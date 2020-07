La izquierda en EEUU después del retiro de Sanders

Jeff Booth y Elisabeth Wichser. 16 de julio de 2020

Y así hoy, anuncio la suspensión de la campaña activa y felicito a Joe Biden, un hombre muy decente, por su victoria’.

Bernie Sanders (8 de abril de 2020)

La campaña de Bernie Sanders para la nominación del Partido Demócrata a la presidencia en el actual ciclo electoral en los EE.UU. terminó a principios de este año. Muchos votantes liberales y progresistas, activistas y algunos socialistas se sorprendieron y decepcionaron cuando Sanders abandonó abruptamente la carrera presidencial. Algunas organizaciones políticas que, en términos de los Estados Unidos, se conocen como de izquierda o se autodenominan “de izquierda”, como los Socialistas Democráticos de América (DSA), habían respaldado y hecho campaña a favor de Sanders en 2015-2016 y nuevamente en 2019-2020.

Menos de una semana después de suspender su campaña, Sanders apoyó formalmente a Joe Biden para la nominación presidencial del Partido Demócrata a pesar de que muchas primarias estatales del Partido Demócrata quedaban por realizarse antes de las elecciones generales de noviembre. Sanders podría haber “corrido todo el camino” haciendo campaña en las primarias restantes y compitiendo por la nominación en la Convención Nacional del Partido Demócrata programada para el 17-20 de agosto de 2020.

El ex presidente Obama y Sanders tuvieron al menos tres reuniones telefónicas antes de que Sanders “suspendiera” su campaña. Los representantes de las campañas de Sanders y Biden también pasaron tres semanas antes del 8 de abril cooperando en una estrategia para convencer a los partidarios de Sanders de que Biden aceptaría al menos algunas demandas progresistas de la campaña de Sanders.

Una vez fuera de la carrera, Sanders se comprometió a hacer una vigorosa campaña a favor de Biden. También dio un sermón a sus partidarios, afirmando que sería “irresponsable” no votar por Biden. Antes de ceder a Biden, Sanders declaró que Biden representaba todo lo malo del Partido Demócrata. Desde que detuvo su campaña, Sanders habla públicamente de su amistad con Biden, anunciando “te necesitamos [a Biden] en la Casa Blanca”.

Sanders todavía tiene algunos delegados en la convención del Partido Demócrata y afirmó que podía usar esos delegados para influenciar a Biden para que adoptara demandas progresistas. Sanders también trató de disciplinar a sus delegados restantes: “La campaña del senador de Vermont ha dicho a algunos partidarios elegidos para representarlo este año que firmen acuerdos que impidan ataques a otros candidatos o líderes del partido, confrontaciones combativas en los medios sociales o hablar con los reporteros sin aprobación” (Washington Post, 20 de mayo de 2020).

Desde que Sanders empezó a hacer campaña por Biden, la única demanda progresista que Biden ha adoptado de la campaña de Sanders es “hacer que las universidades públicas sean gratuitas para todas las familias con ingresos inferiores a 125.000 dólares”. Es una demanda popular. Pero no hay responsabilidad fuera o dentro del Partido Demócrata para asegurar que implementará esta política una vez en el cargo.

Biden ha rechazado públicamente la demanda central de la campaña de Sanders, “Medicare para todos”, desestimándola como “demasiado cara”. Esto, a pesar de la debacle de la pandemia COVID-19 que puso al descubierto el desastre del “Obamacare” y el sistema privado estadounidense, impulsado por las ganancias, que explota las necesidades de atención médica.

