DECLARACIÓN UNIÓN PORTUARIA DE CHILE ANTE REQUIRIMIENTO DEL GOBIERNO AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL POR TERCER RETIRO DE LAS AFP`S.

20 de Abril de 2021

La UNIÓN PORTUARIA DE CHILE anuncia PARALIZACIÓN PROGRESIVA a contar del día de mañana, miércoles 21 de abril, con motivo de la decisión del gobierno criminal de Piñera de acudir al Tribunal Constitucional buscando evitar la aprobación del tercer retiro de fondos de las AFP´s. Los trabajadores portuarios, ante un gobierno hambreador e insensible, declara:

1. Acudir al TC es un acto de prepotencia que se suma al abandono por parte del gobierno a millones de chilenos que han tenido que echar mano a sus propios ahorros para enfrentar la pandemia. Al día de hoy, el gobierno solo ha entregado bonos y “ayudas” focalizadas, con requisitos de difícil cumplimiento y con montos por debajo de la línea de la pobreza. Sin duda, al gobierno poco le interesa el bienestar de su pueblo.

2. En contraste, la revista FORBES ha publicado un informe en donde indica que los ricos chilenos son más ricos que antes de la pandemia. El propio Piñera aumentó su fortuna desde US$ 2060 millones a US$ 2900 millones. Luksic, por su parte, incrementó su fortuna de 2019 a 2021 desde US$ 14.500 millones a US$ 23.300 millones; los bancos suman ganancias durante 2020 sobre el 20% de su rentabilidad y, así, ejemplos sobran de cómo la crisis solo ha perjudicado a los más pobres, situación que a este gobierno no solo no le incomoda, sino que lo refuerza y machaca con decisiones como la de acudir al TC.

3. Manifestamos nuevamente nuestro rechazo al Tribunal Constitucional: esta institución, en el contexto constituyente, debe ser eliminado puesto que ha sido ocupada exclusivamente con fines políticos, siempre contra el pueblo. Terminemos con la tercera cámara.

4. Seguimos en la lucha por terminar con las AFP`s y transitar hacia un modelo de reparto, solidario y tripartito. Estas empresas de las pensiones están ganando en promedio 1000 millones de pesos diarios ya que, al ser un negocio cautivo, lo único que hacen es ganar a raudales con el esfuerzo y sacrificio de la gente.5. Anunciamos paralización efectiva para forzar al gobierno a echar pie atrás y retirar el requerimiento al TC. Mientras el pueblo pasa hambre y los ricos se hacen más ricos, los trabajadores portuarios ponemos nuestra capacidad estratégica al servicio del pueblo de Chile. Lo hicimos en los dos retiros anteriores, con paralizaciones y movilizaciones. Lo hicimos durante la revuelta popular de octubre de 2019. Lo haremos de nuevo y todas las veces que sea necesario.

Llamamos a los trabajadores, sectores populares y organizaciones sociales a MOVILIZARSE y preparar una gran HUELGA GENERAL en caso de que el tercer retiro sea impedido. Esta es la única manera para que este gobierno entienda que con el pueblo no se juega.

NUNCA MÁS SOLOS

ARRIBA LAS Y LOS QUE LUCHAN.

