Las fuerzas militares azerbaiyanas invadieron el enclave de Nagorno-Karabaj provocando un éxodo masivo de refugiados

29 de septiembre de 2023 Niall Mulholland

Los armenios realizaron una protesta frente a la oficina de la ONU en Nueva York por el ataque de Azerbaiyán a Nagorno-Karabaj (VoA)

La semana pasada, en poco menos de 24 horas, las fuerzas militares azerbaiyanas invadieron el enclave de Nagorno-Karabaj en las montañas del sur del Cáucaso, a costa de unas 200 vidas. Desde entonces, casi 70.000 personas de etnia armenia han huido del territorio, de una población total de alrededor de 120.000. Es probable que se les sumen miles más de Karabaj, que no están convencidos de las afirmaciones del régimen de Azerbaiyán de que se respetarán los derechos de las minorías. Ya hay informes no confirmados de que tropas azeríes bombardean aldeas indiscriminadamente. Para agravar el caos, más de cien personas murieron en Stepanakert, capital de Nagorno-Karabaj, cuando una enorme explosión destrozó un depósito de combustible mientras los propietarios de automóviles luchaban por comprar gasolina.

El gobierno de Azerbaiyán ha pedido la “disolución” de todas las estructuras políticas en Nagorno Karabaj. En un acuerdo acordado con Rusia, las fuerzas de defensa locales en el enclave serán desarmadas y reintegradas a Azerbaiyán. Figuras políticas del caído régimen de Karabaj están siendo detenidas, incluido un multimillonario ruso-armenio, Ruben Vardanyan, quien ocupó brevemente un puesto en el gabinete de Nagorno-Karabaj.

Samvel Shahramanya, presidente de Nagorno-Karabaj, reflejando la terrible situación que enfrenta su administración, ordenó que todas las instituciones estatales se disolvieran antes del 1 de enero de 2024, cuando “la República de Nagorno-Karabaj (Artsaj) dejará de existir”.

Los aterrorizados refugiados que huyen desesperadamente de Nagorno-Karabaj tienen bastante razón para sentir que han sido abandonados por la llamada “comunidad internacional”. Durante meses se han enfrentado a un bloqueo económico llevado a cabo por las fuerzas de Azerbaiyán que las potencias occidentales han criticado en vano. Durante la operación militar ordenada por el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, unas dos mil «fuerzas de mantenimiento de la paz» rusas se mantuvieron al margen, incluso cuando varias de las tropas de mantenimiento de la paz murieron por fuego azerí (lo que el gobierno de Azerbaiyán afirmó que fue un error y por el cual se ha disculpado formalmente). .

El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, declaró que los “aliados en los que confiamos durante muchos años” eran “ineficaces” y que los “instrumentos de la asociación estratégica armenio-rusa” no eran suficientes para garantizar la seguridad exterior de Armenia”.

Estados Unidos y la UE han sido en gran medida discretos en sus críticas a las agresivas acciones militares de Azerbaiyán, en parte porque no quieren enojar a su aliado de la OTAN, Turquía, que tiene una influencia significativa en Bakú. Los intereses de las elites gobernantes y los gobiernos de estas diversas potencias están muy por delante de los intereses del pueblo de Nagorno Karabaj, que ahora se enfrenta a una limpieza étnica de facto. Sin duda, esto evocará dolorosos recuerdos históricos entre los armenios, quienes alegan que el Imperio Otomano llevó a cabo un genocidio contra los armenios durante la Primera Guerra Mundial.

Desde el estallido de la guerra en Ucrania, los estados de la UE han estado intentando aumentar el comercio de petróleo y gas con Azerbaiyán, mientras recortan masivamente los suministros de Rusia. Las potencias occidentales han ignorado o minimizado el terrible historial de abusos contra los derechos humanos del régimen de Azerbaiyán en defensa de sus intereses esenciales.

Armenia y Azerbaiyán llevan mucho tiempo peleando por el territorio de Nagorno-Karabaj. Azerbaiyán, un país mayoritariamente musulmán, reclama Karabaj como parte de su territorio. Los nacionalistas armenios reclaman la región montañosa como su patria ancestral. Hasta la semana pasada, los armenios cristianos étnicos se asentaron en el enclave.