Vacío político en la izquierda

Sanders se retiró del campo de candidatos del Partido Demócrata ya que el virus COVID-19 estaba perturbando la sociedad estadounidense y afectando gravemente a una situación económica ya debilitada. Una recesión inminente se ha convertido en la peor caída desde la Gran Depresión de 1929-1941. El desempleo masivo, la creciente inseguridad alimentaria y de vivienda, y un futuro precario existe para la mayoría en los EE.UU. La semana pasada, 1,3 millones más de personas solicitaron pagos por desempleo, uniéndose a hasta uno de cada tres trabajadores sin empleo. Según un reciente artículo de Bloomberg, “Dos tercios de los neoyorquinos alquilan sus casas, convirtiéndolo en el mayor mercado de alquiler de América, … con el desempleo en aumento y el alquiler típico cerca del doble del promedio nacional, los números ya no se suman. Un cuarto de los inquilinos de apartamentos de la ciudad no han pagado desde marzo, según el Programa de Mejora de la Vivienda Comunitaria (CHIP), un grupo que representa principalmente a los propietarios…”

Sanders llamó a su campaña un movimiento, “una revolución política”. Sin embargo, poco después de que Sanders apoyara a Biden, el movimiento Black Lives Matter (BLM) contra el racismo y la brutalidad policial resurgió como respuesta al asesinato de George Floyd por parte de la policía el 25 de mayo. Las protestas masivas se convirtieron en un levantamiento, el mayor movimiento de masas desde finales de los 60 y principios de los 70. Biden ha estado ausente del movimiento de protesta BLM, por supuesto. Sanders y otros demócratas progresistas y populistas como Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) no han tenido casi ningún perfil público o impacto en el revitalizado y extremadamente importante movimiento del BLM. Sanders y Biden se han opuesto explícitamente a la desfiscalización de la policía, e incluso Sanders ha propuesto aumentos en la paga de la policía.

En cambio, Sanders, AOC y la llamada “Izquierda” del Partido Demócrata se pusieron rápidamente en fila para apoyar a Biden y poner sus energías en la política interna del partido, como en el apoyo a otros demócratas en las primarias, evitando presentar cualquier política antirracista seria, mientras que miles de protestas contra el racismo y la brutalidad policial estallaron en ciudades y pequeños pueblos de todo el país.

Hay un vacío político en la izquierda. Los EE.UU. no tiene ningún tipo de partido de trabajadores de masas: ningún partido socialista de masas, partido comunista, partido laboral o socialdemócrata. El Partido Demócrata es un partido político corporativo pro-capitalista, una marca electoral dirigida por una corporación llamada el Comité Nacional Demócrata (DNC). El Partido Demócrata de EE.UU. no es, ni ha sido nunca un partido socialdemócrata. No tiene miembros reales ni estructuras de afiliación democrática, no tiene afiliaciones sindicales formales, no contiene organizaciones de masas y, en última instancia, está controlado por capitalistas ricos. La clase obrera de EE.UU. simplemente no está representada políticamente. No hay un partido de Izquierda de masas, ni siquiera uno que pueda ser llamado reformista.

Un problema fundamental que enfrenta la clase obrera de EE.UU., la pequeña Izquierda, y los verdaderos progresistas en los EE.UU. es la falta de organización de un partido de masas de los trabajadores. La clase obrera de EE.UU., a pesar de importantes intentos, nunca ha logrado su propia independencia política. Karl Marx y Friedrich Engels, fundadores del socialismo moderno, abordaron este problema a principios del movimiento socialista internacionalmente:

“Incluso cuando no hay perspectivas de lograr su elección, los trabajadores deben presentar sus propios candidatos para preservar su independencia, para medir su propia fuerza y para llamar la atención del público sobre su posición revolucionaria y su punto de vista partidario. No deben dejarse engañar por las frases vacías de los demócratas, que sostendrán que los candidatos obreros dividirán el partido democrático y ofrecerán a las fuerzas de la reacción la posibilidad de la victoria. Todo esto significa, en última instancia, que el proletariado [clase obrera] va a ser estafado. El progreso que el partido proletario [de los trabajadores] hará al operar de manera independiente de esta manera es infinitamente más importante que las desventajas que resultan de la presencia de unos pocos reaccionarios en el cuerpo representativo”. Karl Marx y Frederick Engels, Discurso del Comité Central a la Liga Comunista, 1850.

“El Partido Demócrata es el cementerio de los movimientos sociales” es una frase muy conocida entre los activistas de izquierda y progresistas de los Estados Unidos. Si los demócratas no pueden controlar y cooptar una izquierda o un movimiento social progresista, canalizando su energía y sus recursos hacia el Partido Demócrata, entonces el Partido Demócrata y otras instituciones capitalistas trabajarán para marginar o enterrar cualquier movimiento social o partido político que se eleve a la izquierda del Partido Demócrata.

