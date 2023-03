por Eduardo

¿La política chilena tocó fondo? ¿Aún queda algo de que sorprenderse?

¿La clase política perdió toda ética, toda dignidad, todo signo de principios?

Porqué me hago estas preguntas, ayer fue elegido por todos los senadores de derecha, centroizquieda e izquierda como nuevo presidente del senado Juan Antonio Coloma y el nuevo proyecto CC, base de la futura carta magna, el primer presidente es Hernan Larrain. Estos dos personajes fueron parte del grupo de propaganda de la dictadura cívico militar y aún lo son. Fueron activos propagandistas y defensores de Colonia Dignidad, que fue campo de tortura, violaciones, y asesinatos dentro de los fatídicos muros de esa organización criminal.

No hay duda que las ansias de poder de un grupo minoritario de la clase política es responsable de que estos dos cómplices de la masacre contra nuestro pueblo solo por pensar distinto ostenten cargos de tanta relevacia nacional. Ellos fueron testigos, de las atrocidades de la dictadura y de Colonia Dignidad. El senado antiguo, órgano del estado y la nueva cc, son las organizaciones mas desprestigiadas y repudiadiadas por el pueblo, pero representan a la «débil democracia» del país, lo que por los antecedentes de estos delincuentes de la política no los habilita para representar dignamente estos cargos.

¿Por qué están ahí? ¿Tiene tanto poder la derecha? No, la derecha no tiene ese poder, se lo han dado los partidos políticos, y digo partidos políticos porque dentro del conglomerado no distingo ideologías, todos quieren pasar desapercibidos, no se si por dignidad o porque temen que el pueblo el día de mañana les pase la cuenta. Lo único claro hoy es que la política en nuestro país esta enferma, enferma de ansias de poder, de un grupo de la derecha y sus lacayos, la exconcertación, han corrompido en sus cimientos, en sus bases, de convivencia. La corrupción está en todo el espectro de control nacional. Parte desde las religiones, la clase política, fuerzas armadas, carabineros, PDI, empresariado, etc. Sólo nos queda a las organizaciones sociales organizarnos para recuperar la cordura y la dignidad. Y junto a nuestro pueblo lo lograremos.

Saludos compañeros y compañeras.

