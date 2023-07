La «pedagoga» Tania Bruguera: otra resentida anticubana más

Mg. José A. Amesty Rivera

Recientemente, la activista anticubana Tania Bruguera Fernández, es noticia al ser invitada a

Chile, específicamente al Museo Salvador Allende, donde mostrara parte de sus obras, y donde el

movimiento chileno de Solidaridad con Cuba, expresó su más profundo rechazo a su presencia.

Antes de ahondar más ante tal afrenta, y sus aliados antirrevolucionarios cubanos, nos

preguntamos ¿Quién es Tania Bruguera Fernández?

La mal llamada «pedagoga» por sus acólitos, nació en La Habana el 18 de julio de 1968. Tuvo una

fuerte preparación académica antes de establecerse como artista. De 1980 a 1983 estudió en la

Escuela Elemental de Artes Plásticas en La Habana, de 1983 a 1987 en la Escuela de Artes

Plásticas San Alejandro de La Habana y de 1987 a 1992 se graduó de pintura en el Instituto

Superior de Arte (ISA) de La Habana. Fue seleccionada a cursar una beca en el Instituto de Arte

de Chicago en 1999.

Su trayectoria artística es extensa y fecunda, gracias a sus estudios principalmente en Cuba. Pero

enfoquémonos en su trayectoria insurrecta, según ECURED enciclopedia cubana:

«Tras el anuncio de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, Bruguera creó la

plataforma digital «Yo también exijo», y de inmediato esta fue potenciada por diversos medios, en

especial por los que reciben financiamiento del gobierno de los Estados Unidos para la

propaganda contra Cuba.

Fue gestora de un supuesto performance a celebrarse el 30 de diciembre de 2014 en la

emblemática Plaza de la Revolución José Martí. El proyecto El susurro de Tatlin que la artista

venía gestando a través de la plataforma Yo también exijo, sucedió al margen de cualquier

institución cubana, por lo que tuvo amplia cobertura mediática y fuertemente manipulado en los

medios difusores de la contrarrevolución, especialmente por el libelo Diario de Cuba, que tomó

tempranamente partido contra las declaraciones de los presidentes Raúl Castro y Barack Obama

del 17 de diciembre del mismo año.

El Consejo Nacional de las Artes Plásticas (CNAP) propuso a la artista un grupo de alternativas y

principios a partir de los cuales podría desarrollar esta acción. Dichas alternativas se sustentaron

en: mover el performance de la Plaza de la Revolución para una institución cultural de prestigio en

el ámbito de las artes visuales, teniendo en cuenta que es una actividad desde el arte y ese

debería ser su escenario natural; el espacio a decidir estaría abierto libremente a las más diversas

personas de sectores sociales disímiles, reservándose el derecho de admisión a sujetos cuyo

único interés sea la provocación en función de generar conflictos que pongan en riesgo la libertad

de creación que ha caracterizado la gestión de las instituciones.

Y, por último, la duración del performance no sería ilimitada, sino que extendería por 1 hora y 30

minutos, tiempo suficiente para que una considerable cantidad de asistentes emitan libremente

sus juicios, criterios y propuestas. Tania Bruguera decidido rechazar los principios propuestos por

el CNAP.

En el año 2015, anunció la creación en La Habana del Instituto de Artivismo Hannah Arendt

(INSTAR), cuya primera acción pública fue realizada el 20 de mayo de 2015, fecha no escogida al

azar ya que, según puede leerse textualmente en la página web de dicho instituto, coincide con la

celebración de la Declaración de la República de Cuba, en 1902.

Asociada al denominado Movimiento San Isidro y a los sucesos ocurridos ante el Ministerio de

Cultura de la República de Cuba, donde su discurso y el apoyo que logró capitalizar ante los allí

congregados le dieron, primero, participación como mediadora y después como agente, en la lista

de las 30 personas que dialogarían con el Ministerio de Cultura, figuran personas con proyectos

sufragados por Bruguera y asociados a la farsa de San Isidro.

Entre sus vínculos se encuentra Laritza Diversent, abogada cubana radicada en Estados Unidos y

directora ejecutiva del Centro de Información Legal CUBALEX, una supuesta organización sin

fines de lucros que desde Estados Unidos brinda asesoría legal a contrarrevolucionarios que

residen en Cuba, sin embargo, existen pruebas del financiamiento que CUBALEX recibe de la

Fundación Nacional para la Democracia (NED).

Los vínculos incluyen además a la contrarrevolucionaria Ana Olema, ex alumna de Bruguera,

ideóloga y financista de las acciones de profanación contra los bustos de José Martí, también a

Luis Manuel Otero Alcántara, aliado en acciones con propósitos subversivos.