Sanders y otros Demócratas a veces hablan de movimientos sociales, pero nunca usan sus recursos e influencia para organizar movimientos de masas. Se apegan al status quo, la política del Partido Demócrata en términos de organización. La demanda de Sanders de Medicare para todos se mantuvo dentro de los límites de una oferta presidencial del Partido Demócrata. Ahora, Sanders está poniendo todo de su parte para ayudar a Biden y al Partido Demócrata a tomar más poder, mientras que Biden y el Partido Demócrata se oponen a “Medicare para todos”.

Sanders ha terminado tratando de reformar el Partido Demócrata, para hacerlo más liberal, más “progresista”. Consideró que esta era una estrategia desesperada y perjudicial cuando era socialista en los años 70. A pesar de la etiqueta, Sanders ya no es socialista y no lo ha sido desde principios de los 90 como máximo.

La proximidad de las elecciones presidenciales

Trump está deprimido por sus números de encuestas. Se desliza hacia abajo en las encuestas al unirse a sectores de la clase capitalista para empujar a los trabajadores de vuelta al trabajo cara a cara, a través de la amenaza de la pérdida de empleo, a pesar de un aumento de las infecciones por COVID-19.

Biden apenas hace campaña. Cuando lo hace, es casi totalmente un mensaje anti-Trump centrado en el último tweet de la derecha de Trump, en particular cuando Trump minimiza la gravedad de COVID-19. El hecho de que Trump no sea adecuado para la “Oficina de la Presidencia” es un tema muy usado de Biden. Las demandas progresistas rara vez se mencionan.

El sentimiento de “Dump Trump” entre muchos trabajadores y jóvenes es ciertamente comprensible. Sin embargo, las organizaciones políticas de “Izquierda”, que deberían saberlo mejor, ayudan a perpetuar el ciclo de votación de uno de los dos grandes partidos empresariales. Un enfoque de “mal menor” es lo mejor que muchos grupos de “Izquierda” pueden hacer frente a la crisis capitalista. El significado más comúnmente entendido de maldad menor es “votar Azul sin importar quién” porque los republicanos son peores que los demócratas.

Muchas de las ciudades más grandes de los Estados Unidos tienen un gobierno unipartidario de los demócratas y en algunos estados esto se completa con el control demócrata de la legislatura estatal. En las administraciones de Clinton y Obama, hubo años de control del Partido Demócrata del Congreso y la Presidencia, junto con el dominio del Partido Demócrata en muchas ciudades y estados. Esto no impide que el gobierno del Partido Demócrata adopte rutinariamente políticas de austeridad, pobreza, abuso policial y racismo sistémico. La creciente desigualdad florece bajo el malismo menor. Aunque los partidos Demócrata y Republicano no son iguales, son lo suficientemente similares en su defensa conjunta del capitalismo y el imperialismo para promover la dictadura política y los intereses de las grandes empresas.

A pesar de la profundización de la recesión, las malas noticias implacables sobre la pandemia, y el creciente odio a Trump, hay poco entusiasmo por Biden entre los progresistas y la izquierda. Hay una capa cada vez mayor de trabajadores y jóvenes que no permitirán que su odio a Trump se utilice en su contra desperdiciando sus votos en otro político capitalista.

Biden está claramente en el bolsillo de la “clase multimillonaria”, una frase de la campaña de Sanders. Un título reciente de Forbes del 30 de junio de 2020, dice: “Biden tiene ahora hasta 106 billones de donantes; Trump tiene 93.” En los medios de comunicación social, los activistas comparan notas sobre la historia de Biden, incluyendo su temprano apoyo a la segregación racial, su más reciente apoyo al encarcelamiento masivo como arquitecto del Proyecto de Ley Federal de Delitos de 1994, y numerosas acusaciones contra Biden de acoso sexual.

