LAS  EMPRESAS MÁS  INFAMES DEL MUNDO

por Margarita Labarca Goddard

Para ganar dinero conviene tener una empresa, porque las personas individuales, aunque sean ricas, no lo son tanto como una empresa. Claro que no todas las empresas ganan plata, hay muchas que quiebran, así que si usted tiene algún dinerito, mejor no se meta a fundar una empresa, limítese a vivir con lo que tiene y punto. Para ser un empresario ganancioso hay que ser muy hábil, muy vivaracho, generalmente egoísta y bastante mala persona. No estoy pensando en Sebastián Piñera porque ya lo han criticado mucho.

Pues ahora les voy decir algo sobre las empresas que obtienen más utilidades en el mundo. Casi todos las conocen y saben que son de una crueldad, de una vileza abominables. Pues ahora les voy a dar algunos detalles para que sepan más. Son gente que vive de la desgracia ajena, que no tiene la más mínima compasión por el dolor de los otros. Así han hecho y siguen haciendo su fortuna. Hay muchas pero sólo me voy a referir a algunas porque no me puedo alargar tanto.

Las más importantes, las más odiosas, las más detestables, las farmacéuticas, las voy a tener que dejar para otro artículo,

lo prometo

1.LAS GRANDES EMPRESAS PETROLERAS SE HAN ENRIQUECIDO CON LA GUERRA RUSIA-UCRANIA

No todo el mundo pierde con las guerras, Desde que arrancó la guerra de Ucrania, las cinco mayores empresas del sector petrolero han batido todos sus récords gracias a la escalada de precios. Han ganado 281.000 millones de dólares desde que comenzó la guerra, hace dos años.

¿Y cuales son esas empresas? Aquí se las pongo:

BP, Shell, Chevron, ExxonMobil y TotalEnergie.

Y por supuesto que les conviene que la guerra continúe, quien sea el vencedor les da lo mismo, pues las que ganan son ellas.

Es que toda la maquinaria de guerra, tanques camiones, aviones o lo que sea, funcionan con gasolina derivada del petróleo. Por otra parte, los países occidentales han impuesto sanciones económicas y políticas contra Moscú. Varias firmas trasnacionales, como British Petroleum, Shell y ExxonMobile han cancelado sus inversiones en Rusia. También se explica el fenómeno por las sanciones que Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea le han impuesto a Rusia en los últimos tiempos. Por lo tanto, todo suministro de crudo proveniente de Rusia se ha acabado o ha disminuido notablemente. Y aquí entra a jugar el miedo, el temor a no recibirlo nunca más.

2.LOS FABRICANTES DE ARMAS

2.1 LAS ARMAS Y LOS REFUGIADOS:

Hay informes de organismos de derechos humanos que señalan quela industria armamentística saca ventajas económicas de las migraciones generadas por la pobreza, las guerras, la violencia o lo que sea.

¿Y qué tienen que ver las armas con los refugiados? Pues vean: muchos países, sobre todo en Europa, se preocupan de la “seguridad de sus fronteras”. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que no dejan entrar migrantes ni refugiados de ningún tipo. No dejan atracar ni desembarcar a los botes o balsas que traen refugiados por el Mediterráneo. Así es como todos los días se ahoga un niño en ese que fue el Mare Nostrum (información de Jean Luc Mélenchon) Pero es que no sólo les impiden desembarcar, Los atacan, les disparan y usan helicópteros, sistemas de comunicación o radares para detectarlos.

Airbus, Finmeccanica y Thales, son los fabricantes de armas que más se enriquecen con la crisis de refugiados. Pero no sólo les venden arnas esos países, sino que con esas ventas contribuyen a alimentar los conflictos que causan los flujos migratorios. Crear crisis y beneficiarse de las mimas. Hay muchas otras empresas como Indra y Safran, que también son receptoras principales de financiación de la UE para tecnología de la información de fronteras.

