LAS MALVADAS EMPRESAS FARMACEUTICAS

por Margarita Labarca Goddard

¿Por qué las llamo malvadas? Pues porque viven de la enfermedad, de la desgracia ajena y entre más enfermos hay, más se alegran porque más ganan. Un fabricante de armas puede decir que las hace para la guerra y si mueren civiles inocentes, no es su culpa sino del que las usa. Las empresas petroleras podrán decir que no es su culpa que suba el precio del petróleo sino de los que aplican sanciones a algunos productores,

Las empresas farmacéuticas podrían decir que ellas elaboran medicamentos para las enfermedades, y eso es bueno. Pero fíjense que el costo de fabricación de un medicamento es más bajo entre más cantidad se elabore. Si una empresa hace 50 aspirinas, cada una le va a costar X. Si la empresa Bayer fabrica un millón de aspirinas, cada una le va a costar 0, 00000000000X o la cantidad que salga, que es muy difícil de calcular. Y la que elaboró 50 aspirinas podrá vender cada una en 10 pesos, por ejemplo y su ganancia será limitada, pero posiblemente obtendrá una ganancia. La que fabricó un millón de aspirinas, las podrá vender a un centavo cada una y su ganancia será gigantesca.

Yo quería poner aquí el costo de fabricación real de una aspirina Bayer, pero fue imposible, estos datos son tan reservados como un secreto de Estado. Si algún lector lo pudiera averiguar, se haría famoso.

Por cierto que los precios no los ponen sólo los fabricantes, hay muchos intermediarios en este negocio: distribuidores grandes y chicos, farmacias muy buenas y otras malitas, etc. Cambian los precios según el barrio, según la ciudad, según el país. Pero eso es lo de menos, los que ganan y ganan de verdad, son los fabricantes de medicamentos, que son pocos.

Vamos a ver ahora, cuáles son las empresas farmacéuticas más grandes y más importantes del mundo en 2023.

Hay diferentes criterios pero son muy parecidos y quizás dependan de las vacunas y del año en que se hizo la evaluación.

Estas son las marcas farmacéuticas más valiosas de 2023, según Brand Finance:

Johnson & Johnson. Valuación: 12,759 millones de dólares (mdd.) Roche. Valuación: 8,466 mdd. Pfizer. Valuación: 6,201 mdd. Merck & Co. Valuación: 5,769 mdd. AstraZeneca. Valuación: 5,595 mdd. Bayer. Valuación: 5,471 mdd. … Bristol Myers Squibb. Valuación: 4,403 mdd.

Las aspirinas quizás sean el medicamento más vendido en el mundo, por eso la he tomado como ejemplo. Cada segundo se consumen 2.500 aspirinas. Al año vienen a ser 200 millones mundiales. Otros cálculos las ponen en toneladas, imagínense. Por favor, no me critiquen los cálculos porque los diferentes números que hay en internet son como les digo. Ustedes podrían hacer las cuentas si quieren. Un total de 350 billones de aspirinas se han vendido desde 1897, cuando Félix Hoffman, químico de Bayer, descubrió el ácido acetilsalicílico. Aunque no produce adicción, la aspirina tiene más adeptos que nunca y cada año se conocen nuevas aplicaciones.

En realidad, lo que importaría no es el precio a que las venden, sino cuánto cuesta elaborarlas.

Podrán ustedes imaginarse cuánto ha ganado la Bayer por cada aspirina. Aunque fueran centavos o milésimas de centavos, es una fortuna incalculable.

Ahora hay medicamentos más caros, para enfermedades específicas que se consumen menos, pero como la aspirina no hay dos.

Rápidamente voy a ver el precio de las aspirinas en diferentes países.

El precio de venta al público no lo pone solamente el fabricante, sino la farmacia y otros intermediarios. La farmacia puede ser una farmacia muy elegante o una muy modesta. El precio cambia si la compras por internet o presencialmente. También varía según el barrio, la provincia y sobre todo, el país.

Tuve que convertir el precio a dólares para poder comparar un país con otro, aunque el valor del dólar cambia a cada rato, pero peor es nada.

Pues la cosa es más o menos así:

EN MÉXICO: Una caja de 40 tabletas de 500 mg cuesta unos 50 pesos mexicanos o menos, o sea alrededor de 3 dólares

EN CHILE: La misma caja cuesta 3840 pesos chilenos, o sea alrededor de 4 dólares.