Bruguera no ha dejado de gestar acciones de desobediencia civil en Cuba, centralizando

iniciativas como marcar billetes en circulación y propuestas de performance en sitios públicos,

tomando como referencia acciones similares ocurridas en el campo socialista en los años 80, su

intención, conquistar los espacios simbólicos contra la institucionalidad del país.

Sus iniciativas aparecen en contextos políticos específicos, en eso radica su estrategia de

promoción. Su principal interés ya no es la defensa de lo artístico en lo que hace, sino, el hecho

político en sí, y para sí. Muchas de sus acciones, se intentan disfrazar de legítimas y como parte

del ejercicio de la libertad de expresión, cuando en realidad son claras provocaciones​».

Así mismo, según el escritor Víctor Hugo Robles, en su artículo «Chile. Tania Bruguera non grata»,

Bruguera es una persona que, promociona el bloqueo económico y cultural a Cuba. Así mismo,

«ha sido promotora del boicot a la Bienal de La Habana y cómplice de todas las iniciativas

nacionales e internacionales que buscan el fin de lo que ella llama “dictadura”. Desde sus oficinas

en la Universidad de Harvard, moviliza dinero y apoyos multinacionales a la oposición cubana y

viaja por el mundo promoviendo la democracia en Cuba». «Bruguera usa y abusa de los soportes

artísticos culturales para auspiciar y apoyar un bloqueo unilateral que ha sido rechazado (año tras

año) por la gran mayoría del concierto internacional reunido en la ONU, excepto EEUU».

Recién en su estadía en Chile, està «evidentemente, promoviendo su trabajo contrarrevolucionario

como activista vestida de artista pagada por USA».

A su vez, según el portal de noticias Prensa Latina señala que, «Pablo Sepúlveda Allende, nieto

del expresidente chileno Salvador Allende, hizo hoy un enérgico llamado a suspender la

organización de una exposición de la contrarrevolucionaria cubana Tania Bruguera en el Museo

que lleva el nombre de su abuelo.

Señalando, «No en nombre de Allende, escribió Sepúlveda, y recordó que Bruguera solo destaca

porque su puesta en escena es contraria políticamente a la Revolución Cubana, esa misma

Revolución que tanto Allende como millones y millones de personas en Cuba y en el mundo

entero admiramos, defendemos y amamos.

«Tanto más grave es la afrenta que comete el Museo de la Solidaridad al realizar esta actividad

cuando se cumplen 50 años del asesinato de Salvador Allende», afirma.

Denuncia el nieto del exmandatario que es una vergüenza tener que brillar y lucrar colgándose de

la imagen de Allende, pero practicar todo lo contrario, traicionando así los ideales y los principios

que el Compañero Presidente vivió ejerciendo y murió defendiendo».

Lo lamentable es que también algunos personeros chilenos apoyan la estadía en Chile de

Bruguera y específicamente en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, como, «la propia

directora del Museo, Claudia Zaldívar Hurtado; la pareja de Gabriel Boric, la frenteamplista Irina

Caramanos, entre otros personajes».

«Pretendiendo cosechar apoyos de la «izquierda chilena»; a la causa gringa contra la Revolución

Cubana, Bruguera ostentó con calculado orgullo sus pasos por Santiago de la mano de

representantes del gobierno, incluyendo en estas fatuas estampitas de colección una muy

particular instantánea con el ex senador democratacristiano Andrés Zaldívar, en la intimidad de su

amplia casona del sector oriente de Santiago, invitada por la hija de Zaldívar, amiga personal de

Bruguera», según Robles.

Reiteramos, según el escritor Ramón Pedregal Casanova, en su artículo «El verdadero

«performance» de Tania Bruguera», en el portal Rebelión, «sus conocidos «perfomances» y su

comportamiento provocativo están dirigidos a forzar a las autoridades a que adopten acciones

legales contra ella. Su objetivo es que esos medios la presenten como una víctima del régimen

para alimentar la permanente campaña anticubana y de paso, por qué no, su superlativo ego».

En fin, Bruguera Fernández està envuelta en muchas tropelías y aliada a un gran sinnúmero de

antirrevolucionarios anticubanos, como la mayamera contrarrevolucionaria residente en EEUU,

Laritza Diversent Cambara, como ya indicamos.

Reseñamos finalmente, una de sus perlas, según el pasquín Martìnoticias.com, en una visita a

Costa Rica, en apoyo a los migrantes cubanos/as, Bruguera «responsabiliza al gobierno cubano,

sobre la crisis migratoria, que tiene una influencia muy grande en Latinoamérica, especialmente en

Nicaragua, Colombia, y Venezuela».

Me gusta esto: Me gusta Cargando...