La segunda ciudad más grande de Austria “al borde de la bancarrota”

Sandra Auer, SO Viena

El consejo de Graz liderado por el Partido Comunista debe defenderse de los ataques con movilizaciones para obtener más financiación. ¡No a los recortes!

¡CP-Graz no debe implementar cortes abiertos u ocultos!

Los puestos vacantes deben cubrirse, ¡sin recortes de personal! ¡Por aumentos salariales por encima de la tasa de inflación actual!

¡No a las subidas de tasas municipales!

¡CP-Graz debe iniciar protestas a nivel nacional por más presupuesto para los municipios!

¡Defender el nivel de vida!

Actualmente nos encontramos en una situación económica difícil con muchos imponderables: el aumento de los precios de la energía, la escasez de gas que amenaza, la inflación en constante aumento, la pandemia que aún no ha terminado. Pero hasta ahora, el ayuntamiento liderado por el Partido Comunista (KPÖ) en Graz, la segunda ciudad más grande de Austria, se ha hecho un nombre a través de titulares positivos, en contraste con el conservador Partido Popular Austriaco (ÖVP), plagado de escándalos, que gobernó la ciudad hasta el año pasado.

Hasta ahora, el Ayuntamiento de Graz no ha aumentado los alquileres de viviendas sociales ni sus tarifas. Mucha gente considera a la alcaldesa Elke Kahr como un punto brillante en el panorama político debido a la frustración por el aparente estancamiento de la situación política: los efectos de la pandemia, la decepción tanto con el Partido Socialdemócrata (SPÖ) como con los Verdes, el levantamiento inflación. Constantemente recibe solo un salario promedio por su trabajo político, algo que ninguno de los otros partidos está dispuesto a hacer.

Pero uno se habría engañado si creyera que esto se mantendría sin la oposición de la clase dominante en tiempos de crisis. Estaba claro que habría ataques contra un gobierno de la ciudad dirigido por un partido comunista. Ahora, la oficina de auditoría de la ciudad de Graz ha presentado un informe de que “Graz está al borde de la bancarrota”. El director de la oficina de auditoría de la ciudad y los medios sugieren nuevas elecciones, algo que hizo que el ÖVP, el populista de derecha Partido de la Libertad (FPÖ) y los partidos de oposición neoliberal Neos saltaran de alegría. El informe se filtró: ¿por quién y con qué interés? ¿Para forzar recortes y dañar al Partido Comunista?

El KPÖ-Graz ha tratado de calmar las cosas diciendo que se están tomando medidas para hacer frente a la situación financiera, que no son necesarias nuevas elecciones y que el gobernador del estado regional ÖVP está detrás del gobierno de la ciudad de Graz. ¿Significa esto que el KPÖ confía en que el ÖVP no lanzará más ataques? Esto es ingenuo en el mejor de los casos, temerario en el peor. Las medidas ahora anunciadas muestran que el KPÖ-Graz se está sometiendo a las reglas de juego capitalistas al retirar la exención de los aumentos de cargos que en realidad se emitieron. En el futuro, entre otros, se incrementarán las tarifas de alcantarillado y estacionamiento. No habrá recortes de personal y se implementarán aumentos salariales acordados a nivel nacional para los empleados del gobierno federal en Graz, pero los puestos vacantes no se cubrirán. Incluso si nadie es despedido, esto todavía significa una reducción de personal y una intensificación del trabajo. Como resultado, el KPÖ podría perder el apoyo que tiene actualmente entre la gente de Graz.

Además, estos pasos podrían abrir la puerta a recortes en educación, servicios sociales y salud, especialmente porque los Verdes, que forman una coalición de gobierno de la ciudad con el KPÖ, ya se jactaron de haber insistido en estas “medidas” en primavera. Pero ni los Verdes ni el SPÖ, el otro miembro de la coalición de la ciudad, son socios confiables para defender el nivel de vida de la población, ya que aceptan plenamente el capitalismo y la idea de que los recortes son necesarios cuando el presupuesto es ajustado.

El hecho es que Graz se enfrenta a una enorme montaña de deuda, pero no debido a KPÖ-Graz. El aumento masivo de la deuda comenzó en 2017 bajo el liderazgo del ÖVP (en coalición con el FPÖ) y surge la pregunta de por qué la Oficina de Auditoría de la Ciudad solo intervino 5 años después, justo cuando el ÖVP fue reemplazado por el KPÖ como el partido más grande de Graz. Además, debe tenerse en cuenta que uno de cada tres municipios de Austria se enfrenta a tales dificultades financieras debido a la situación de crisis con la guerra, los costes energéticos y la inflación.

Ahora, en esta situación, KPÖ-Graz podría dar un ejemplo nacional iniciando la movilización y la lucha que son necesarias para luchar y asegurar mejoras, especialmente porque la alcaldesa de KPÖ, Elke Kahr, enfatiza una y otra vez que ella representa a los socialmente débiles. . Esto estaría en completo contraste con los partidos establecidos. Sin embargo, para hacer esto de manera efectiva, KPÖ-Graz debe construir un movimiento que no acepte las reglas del capitalismo.

El Ayuntamiento de Liverpool en Gran Bretaña, liderado por los socialistas, en la década de 1980 lideró una lucha contra la entonces Primera Ministra Thatcher, que ejercía presión financiera sobre Liverpool y muchos otros consejos locales. El Ayuntamiento de Liverpool movilizó a los trabajadores de Liverpool en una movilización masiva para lograr que el gobierno federal de derecha liderado por Thatcher proporcionara fondos adicionales y pudo hacerlo por un tiempo. Pero tal lucha requiere voluntad de movilización y una perspectiva que esté preparada para romper con el capitalismo. también es importante