Las ganancias de las tres principales empresas que se dedican a este negocito, han sido de 95.000 millones de euros sólo en 2015. Y de 2004 a 2020, se calcula que la inversión de la UE en medidas de seguridad en las fronteras ha sido de 4.500 millones de euros

2.2 ARMAS PEARA LA GUERRA

Por supuesto que este es el mero merísimo ngocio de los fabricantes de armas, lo que he puesto más arriba no es sino un entremés.

Las fabricantes de armas son unas pocas empresas gigantes con las cuales es imposible competir: aquí van:

Loocked Martin,

Boeing,

BAE Systems,

Raytheon y

Northrop Grumman, líderes mundiales en el sector de la defensa.

Vamos viendo lo que estos angelitos han ganado sólo en 2016. Es la información que tengo, perdón que esté atrasada, pero es lo que hay por ahora en internet. Si ustedes quieren pueden buscar información más actualizada, que s seguramente la hay,BUSCAR

Ventas en millones de dólares 2016

Loockheed Martin 47.248

Lockheed Martin es la compañía líder en la venta de armamento y sistemas de defensa. Especialmente aviones Es un gigante de la industria aeroespacial y militar. Es el mayor contratista militar de Estados Unidos, especialmente del Departamento de Defensa, incluyendo el ejército, la marina, las fuerzas aéreas y operaciones especiales.

Boeing (División Defensa, Espacio y Seguridad)

Ventas: US$29.500 millones (División Defensa, Espacio y Seguridad).

Vende aviones de guerra tripulados y no tripulados, sistemas satelitales, tecnología espacial, misiles y sistemas de defensa, inteligencia y seguridad. Esta división está valorada en US$30.000 millones y tiene 50.000 empleados a nivel mundial.

Entre sus productos está el cohete Space Launch System (SLS). Entre sus aviones de guerra están los F/A-18 Super Hornet, EA-18G Growler, F-15 Eagle, H-47 Chinook, AH-64 Apache y V-22.

Últimamente Boeing ha tenido algunos problemas con sus aviones de pasajeros, pues se les ha caído parte del fuselaje mientras estaban en vuelo. Pero no se pueden evitar esos aviones porque todas las líneas aéreas los usan. Conclusión: silencio

BAE Systems (Reino Unido)

Ventas: US$25.600 millones.

BAE Systems plc. una empresa británica, contratista militar y constructora aeronáutica comercial. En Estados Unidos tiene la subsidiaria BAE Systems Inc. Entre sus productos más conocidos están el Eurofighter Typhoon, F-35, F-35B, Hawk, Harrier, Tornado GR4 , Taranis.

Bae Systems es la única compañía británica en la lista de los gigantes

Raytheon (Estados Unidos)

Ventas: US$24.069 millones.

, Raytheon vende tecnología para aplicaciones militares aeronáuticas, navales y de tierra.

Desarrolla sistemas de comando, control, comunicaciones, inteligencia y servicios de soporte.

Es uno de los contratistas de defensa militares más grandes de los Estados Unidos. Más del 90% de las ganancias de Raytheon provienen de contratos de defensa.

Es uno de los mayores productores de misiles guiados del mundo. Vende sistemas de radares de aeronaves, sistemas de miras y blancos, sistemas de comunicación y manejo de batallas y componentes de satélites. También fabrica radares y sensores para aplicaciones militares aeronáuticas, navales y de tierra.

Northrop Grumman (Estados Unidos)

Ventas: US$24.508 millones.

Northrop Grumman Corporation es un conglomerado de empresas aeroespaciales estadounidenses y de defensa.

Northrop Grumman es un proveedor de tecnologías de información de los mayores contratistas militares del mundo.

Es uno de los mayores contratistas de defensa militar de Estados Unidos, conocido por la construcción de buques de guerra.

Actualmente tiene tres divisiones de negocios: sistemas aeroespaciales, sistemas de misiones y servicios de tecnología bajo el agua, en el espacio y en el ciberespacio.

EEUU y la OTAN han puesto, hasta ahora, la suma de 244 MIL MILLONES DE DÓLARES en la guerra entre Rusia y Ucrania. (Dato aportado por un senador republicano norteamericano)

Esto equivale al valor de 2440 hospitales regionales y de alta complejidad,

Hasta aquí llego y las farmacéuticas van en otro artículo-