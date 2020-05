LA COPLAC RESPALDA DECISIÓN DE LA OLP Y DE PALESTINA DE FINALIZAR LOS ACUERDOS CON ISRAEL Y EEUU

LA COPLAC RESPALDA Y APOYA DECISIÓN DE LA OLP Y EL ESTADO DE PALESTINA DE FINALIZAR LOS ACUERDOS FIRMADOS CON ISRAEL Y LOS EEUU







La COPLAC, Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe, como parte integrante de la

OLP, Organización para la Liberación de Palestina, única y legítima representante del Pueblo Palestino y en representación de las comunidades y organizaciones que la integran en el continente latinoamericano, venimos a manifestar nuestra total adhesión, apoyo y respaldo a la decisión tomada por nuestra organización madre presidida por el Presidente del Estado de Palestina, Mahmud Abbás, y que anuncia la suspensión y caducidad “de todos los acuerdos y entendimientos con los gobiernos estadounidense e israelí y de todas las obligaciones basadas en estos entendimientos y acuerdos, incluidos los de seguridad»



Compartimos la definición de que “la autoridad de ocupación israelí, a partir de hoy, debe asumir todas las responsabilidades y obligaciones frente a la comunidad internacional como potencia ocupante sobre el territorio del estado ocupado de Palestina, con todas sus consecuencias y repercusiones basadas en el derecho internacional y el derecho internacional. El derecho humanitario, en particular el Cuarto Convenio de Ginebra de 1949, que responsabiliza a la potencia ocupante de la protección de la población civil bajo ocupación y sus bienes, penaliza el castigo colectivo, prohíbe el robo de recursos, la apropiación y anexión de tierras, prohíbe la transferencia forzada de la población del territorio ocupado y prohíbe la transferencia de la población del estado ocupante (los colonialistas) a la tierra que ocupa, que son violaciones graves y crímenes de guerra”.



El Estado de Israel ha incumplido todos y cada uno de los acuerdos firmados bajo auspicio internacional, incluidos los Acuerdos de Oslo, al amparo de las políticas de los Estados Unidos, particularmente hostiles por parte del gobierno de ese país, quien es co responsable directo y cómplice del deterioro de la situación en Palestina en materia de Derechos Humanos, Derecho Humanitario Internacional y el sostén de la vida misma en nuestra madre patria.



Desde América Latina y el Caribe, hacemos un llamado a los gobiernos de nuestros países y a los gobiernos del mundo, a ejercer las medidas de presión y coerción necesarias al Estado de Israel, como la única vía posible de preservar la solución de dos estados, al amparo de las resoluciones de Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad, del Cuarteto y de toda la comunidad internacional. En este contexto, Avalamos y respaldamos la decisión de la Corte Penal Internacional de investigar los crímenes israelíes y juzgar a los responsables.



También hacemos un llamado y convocamos a todas las organizaciones de la sociedad civil de nuestros países, a manifestar su solidaridad con el Pueblo Palestino, en momentos en el que el mal llamado “Acuerdo del Siglo” amenaza la integridad territorial de Palestina, a través del robo liso y llano de la tierra de nuestros antepasados.



Palestina afronta hoy una de las más decisivas pruebas a su propia supervivencia. La comunidad internacional debe actuar conforme a la ley internacional y exigir al Estado de Israel el cumplimiento de las normas de la ley internacional y salvaguardad el inalienable derecho del pueblo palestino a erigir su propio estado soberano e independiente en suelo palestino con Jerusalén como su capital.



La lucha continúa para preservar la vida, la cultura y el derecho a existir del Pueblo Palestino que ha resistido por décadas la ocupación, el depojo, el crimen permanente y la violación de todos sus derechos, sacrificando a muchos mártires que entregaron su propia vida en defensa de su tierra. Su memoria ilumina nuestro camino y no descansaremos hasta ver concretado el sueño de la patria propia.



Viva la Organización para la Liberación de Palestina

Viva Palestina Libre



Buenos Aires, 19 de mayo de 2020





EN NOMBRE DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA COPLAC, ORGANIZACIÓN MIEMBRO DE LA OLP



RAFAEL ARAYA MASRY

PRESIDENTE





