EN ESPAÑA: Una caja igual cuesta 5.38 euros, o sea unos 5 dólares

EN ESTADOS UNIDOS: Una caja de 40 tabletas de 500 mg cuesta alrededor de 20 dólares

Bueno, ya dije que los precios pueden ser muy variables según diferentes factores, pero se comprueba que en Latinoamérica y en Europa se venden a precios parecidos, aunque en Europa son un poco más caras, como es comprensible pues la gente gana más. En cambio en Estados Unidos son carísimas. ¿Y eso por qué será?

Ahora dejamos a un lado las aspirinas y vemos por qué en Estados Unidos todos los medicamentos son los más caros del mundo.

Pues porque todos sabemos que para ellos es mucho más importante el sector privado que el público, o sea que el gobierno. Hay una brecha cada vez mayor entre los que tienen mucho dinero y los que tienen poco. Esta es la causa principal de muchos problemas que se están dando ahora en los Estados Unidos y que afligen a muchas personas: la buena atención médica es prácticamente inaccesible, las viviendas inadecuadas, un sistema educativo demasiado caro y de bajo rendimiento. Las empresas farmacéuticas tienen una enorme influencia política y por eso las dejan hacer lo que les da la gana. No hay ningún control de precios pues eso allá es inconcebible. Y si hay gente de pocos o ningún recurso, que no tiene acceso a la medicina, es por culpa de ellos mismos, dicen los gringos. Tengo un amigo que vivió por allá y conoce bien lo que pasa en Estadios Unidos, y me ha dicho:

“Los grados de pobreza y desamparo que vi ahora último, nunca antes había presenciado. Y eso acompañado de un clima político extraordinariamente enrarecido. Y, tomando como referencia lo que vi en California, un estado “liberal”, puedo fácilmente imaginarme la debacle en el resto de Estados Unidos”.

Y yo agrego que en ese país reina una extraña gerontocracia, y que de los dos candidatos a la presidencia, uno es un anciano decrépito y otro un anciano desequilibrado. Los precios de los medicamentos y de muchas otras cosas son imposibles, pero a los gobiernos no les importa. Por ejemplo, Biden ha dicho que no se deben poner alambres de púas contra los migrantes en el río Bravo, pero el gobernador de Texas los sigue colocando y ahí se enredan y se ahogan los migrantes, sobre todo los niños y no pasa nada. Trump, el día que amanezca de mal humor puede apretar el botón de la bomba atómica. Miren ustedes en manos de quienes está este mundo.

LO QUE SE HA HECHO EN MEXICO

El actual gobierno del país ha tenido bastantes dificultades con las empresas farmacéuticas, problemas que arrancan desde gobiernos anteriores: corrupción, ineficiencia, amiguismo, etc., etc.

Ciertas empresas concentraron 60% de las ventas al gobierno en el 2018, lo cual es visto con sospecha por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por un posible “influyentismo”. Por tal motivo su administración vetó a tres empresas distribuidoras de productos farmacéuticos, a fin de que no puedan participar en licitaciones y adjudicaciones directas en el sector salud. Agregó AMLO que si una empresa vende más de 30% de todos los medicamentos, puede existir una práctica monopólica contraria a la Constitución.

Y señaló que si hay intentos de bloqueo para que no tengamos abasto de ciertas mercaderías y de ciertos medicamentos, pues se abren las fronteras y se compra en el mundo lo que se requiera, pero no es posible continuar con la corrupción.

Dado lo anterior, se ha producido cierto desabasto de medicamentos en México, que se agudizó por el impacto del covid 19y, sobre todo por el aumento de los precios que imponen las empresas monopólicas importadoras.

Para resolver los problemas de desabasto, que a veces se produce en ciertos Estados, en el Seguro Social, en un Hospital determinado, el gobierno de AMLO ha creado la llamada Megafarmacia del Bienestar. El gobierno federal o esta farmacia podrán importar los medicamentos de cualquier país o lugar, cuidando los intereses y el dinero del pueblo mexicano.

La Megafarmacia es probablemente la más grande del mundo; a más tardar en 48 horas llegará la medicina que haga falta, de manera gratuita.

Abastecerá 20 mil unidades médicas; los propios pacientes pueden reportar teléfono al 5595-00911

Es para 50 millones de mexicanos sin seguridad social que se atienden en IMSS-Bienestar (IMSS es el Instituto Mexicano del Seguro Social, que atiende a los trabajadores del sector privado y a los no asegurados) 20 millones de asegurados del IMSS y sus familias, y todos los trabajadores que cubre Issste (El Issste atiende a los trabajadores del gobierno federal.