Disolución de la Unión Soviética

Tras la disolución de la Unión Soviética, las fuerzas procapitalistas en pugna ayudaron a desatar los odios nacionalistas y étnicos en toda la región. En contraste, durante los primeros años de la Unión Soviética, cuando era un estado obrero joven, Nagorno-Karabaj recibió un estatus de autonomía dentro del Azerbaiyán soviético. Más tarde, bajo el régimen opresivo del estalinismo, las tensiones nacionales y étnicas brotaron bajo la superficie. El conflicto estalló entre Armenia y Azerbaiyán en 1988, cuando la ex Unión Soviética se tambaleaba hacia el colapso bajo el gobierno de mano muerta de una burocracia irresponsable.

Los combates entre Azerbaiyán y Armenia a principios de la década de 1990 condujeron a importantes victorias para Armenia, que no sólo aseguró Nagorno-Karabaj sino también un territorio más amplio a su alrededor. Azerbaiyán afirma que se llevó a cabo una limpieza étnica contra un gran número de personas de etnia azerí en la zona. Bajo la influencia de los nacionalistas armenios, Nagorno-Karabaj pasó a llamarse «Artsaj», un antiguo nombre armenio.

En 2020, sin embargo, el régimen de Bakú, capital de Azerbaiyán, pudo apoderarse de gran parte del territorio perdido en la década de 1990 en una guerra que duró seis semanas y dejó unos 7.000 muertos. Rusia, que históricamente fue el “defensor” de sus “compañeros cristianos” en Armenia, intervino militarmente y envió soldados sobre el terreno disfrazados de fuerzas de paz.

Los avances territoriales de Azerbaiyán provocaron el regreso de cientos de miles de refugiados azerbaiyanos a sus hogares, lo que cambió una vez más la demografía de la zona. En diciembre pasado, las fuerzas azeríes bloquearon el corredor de Lachin, que es la ruta principal entre Nagorno Karabaj y Armenia. Esto provocó una grave escasez de alimentos, medicinas y bienes para la población del enclave.

Rusia, que históricamente fue considerada el aliado clave y defensor de sus compañeros cristianos en Armenia y Nagorno Karabaj, estaba por lo demás preocupada por la guerra en Ucrania. Las relaciones de Moscú con Armenia también se habían deteriorado en los últimos años tras la llegada al poder del Primer Ministro armenio Nikol Pashinyan tras protestas callejeras masivas contra el gobierno. El nuevo gobierno de Armenia se inclinó hacia Occidente. A principios de este año, la UE desplegó una misión de vigilancia en Armenia, cerca de la frontera con Azerbaiyán. El gobierno armenio también anunció su intención de ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, lo que técnicamente significa que Vladimir Putin podría ser arrestado si pisara suelo armenio. Moscú condenó «una frenética campaña anti-Rusia» en los medios armenios y advirtió que «los dirigentes armenios están cometiendo un gran error» al «girarse lejos de Rusia».

La guerra de Ucrania convirtió a Azerbaiyán en un socio potencial más importante para Rusia que Armenia, dadas las riquezas de petróleo y gas de Azerbaiyán, cuya economía es diez veces mayor que la de Armenia, el lucrativo comercio de armas de Rusia con el país y el hecho de que Azerbaiyán es la principal ruta terrestre de Rusia hacia el sur. Putin también ha intentado no distanciarse de Turquía, el estrecho aliado de Azerbaiyán, durante el curso de la guerra en Ucrania. Aunque es miembro de la OTAN, Turquía tiene una relación conflictiva con las potencias occidentales y la UE y ha tratado de funcionar como “intermediario” entre Rusia y Ucrania respecto de algunas cuestiones en el curso de la guerra.

Desde 2022, el debilitado Primer Ministro armenio Nikol Pashinyan ya no hizo reclamos territoriales sobre Nagorno Karabaj pero, a instancias de la UE, ahora presionó por los “derechos y la seguridad” de los armenios de Karabaj. El presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, ignoró esta petición de Armenia y también las recientes advertencias de las potencias occidentales de no utilizar la fuerza para recuperar territorio. Al amparo de la guerra en Ucrania, Aliyev envió al ejército a tomar Nagorno Karabaj, para hacer cumplir lo que él llama la “integridad territorial de Azerbaiyán”. Al hacerlo, Aliyev contó con el apoyo tácito de Turquía, un viejo aliado. Bakú probablemente esperaba, con razón, que las fuerzas rusas de mantenimiento de la paz no resistirían. Ahora existe el peligro de que Azerbaiyán aproveche su ventaja y trate de reclamar militarmente más territorio de lo que Aliyev llama «Azerbaiyán occidental» (es decir, el sur de Armenia), a pesar de que los dos países están manteniendo conversaciones destinadas a llegar a un acuerdo. sobre la “integridad territorial”.

