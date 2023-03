Las ‘megaamenazas’ del capitalismo

Muchos economistas burgueses han tendido a poner brillo a la profunda crisis sistémica que enfrenta el capitalismo mundial. A menudo se han aprovechado de esta o aquella “buena” noticia marginal para concluir empíricamente que este o aquel problema se ha solucionado, hasta que surja el siguiente. Ahora, enfrentados a la convergencia de una serie de múltiples crisis, tanto económicas como políticas, muchos finalmente se han visto obligados a ponerse al día con lo que ha argumentado el CIT: que el capitalismo global enfrenta una situación devastadora.

En el Foro Económico Mundial de 2023, el 66 % de un grupo de economistas del sector público y privado pensó que era probable que se produjera una recesión mundial en 2023. Se hacen eco del pesimismo de la clase dominante sobre el futuro de su sistema. Dos de cada cinco jefes de empresas globales temen que sus negocios sean inviables dentro de una década. Siguiendo al WEF, el FMI, el Banco Mundial y algunos comentaristas han intentado una vez más argumentar que las cosas no están tan mal basándose en evidencia empírica de que, por ejemplo, la inflación no ha aumentado tanto como se temía originalmente.

Hay, sin embargo, algunas excepciones notables al empirismo de muchos economistas burgueses. Nouriel Roubini es uno de ellos. No marxista, pero como un joven atraído por la economía a través de sus estudios de Marx, antes de descubrir a Keynes, Roubini ha sido consistente en profundizar en las tendencias subyacentes que tienen lugar dentro de la economía capitalista y concluyó que “ahora nos tambaleamos en un precipicio, la innovación debajo de nosotros… Las nuevas señales de advertencia parecen claras y convincentes. Los riesgos económicos, financieros, tecnológicos, comerciales, políticos, geopolíticos, de salud y ambientales se han transformado en algo mucho más grande. Bienvenido a la era de las megaamenazas; alterarán el mundo que creíamos conocer”.

Roubini se ha destacado en ocasiones contra la “sabiduría convencional” de la opinión mayoritaria de los comentaristas capitalistas. Fue ridiculizado cuando advirtió en 2006 de un colapso financiero inminente que ocurriría en 2007/8, como también había anticipado el CIT. Posteriormente, advirtió, al igual que el CWI, de la amenaza de estanflación/inflación, en 2021, ante el actual repunte mundial de precios.

Anteriormente descartado como un economista burgués «disidente», apodado ‘Dr. Doom’, muchas de las advertencias de Roubini ahora son lugares comunes. El último libro de Roubini, ‘ Megaamenazas: las diez tendencias que ponen en peligro nuestro futuro y cómo sobrevivir a ellas ‘, es una exposición devastadora del capitalismo global actual y una advertencia de lo que depara el futuro si continúa. Roubini cubre muchos temas; político, económico, ambiental y geopolítico, todos los cuales no es posible comentar en una sola revisión. Mucho de lo que contiene su libro no es nuevo, especialmente para el CIT y nuestros seguidores. A menudo, el material económico es algo denso, pero esclarecedor sobre la escala y la profundidad de las múltiples crisis que enfrenta el capitalismo global. La publicación de tal obra de un economista político burgués en esta coyuntura es muy significativa. Es un intento serio de contemplar cómo es probable que las tendencias y los eventos económicos, geopolíticos, políticos, ambientales y técnicos impacten en la sociedad en los próximos años.

Sin embargo, una cosa es diagnosticar la enfermedad y una propuesta completamente diferente encontrar una cura. Como economista político burgués, Roubini permanece aprisionado dentro del capitalismo y las limitadas soluciones que propone para evitar el mundo “distópico” que anticipa no ofrecen una alternativa duradera ni una salida a la crisis sistémica que existe.

El mundo, dice correctamente, ahora enfrenta una serie de múltiples crisis interconectadas, que están convergiendo, como ha argumentado el CIT. Las “diez megaamenazas” que identifica Roubini: crisis de la deuda; fracasos de las políticas públicas y privadas; cambios demográficos, dinero fácil; estanflación; desglobalización; Inteligencia artificial; la nueva “guerra fría” y el medio ambiente son todos aspectos centrales de las crisis actuales que se están desarrollando.