LO QUE SE HA HECHO EN CHILE

En Chile siempre ha habido muy buenos médicos. Antes de la dictadura, todos iban a la casa de los pacientes, pero ahora no. Desgraciadamente, parece que eso de llevar a los enfermos al consultorio, ocurre en todo el mundo. Yo no me explico cómo a un enfermo grave, por ejemplo un niño, lo van a sacar de la cama para llevarlo al médico, pero así es.

El gobierno de Boric tuvo a una extraordinaria ministra de salud, la doctora Begoña Yarza, hija de Simón Yarza, un exiliado chileno en Cuba. Ella se formó en la isla y luego se trasladó a Chile porque pensó que allí podía ser más útil. Begoña fue directora de los mejores hospitales y clínicas chilenas. Boric la nombró ministra de salud, pero como no era militante de ningún partido político, el Presidente terminó por cambiarla con su típico oportunismo. Ahora es ministra de salud la doctora Ximena Aguilera, entiendo que también con un buen curriculum profesional y militante del Socialismo Democrático, una coalición de centroizquierda. Ustedes sabrán qué es eso, yo no.

Recoleta

Para hablar de la salud en Chile, es indispensable hablar de la comuna de Recoleta en Santiago y de su alcalde Daniel Jadue, un compañero de origen palestino. La comunidad palestina en Chile es la más grande del mundo, no sé por qué: unas 300 mil o 400 mil personas.

Pero vamos explicando quien es Daniel Jadue, por si acaso lee esto gente de otro país.

Nació en Chile en 1967, por lo tanto ahora tiene 57 años, creo que es divorciado y tiene un hijo o hija. Si quieren saber algo más de su familia, búsquenlo en internet porque yo no puedo entrar en tanto detalle. He visto sus fotos y se ve simpático.

Jadue tiene varias profesiones: arquitecto, sociólogo de la Universidad de Chile y además diplomado en gestión de calidad total en la Universidad Católica del Norte y candidato a Magíster en Urbanismo y Especialista en Vivienda Social, también de la Universidad de Chile. Es consultor acreditado del Sistema de Acreditación de Servicios Municipales para la implementación en las municipalidades del Modelo de Gestión de calidad para los Servicios Municipales.

Es militante del Partido Comunista de Chile (PCCh), considerado bastante díscolo, lo que no deja de ser interesante. Daniel Jadue se ha desempeñado como Alcalde de la comuna santiaguina de Recoleta. Esta comuna era bastante pobretona, generalmente habitada por gente de clase media baja, aunque allí se encuentra la Escuela de Leyes de la Universidad de Chile. Así la llamábamos antes, ahora supongo que se llama Escuela de Derecho o algo parecido. Todas estas palabras y nombres los heredamos de la dictadura, pues además de ser asesinos y ladrones, eran de una cursilería imponente.

Daniel Jadue ha sido y será alcalde de Recoleta durante tres periodos, desde 2012 hasta mediados de 2024, pues por razones jurídicas no se puede reelegir otra vez.

Bajo su mando, la comuna cambio de pelillo. ¿Y qué hizo Jadue para lograr esto?

Lo primero que hizo fue crear una Farmacia Popular, que vende los medicamentos mucho más baratos que otras. ¿Cómo lo hace? No lo sé, pero entiendo que compra los medicamentos igual que las demás farmacias y luego los vende casi sin ganancias, financiando su botica con el presupuesto municipal.

Las empresas farmacéuticas lo trataron de boicotear, pero la maniobra se descubrió y fracasó.

Después de la farmacia ha creado la Óptica Popular, Escuelas Abiertas, Salud en tu Barrio, Inmobiliaria Popular, la Universidad Abierta de Recoleta, la librería Popular «Recoletras», la «Energía Popular», el dentista popular, entre otras y también muchas iniciativas culturales ¿Y todo esto con el presupuesto municipal? Supongo que sí, aunque también los vecinos, entusiasmados, colaboran en lo que pueden. Estos múltiples beneficios sólo son para los habitantes de Recoleta y ahora todo el mundo quiere vivir allí.

El hombre se ha hecho famoso en todo Chile y en el exterior. Muchísimos alcaldes chilenos lo tratan de imitar y él los ayuda. Pero, para hacer lo que ha hecho Daniel Jadue en Recoleta, hay que ser muy honesto, muy desinteresado en el dinero, amar profundamente al pueblo, en suma ser muy macanudo y no todos los alcaldes lo son.

