de ser aplastados por la máquina capitalista y su dictadura del beneficio!

Contra el capitalismo, luchemos por el socialismo

Para satisfacer nuestras reivindicaciones, necesitamos otro gobierno que se oponga a los capitalistas y a sus partidos. Un gobierno que deberá tener un programa firme, empezando por los nervios de la guerra: poner en manos públicas los grandes sectores de la economía que hoy poseen los grandes accionistas (energía, bancos, gran distribución, farmacia…). Este debe ser el papel de un gobierno nacido de la lucha, es decir, de las AG, junto a los representantes de los sindicatos y de las organizaciones políticas.

Queremos una sociedad en la que decidamos de forma democrática cómo gestionar la economía, la producción y la distribución, la cultura, la educación, la sanidad, etc.: una sociedad socialista. Una sociedad socialista. Luchando por esa sociedad justa es como podremos dirigir este enfrentamiento contra los capitalistas… ¡y vencer!

¡Ven a discutir y a organizarte con la Izquierda Revolucionaria para luchar por el socialismo!