Crisis de deuda

La explosión de la deuda global es un factor crucial en el desarrollo de la crisis económica en los próximos años. Las crisis de la deuda han sacudido al mundo neocolonial en períodos anteriores de agitación capitalista, especialmente en América Latina en la década de 1980. Sin embargo, hay una diferencia crítica en esta crisis, que en parte dará forma a la era en la que nos encontramos ahora. Ese es el crecimiento masivo de la deuda que existe en las principales potencias imperialistas. EE. UU. ya es el mayor deudor mundial, por una suma del 50% del PIB, o US $ 13 billones en pasivos externos.

A finales de 2021, la deuda pública y privada mundial superaba con creces el 350 % del PIB mundial. Ahora es aún más alto. Si continúa el ritmo promedio de crecimiento de la deuda durante los últimos 15 años, ascenderá a una deuda global de US $ 360 billones, un aumento de US $ 85 billones desde sus niveles actuales. Los niveles de deuda de tal magnitud son irreembolsables. Sin embargo, atenderlos, especialmente cuando aumentan los niveles de interés, también se vuelve imposible y desencadena trastornos económicos y sociales que no se han visto en una generación, como hemos visto en Sri Lanka. Esto se repetirá en una serie de países en el próximo período. Pakistán es posiblemente el próximo candidato. Las Naciones Unidas esperan que 70 países de Asia, África y América Latina entren en mora en los próximos años.

Ni China ni Estados Unidos escaparán de una crisis de deuda. Aunque los países imperialistas, a diferencia del mundo neocolonial de Asia, África y América Latina, tienen mayor facilidad para manejarlo y tomar medidas para ‘patear la lata’ por el camino. Sin embargo, incluso ellos corren el riesgo de enfrentarse a una gran crisis financiera y de deuda.

Sin embargo, justo cuando la cuestión de la deuda explota como un tema crítico, muchos en la “izquierda” dejan de lado la demanda de negarse a pagar la deuda, nacionalizar los bancos e introducir controles de capital. Este tema es crítico y no solo en el mundo neocolonial, ahora también es un factor en los países imperialistas. Roubini identifica las consecuencias tóxicas de la burbuja de la deuda pero buscaremos en vano una solución en este trabajo.

Separado, pero vinculado a la crisis de la deuda, está el resurgimiento de la inflación y la crisis del costo de vida, que ahora es un fenómeno global y la amenaza de estancamiento. Las clases dominantes en los principales centros imperialistas han elevado las tasas de interés, poniendo fin a la era del “dinero barato” (la llamada “Gran Moderación” desde la década de 1990 hasta principios del siglo XXI) .siglo), por ahora. Este es un intento desesperado por controlar la inflación y reducirla a lo que consideran un nivel manejable, en torno al 2%. Los representantes de la burguesía culpan de la inflación a la guerra de Ucrania. El estancamiento y la caída de los salarios en las últimas décadas significa que no pueden achacar la inflación a las “demandas salariales excesivas” como lo hicieron en los años setenta y ochenta. Así que buscan otro demonio al que culpar del problema: la invasión de Ucrania por parte de Putin. Pasaron por alto el aumento de la inflación antes de la invasión de Rusia.

El repunte de los precios del gas y del petróleo ha dado un empujón a las presiones inflacionarias pero no son la causa fundamental del problema. Son las políticas monetarias de los gobiernos y la inyección masiva de efectivo por parte de los gobiernos y los bancos centrales de los países imperialistas las que están en la raíz del problema. El aumento masivo de QE después de la crisis de 2007/8 (en forma de donaciones a los bancos, pero no inversiones en infraestructura o la economía) y luego la pandemia y la explosión de billones de dólares estadounidenses inyectados en la economía mundial para evitar un colapso total. son factores cruciales en el actual repunte de la inflación. Estas intervenciones estatales ganaron tiempo pero a un costo. Otros factores, como los problemas de la cadena de suministro, también agravan el problema inflacionario.

En respuesta, las tasas de interés se inflan para cortar el «dinero barato» y amenazan con llevar a las economías al estancamiento o la recesión. El enfoque de los bancos centrales es imaginar que simplemente pueden controlar la inflación con un simple giro del dial para aumentar las tasas de interés y todo estará bien.

