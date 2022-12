La traición de Boric sigue profundizándose: ahora acepta un órgano mixto en la Convención Constitucional

Por 360 Noticias – Diciembre 7, 2022

Gabriel Boric ante las negociaciones que llevan adelante el gobierno con la derecha afirmó “no podemos seguir dilatando más la discusión constitucional”.

De esta manera Boric se abre ante la idea de un órgano mixto para cerrar un acuerdo con la derecha Boric señaló “No es lo que a nosotros como alianza de Gobierno nos gustaría. (..) Hemos defendido la importancia de un órgano 100% electo”.

Agregó “Sin embargo, es preferible un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo”, “No podemos seguir dilatando más la discusión constitucional” … “la negociación constitucional entre los partidos está extendiéndose más de la cuenta”.

Finalmente indicó “Quiero pedir un esfuerzo, y me consta que lo ha habido en estos últimos días por parte de los diferentes actores, pero no podemos seguir dilatando este asunto”… “No podemos seguir esperando”.

En tanto, el diputado del Partido Comunista (PC), Boris Barrera, se mostró contrario a la idea de un órgano mixto, no descartó si el órgano no es 100% electo por la ciudadanía, su organización no firme el acuerdo. “Está complejo, pero lo estamos evaluando”.

Fue categórico en decir que los parlamentarios “no tienen el prestigio” para ser parte de la nueva Convención Constitución “El plebiscito de entrada del proceso constituyente anterior fue contundente en señalar que no querían que fueran los mismos de siempre” …“lo más transparente, lo más democrático es que sea 100% electo”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...