PULSO SINDICAL DIARIO DE LA CGT CHILE

25 OCTUBRE 2020

*****

“..Suelta muchacho tus pensamientos como anda suelto el viento, sos la esperanza y la voz que vendrá, a florear en la nueva tierra..”

León Gieco

*****

1.- Nuestro querido compañero Renato pregunta por Facebook, con toda la razón del mundo, por qué seguimos. Y muchos le han contestado. La mayoría de ellos son escépticos del proceso que se vivira dentro de algunas horas.

Algunos, en un tiempo pasado, me preguntaron por qué me fui del partido. Y, pese a mis argumentos, me insistieron por entonces en que la pelea había que darla desde adentro. Lo mismo nos preguntaron y nos dijeron cuando nos desafiliamos de la CUT. Dije, dijimos, ante ese argumento, que la pelea había que darla donde se estuviera, que lo único que no podíamos permitirnos era no pelear, que a los que nos cuestionaban debíamos demostrarles con hechos el porque de nuestra posición. Y por eso seguimos.

Desde 1981 cuando se construyó nuestra organización, nos propusimos educar a los trabajadores en sus derechos, por qué sin esa educación no hay organización ni habrá lucha. Y caramba que hemos rabiado cuando los y las compitas dan por perdida una pelea sin darla. Pucha que hemos hechado periquitos cuando, pese a todos los argumentos que entregamos, se aceptan las propuestas de los patrones y los gobiernos, para quedarnos casi sin ninguna de nuestras aspiraciones iniciales.

2.- ¿Porque seguimos? Porque estamos convencidos de nuestro ideario y solo tenemos claro que debemos perseverar, hasta que los trabajadores lo comprendan y se sumen a nuestras filas.

Los retamos y criticamos cuando cierran los ojos a lo evidente, o miran para otro lado. Pero también nos preguntamos en qué estamos fallando, que no logramos hacernos escuchar y que nos crean.

Nos han quitado casi todo lo que alguna vez tuvimos, pero aún así nuestros compañeros y compañeras, siguen escuchando a los que son felices con las migajas, y dicen de nosotros que somos rupturistas y que no nos conformamos con nada, que más vale tener un poquito a perderlo todo. Vamos a persistir en llamar a la organización sindical, por qué de lo contrario tendremos muy poco de lo que nos corresponde en justicia. Quienes votarán, retornarán al abuso y la explotación al día siguiente y es nuestro deber estar junto a ellos, cuando el peso del sistema les caiga encima.

Porque si hay algo cierto es que la lucha contra el capital solo la desnivelamos con una potente y luchadora organización.

3.- Por eso seguimos y seguiremos, honrando la memoria de los que estuvieron antes que nosotros en este mismo empeño.

*****

Nuestra fuerza la Unidad

Nuestra meta la Victoria





MANUEL AHUMADA LILLO

Secretario de la C.G.T. CHILE