Sin embargo, este no es el caso una vez que la inflación se inyecta en la economía y se convierte en un problema a más largo plazo. Al igual que con otros aspectos de la política económica, las clases dominantes de hoy no están siguiendo un programa o política económica coherente, un punto reconocido por Roubini. No tienen gurús económicos, como Adam Smith o Hayek, como los tuvieron en diferentes épocas históricas. En el mejor de los casos tienen, por un lado, la Teoría Monetaria Moderna (TMM) o versiones de la misma. Esta es una versión renovada del keynesianismo, que ya se está probando parcialmente pero que no está resolviendo la crisis. Por otro lado, elevan las tasas de interés provocando presiones recesivas y recortando aún más el mercado junto con el empeoramiento de la austeridad.

Incluso con los gurús de la economía capitalista, ¿podrían encontrar una solución duradera a la crisis sistémica que enfrentan? Hoy, las clases dominantes se ven reducidas a tambalearse de una crisis a otra, como un borracho que intenta encontrar el camino a casa en la oscuridad. Se aplican emplastos adhesivos sobre la fractura, en forma de una póliza a corto plazo tras otra. Hoy suben las tasas de interés; la Fed y otros bancos centrales están introduciendo una nueva subida de tipos de interés que amenaza con una recesión mundial a corto plazo. Mañana podrán bajarlos para tratar de evitar las consecuencias recesivas o depresivas de esta política, dando una vuelta de tuerca más a la inflación. El problema al que se enfrentarán es que el camino finalmente se acaba y el sistema se hunde en una crisis aún más profunda. ¿Significa esto que nos enfrentamos a una “crisis final” del capitalismo? Tal conclusión sería un error. A menos que sea derrocado, el capitalismo puede continuar incluso en una situación de crisis prolongada como la que enfrenta ahora. Sin embargo, se tambalea al borde del precipicio de entrar en una era prolongada de turbulencias y convulsiones sin precedentes, en la que convergen múltiples perturbaciones y crisis.

El sistema enfrenta una contradicción subyacente. Los niveles de vida están cayendo, junto con los niveles de salarios reales, pero necesitan desesperadamente nuevos mercados. Pero dónde encontrarlos es el dilema que enfrenta el capitalismo. Vivimos en lo que Albert Einstein lamentó como la “anarquía económica de la sociedad capitalista”. El juego ciego de las fuerzas productivas, como decía Marx.

Estados Unidos y China

Se abre una nueva era mundial moldeada por el declive relativo del imperialismo estadounidense y el ascenso de China. Roubini reconoce que esto es crucial. La fuerte tendencia a la desglobalización de la economía mundial y los debates sobre este cambio en la economía mundial están determinados por el ascenso de China. Roubini advierte acertadamente sobre la tendencia a la “balcanización” de la economía mundial y el fin de la “hiperglobalización”. El aumento masivo de las sanciones comerciales, los aranceles y otras medidas que se han llevado a cabo así lo indican. Sin embargo, esto no significa que todo el mundo se retirará por completo detrás de las barreras nacionales. El grado de integración de la economía mundial lo impide. Sin embargo, más comercio regional, bloques y alianzas inestables son lo que fluye de él, junto con un mayor comercio y acuerdos dentro de ellos.

El choque entre el imperialismo estadounidense y China es la cuestión primordial en la nueva situación mundial. Roubini, como muchos, caracteriza esto como la “nueva guerra fría”. Lo que no logra registrar es que la primera “guerra fría” fue entre dos sistemas sociales mutuamente antagónicos: el capitalismo y los sistemas estalinistas de una economía centralmente planificada y un régimen bonapartista burocrático. Hubo un choque ideológico entre los dos sistemas sociales. La actual “guerra fría” es entre el capitalismo occidental y la China moderna (y sus aliados) con su forma especial de capitalismo de estado. Esta forma especial de capitalismo de estado deriva del antiguo estado obrero deformado, que había derrocado el capitalismo y el latifundismo e introducido la propiedad estatal y la planificación, pero con un régimen bonapartista burocrático maoísta.

Sin la existencia de este antiguo régimen, China no hubiera podido alcanzar el ritmo de desarrollo que ha tenido en las últimas décadas. Este es un factor crucial. La perspectiva planteada por Modi y otros de que India podría lograr lo que China ha hecho no se puede realizar por esta razón. El capitalismo indio y el latifundismo nunca fueron derrocados. Esto evitará que India pueda repetir lo que ha sucedido en China.