Guerra de Ucrania

La última ronda de conflicto entre Azerbaiyán y Armenia por Nagorno-Karabaj está indisolublemente ligada a la guerra en Ucrania y, en términos más amplios, a la lucha entre Rusia y sus aliados, y las potencias de la OTAN y sus aliados, por la influencia y el control de la región.

El imperialismo estadounidense verá una oportunidad para atraer aún más a Armenia a su esfera de influencia.

La capacidad de Rusia para intervenir en el Cáucaso se ve significativamente debilitada por la invasión de Ucrania y la guerra en curso, que está costando una cantidad enorme en términos de personal y recursos. Rusia ya no puede proyectarse como el actor militar decisivo y dominante en su “exterior cercano”. Esto abre el camino para que otras potencias locales, como Turquía e Irán, den un paso adelante y aumenten su influencia en el Cáucaso.

Rusia intentará ampliar sus vínculos con Azerbaiyán y no renunciará a la ligera a la presencia de tropas rusas en la zona. El Cáucaso no sólo es rico en recursos naturales, sino que también es importante desde el punto de vista estratégico, ya que está ubicado cerca de partes de Rusia que limitan con Crimea y Ucrania.

El régimen de Armenia puede tener dificultades para mantenerse en el poder después de la completa derrota militar de Nagorno-Karabaj. La semana pasada hubo manifestaciones en las que participaron miles de personas en la capital armenia, Ereván, condenando a Rusia y Occidente por su falta de intervención contra los ataques militares azeríes y los fracasos de la élite gobernante en Nagorno Karabaj, pero también condenando al gobierno de Pashinyan. Los comentaristas armenios advierten que Moscú intentará avivar más protestas para presionar a Pashinyan o reemplazar su gobierno con un régimen más pro-Moscú.

La desastrosa guerra en Ucrania y los conflictos entre antiguas repúblicas de la Unión Soviética, como Azerbaiyán y Nagorno Karabaj, respaldada por Armenia, son una tragedia sangrienta para la clase trabajadora de la región. Los trabajadores de la región no pueden tener confianza en ninguna de las elites gobernantes capitalistas de la región ni en las potencias imperialistas externas, todas las cuales anteponen sus propios intereses de clase. Más que nunca, la clase trabajadora de la región necesita sus propias organizaciones de clase independientes y de masas, incluidos sindicatos y partidos socialistas genuinamente independientes y luchadores con apoyo masivo en los lugares de trabajo, las comunidades y las universidades. De esta manera, se podrá resistir con éxito a las elites gobernantes belicistas y a las potencias imperialistas entrometidas.

Un programa socialista para la región resistiría las divisiones nacionalistas y étnicas, llamando a la unidad de la clase trabajadora contra los patrones y el sistema de obtención de ganancias, que ha traído guerras, repetidas limpiezas étnicas, pobreza, vastas desigualdades sociales y explotación de clases para las masas. La propiedad y gestión democrática de los altos mandos de la economía por parte de la clase trabajadora vería la transformación de los niveles de vida en toda la región.

Además, un programa socialista garantizaría los derechos de todas las minorías y el derecho a la autodeterminación de las nacionalidades oprimidas, mientras al mismo tiempo lucharía resueltamente por la unidad de los trabajadores y el socialismo. Ésta es la única manera de resolver finalmente las divisiones étnicas y nacionales en los caucus. En el caso de Nagorno Karabaj, un Estado obrero garantizaría el derecho al retorno de los refugiados y la coexistencia pacífica de las personas de etnia armenia y azerí sobre la base de un convenio colectivo en una sociedad socialista, como parte de una federación socialista regional de Estados socialistas de forma voluntaria. y en igualdad de condiciones, libres de opresión, empobrecimiento y explotación.

