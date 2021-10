La justicia de las injusticias

Por Hugo Rodriguez.

Socialismo Revolucionario.

Marco Aurelio Treuer, coronel de carabineros fue condenado este lunes 25 de octubre a 3 años de prisión por el asesinato del joven comunero Mapuche Alex Lemún de 17 años en noviembre del año 2002.

Sin embargo, no estará encarcelado ya que estaba con medidas cautelares de arresto domiciliario.

Por otra parte, los jóvenes detenidos por el estallido social, son mantenidos en prisión preventiva en condiciones paupérrimas. Roberto Bermudes un médico que visita regularmente a los presos en la cárcel Santiago 1, declaró.

“son en general bastante paupérrimas”. Dice que no les dan las atenciones de salud necesarias, que hay hacinamiento. Cualquier problema de estos presos por enfermedades o condiciones sanitarias, señala, ha debido ser solucionado por ellos o por la vía judicial.

–Nos ha tocado ver personas con fracturas que no los han operado, personas con diabetes que no los han controlado (…). Otras situaciones han tenido que ver con temas de salud mental muy serios, que tampoco han sido atendidos. Y, algo que también es grave, es que siendo población vulnerable le deberían haber puesto la segunda dosis de vacunación en julio y aún no lo hacen. No están protegidos del Covid y con una situación de hacinamiento brutal”. (investigación de Ciper).

Sumado a estas condiciones, debemos agregar las altas condenas de cuatro y hasta diez años que les son adjudicadas por porte de bombas Molotov, incendio y desordenes en la vía pública.

De esta manera vemos como las condenas para los criminales del estado son bajas y cumplidas en sus domicilios.

La vida de un joven Mapuche para la “justicia” vale mucho menos que un bien público.

Basta de justicia solo para algunos

LIBERTAD INMEDIATA PARA TODOS LOS PRESOS POLITICOS DEL ESTALLIDO Y DEL PUEBLO MAPUCHE.

* Para más información y análisis visita nuestra página web https://socialismorevolucionario.cl/

Me gusta esto: Me gusta Cargando...