El ascenso de China ha sido extremadamente rápido desde un punto de vista histórico. Sin embargo, ¿puede continuar? El régimen de Xi Jinping se enfrenta a una contradicción creciente, que se deriva del carácter del Estado y la forma especial de capitalismo de Estado que introdujo. Esta forma de capitalismo de estado, que siguió al estado obrero deformado original, no es lo mismo que las empresas capitalistas de estado (empresas o empresas propiedad del estado capitalista) que, por ejemplo, existen o existieron en la India. Roubini confunde a los dos en su descripción de la economía “pseudosocialista” en India, es decir, empresas nacionalizadas.

El régimen en China quiere capitalismo pero capitalismo dirigido por el partido y el estado. Esto ha llevado inevitablemente a un conflicto, ya que algunos sectores cada vez más independientes de la clase capitalista no quieren la interferencia y la dirección del estado o del PCCh. Esto se ha reflejado en el reciente congreso del Partido Comunista Chino y las medidas tomadas por Xi contra sectores de la clase capitalista bajo el pretexto de luchar contra la corrupción. La desaparición de Boa Fan, una importante banquera china, famosa por hacer tratos en el floreciente sector tecnológico, ilustra esto. Aunque la economía china se ha abierto tras las restricciones de la COVID, es probable que el repunte sea limitado. La economía ha ralentizado su ritmo de crecimiento como se ha experimentado en las últimas décadas. Ha acumulado una deuda masiva (330% del PIB), burbujas inmobiliarias,

También, en esta etapa, va a la zaga de EE. UU. y Taiwán en la producción crucial de chips de computadora, lo cual es un problema importante para el régimen. Sin embargo, China está por delante de Occidente en el campo crucial de la investigación y el desarrollo de la IA. Si bien reconoce los problemas que se están desarrollando en China, Roubini subestima el potencial de que estalle una crisis grave allí.

El choque entre EE. UU. y China es el tema dominante en las relaciones geopolíticas en esta era. No se excluye la perspectiva de que la guerra económica se convierta en una colisión militar, especialmente en un enfrentamiento en el Mar de China Meridional, donde China en ascenso está en disputas con Japón, Filipinas, Malasia y otros países, por una serie de reclamos. Beijing también tiene el ojo puesto en la reincorporación de Taiwán a China. Sin duda, muchas de las potencias de la zona se están preparando para un enfrentamiento militar con China. Más conflictos militares, reflejados en Ucrania, surgirán inevitablemente del surgimiento del mundo multipolar que está tomando forma.

Ambiente

Dos factores más deben incorporarse a este nuevo orden mundial. En primer lugar, la catástrofe medioambiental que se desarrolla a diario. Esto está impactando directamente en los procesos económicos y políticos globales. Lo que es evidente es que el capitalismo, especialmente en la época de crisis, es incapaz de resolver el problema.

Bajo el impacto de la crisis y la desglobalización, han retrocedido en algunos acuerdos ambientales. China y el Reino Unido han vuelto a aumentar la producción de carbón. La inversión para tratar de contener el aumento del nivel del mar, etc., es demasiado costosa. Sin un plan global, cualquier medida que se tome será solo un paliativo. Un plan global en una era de desglobalización, con creciente proteccionismo y repliegue detrás de las fronteras regionales y nacionales, es una perspectiva aún menos viable que en un período de relativa estabilidad y equilibrio capitalista.

El otro desarrollo crucial que tendrá un impacto en la economía y en todos los aspectos de la sociedad son los avances vertiginosos y el desarrollo en IA, robótica, nanocomputadoras, etc. Se están produciendo avances. Los desarrollos adicionales son inevitables, pero las velocidades de los avances recientes son sorprendentes. Inevitablemente, cualquier desarrollo no será en línea recta. Los reveses y los fracasos son parte integral de cualquier avance en la ciencia, la técnica, la política y otras esferas sociales. ¿Tuvo éxito el primer intento de construir un avión? “El fracaso es el éxito en progreso”, comentó Albert Einstein.

Grandes empresas están realizando grandes inversiones en esta área, con una intensa competencia entre naciones y empresas. Se prevé que la inversión mundial en este sector alcance los 232.000 millones de dólares estadounidenses para 2025. También se está produciendo una intensa competencia entre las principales corporaciones. La empresa matriz de Google, Alphabet, lanzó recientemente ‘Bard’, como competidor de Microsoft ChatGPT. Probablemente lanzado prematuramente, le ha costado a Google US $ 100 millones, ya que las acciones colapsaron. Sin embargo, la velocidad general del avance de la IA ha aumentado drásticamente.