En 2021 el Partido Comunista chileno lo proclamó como precandidato presidencial para el periodo 2022/2026. Compitió en las primarias con Gabriel Boric y otros y perdió. ¿Cómo pudo ser posible esto? Supongo que porque en Chile hay muy poca información y la gente todavía cree que los comunistas comen guaguas crudas. A mí Daniel Jadue nunca me ha invitado comer a su casa ni a ningún otro lugar, puesto que vivo en México y además soy una vieja insoportable. Pero estoy convencida de que no come guaguas crudas ni cocidas, les doy mi palabra.

LO QUE SE HA HECHO EN CUBA

La medicina cubana es famosa en todo el mundo por muchas razones. Una de ellas es que ofrece servicios gratuitos y de calidad para todos los ciudadanos. El gobierno socialista de Cuba considera que el acceso a la salud es un derecho humano fundamental. Los médicos cubanos trabajan en zonas donde los médicos locales no van. La exportación de servicios médicos es también un renglón crucial del internacionalismo y de la solidaridad de Cuba con los pueblos del mundo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, ha informado qu el contingente de cooperantes de la salud incluye a 15.000 médicos, 2.300 oftalmólogos, 15.000 licenciados, 5.000 técnicos de la salud y 800 personas de servicio que trabajan en 60 países.

El atractivo de los médicos cubanos para muchos países en desarrollo es que están dispuestos a trabajar en lugares que los nacionales evitan, como los barrios marginales o en las zonas rurales de difícil acceso, donde el poder adquisitivo de las personas es mínimo. También han acudido a lugares peligrosos, como aquellos en que se ha dado el ébola y que otros médicos evitan.

La salud en Cuba es pública, gratuita. No existen hospitales privados ni seguros médicos privados porque no se necesitan. Además, la enseñanza de la medicina también es gratuita. La carrera básica se estudia por seis años y es muy práctica.

La medicina cubana es sobresaliente en el rubro de la investigación científica, pues Cuba fue el primer país en recibir el reconocimiento oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por eliminar la transmisión del VIH de madres a hijos.

En 2017, las organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud (OPS/OMS) reconocieron los avances alcanzados por Cuba en el área de la investigación, cuyo modelo está a la altura de un país desarrollado,

Otros triunfos de la investigación de la medicina cubana, son haber creado medicamentos muy importantes. Aquí les pongo los cinco principales con mayor prestigio internacional.

1.Vacuna CIMAvax-EGF: Es la primera vacuna del mundo contra cáncer de pulmón. La vacuna CIMAvax-EGF está indicada en pacientes portadores de tumores de pulmón en estadios avanzados

2.Heberprot –P: Es un medicamento único, empleado en el tratamiento de la úlcera del pie diabético. Basado en el factor de crecimiento humano, se inyecta directo en la lesión. La aplicación del Heberprot –P ha disminuido la tasa de amputación.

3.VA-MENGOC-BC, vacuna muy efectiva contra la Meningococos B Y C: La VA-MENGOC-BC, una vacuna bivalente compuesta de vesículas de membrana externa de meningococo B y de polisacárido capsular de meningococo C. Actualmente es el único medicamento disponible en el mundo contra los meningococos B y C.

4.Melagenina Plus: Creado en Cuba para la cura del vitíligo, se elabora a base de la placenta humana la cual tiene propiedades que estimulan la producción de melanocitos. Estudios han demostrado su efectividad en el 86 por ciento de los casos tratados.

5.Vacuna Abdala contra el covid 19, de la cual México recibió casi tres millones de dosis y las aplicó con pleno éxito.

Todo esto ha sido a pesar del bloqueo inmisericorde impuesto desde hace 60 años por los EE.UU contra Cuba, sin motivo alguno y que mantiene en la penuria a sus habitantes. En la Asamblea General de las Naciones Unidas, todos los países votan contra el bloqueo menos dos: Estados Unidos e Israel. Por eso México ha planteado que todos esos países no se deberían limitar a votar contra el bloqueo, sino romperlo en la práctica, comerciando con Cuba en todo lo que se pueda. México lo ha hecho y los yanquis han tenido que aceptarlo. Es que los yanquis, a pesar de todo, les tienen cierto desconcertado respeto a los gobiernos dignos, honrados y patriotas. A los otros los desprecian.