La IA y otros avances técnicos y científicos se están implementando en todas las esferas económicas. Es incierto hasta qué punto el capitalismo en diferentes países podrá invertir en estas técnicas y aplicarlas. Sin embargo, es diferente de los avances previos en tecnología y ciencia en que, cuando se aplicaron, crearon nuevas fuerzas laborales para aquellos a quienes desplazaron. La IA y otros desarrollos no. Esto afectará en particular a grandes sectores de la clase media. La nueva IA amenaza con una pérdida masiva de puestos de trabajo. La interrupción, el desempleo y los problemas sociales que surgen de esto agravarán los problemas que enfrenta el capitalismo, no los resolverán. Marx advirtió que “la producción capitalista desarrolla tecnología y la combinación de varios procesos en un todo social, solo minando la fuente original de toda riqueza: el suelo y el trabajador”.

Implicaciones de la IA

A largo plazo, el desarrollo de la IA y otros avances científicos pueden tener implicaciones para la evolución de la humanidad. ¿Termina la evolución con los homo-sapiens como los conocemos hoy? Tal conclusión no sería científica. Cómo se desarrollará esto es incierto y es para el futuro. Sin embargo, ¿cuáles son las posibles consecuencias en caso de que la IA avance hasta un punto en el que se incorporen el homo-sapiens y la IA? Tales preguntas, planteadas por Roubini, y antes que él por muchos otros como Alan Turing, surgirán a largo plazo. Tal especulación puede parecer fantasiosa, pero los problemas planteados son complejos y ya están comenzando a surgir. Darwin, Einstein, Marx y tantos otros, fueron ridiculizados cuando empezaron a plantear sus ideas. La pregunta crucial es si se le puede confiar al capitalismo tales desarrollos, incluso si puede aplicarlos? El capitalismo no podrá aplicar los beneficios de la IA a la población masiva. Un plan global y el control democrático por parte de la clase trabajadora son esenciales para garantizar que los avances en IA, etc., se introduzcan con todas las garantías necesarias para beneficiar a la humanidad en su conjunto.

Las megaamenazas identifican las tendencias tóxicas y putrefactas que operan en la era de una serie prolongada de crisis en el capitalismo. Es una perspectiva alarmante y aterradora la que Roubini presenta para el futuro bajo el capitalismo. La urgencia de romper con los muros de la prisión del capitalismo, de ver un futuro socialista alternativo y luchar por él, es la conclusión que se extrae de este libro.

Diagnosticar es una cosa. La cura es otra cosa. Roubini ofrece algunas soluciones: crecimiento, mayor cooperación global, el uso de computadoras para «salvarnos» y la introducción de un plan de beneficios universales: UBS. Este último no está excluido de alguna forma, en algunos países, pero no será suficiente para resolver las crisis subyacentes. Encarcelado en el capitalismo, Roubini no puede ver una alternativa fuera de los muros de su prisión. El futuro que se ofrece es una pesadilla distópica o una en la que se toma alguna medida en la que “tropezamos pero no colapsamos”, dice Roubini, “incluso si está lejos de ser ideal”. En otras palabras, mitigar contra la peor carnicería y aceptar algo peor que lo que existe hoy.

Roubini concluye, con justificación, que debería continuar el capitalismo: “Las megaamenazas se precipitan hacia nosotros. Su impacto sacudirá nuestras vidas y cambiará el orden global de una manera que nadie ha experimentado hoy. Abroche el cinturón de seguridad. Va a ser un viaje lleno de baches a través de una noche muy oscura”.

La tarea que enfrenta la clase obrera y los marxistas es hacer brillar una luz en la oscuridad y plantear la perspectiva de una nueva sociedad que se libere de las consecuencias de las Megaamenazas planteadas por el capitalismo. La necesidad de una visión de una nueva alternativa socialista global y un movimiento capaz de lograrla es más urgente y esencial que nunca.

Megaamenazas: las diez tendencias que ponen en peligro nuestro futuro y cómo sobrevivir a ellas, publicado por John Murray