Dada la falta de un partido de trabajadores masivo o de izquierda, es comprensible que los votantes individuales y las personas nuevas en el compromiso político se hagan ilusiones en un populista progresista como Sanders. Sin embargo, las organizaciones políticas de “Izquierda” a menudo caen bajo la influencia del Partido Demócrata y tratan de reformar el partido desde dentro (a pesar de que no hay una membresía real o una democracia interna, sólo “votantes”, personal de campaña y edictos del DNC). El continuo dominio de los partidos Demócrata y Republicano sobre la política de los Estados Unidos es una gran razón para el significativo declive de la fuerza del movimiento laboral y los crónicamente débiles beneficios sociales.

Haciendo un balance de la izquierda estadounidense

Históricamente, gran parte de la “Izquierda” de EE.UU. termina cooptada en el Partido Demócrata o siguiendo al Partido Demócrata. Esto continúa hoy en día. El DSA, el mayor grupo de izquierda de los EE.UU., quiere ser oficialmente el ala izquierda del Partido Demócrata, proponiendo una estrategia “dentro/fuera”. Esto significa, en su mayoría, postularse o apoyar a candidatos “progresistas” en el Partido Demócrata. La DSA a menudo actúa como un representante del Partido Demócrata como resultado de esta estrategia. La política de la DSA, esencialmente liberal, se enfrenta ahora a cierta resistencia de las facciones socialistas minoritarias dentro de ella que han aparecido a medida que la DSA ha ido creciendo.

Después de que las campañas de Sanders de 2015-2016 y 2019-2020 terminaran, la DSA experimentó un crecimiento relativamente grande en su membresía, reclamando alrededor de 70.000 miembros. El número de miembros activos no está claro.

En la Convención Nacional de la DSA de 2019, no hubo resoluciones que exigieran que la DSA terminara de apoyar a los candidatos del Partido Demócrata. En su lugar, se aprobó una resolución que incluía: “…los Demócratas Socialistas de América no apoyarán a otro candidato presidencial demócrata si Bernie Sanders no prevalece.”

Esta resolución fue un paso adelante limitado, pero sin mucha relevancia hasta que Sanders terminó repentinamente su campaña. Antes de eso, había grandes ilusiones entre muchos miembros de la DSA de que Sanders podría ganar el apoyo del Partido Demócrata. La resolución sólo se aplica a la carrera presidencial. La DSA no apoya a Joe Biden. Sin embargo, muchos otros demócratas, que no se presentan a la presidencia, siguen recibiendo el apoyo de la DSA.

Los miembros de la DSA y los demócratas que la DSA apoya no están obligados a adherirse a los votos de los miembros en las resoluciones. Como la DSA siente la presión del Partido Demócrata, incluyendo a Sanders y el establecimiento Liberal, hay una cuestión de si la decisión de la convención que bloquea el apoyo a Biden durará hasta las elecciones presidenciales en noviembre. Hay una buena posibilidad de que la DSA encuentre una forma formal de revertir su decisión de la convención o la ignore en la práctica a través de muchos miembros de la DSA probablemente haciendo campaña y votando por Biden.

Muchos grupos pequeños, de izquierda o nominales “de izquierda” como el Partido Comunista, Alternativa Socialista, Partido del Socialismo y la Liberación, Mundo Obrero, etc. han seguido sus propias versiones de apoyo al Partido Demócrata. Con una estrategia de “todo adentro” o “adentro/afuera”, siguieron a Sanders y a otros Demócratas “progresistas” considerados de “Izquierda”.

Otros grupos de izquierda más pequeños, incluyendo escisiones de otros grupos de izquierda, hipnotizados por el crecimiento relativo de los DSA, tomaron un enfoque oportunista de los DSA, imitando la orientación política de los DSA para reformar el Partido Demócrata, y/o liquidando en los DSA. Un grupo pequeño pero bastante conocido entre los activistas de izquierda se llamó Organización Socialista Internacional (ISO). La ISO votó para disolverse bajo el peso de las presiones internas, incluyendo el apoyo o no a Sanders entre otros temas tensos.

La DSA y otros grupos de izquierda más pequeños de EEUU expresaron su pesar por el hecho de que Sanders dejara de presentarse a la presidencia en dos ocasiones. Su análisis de lo sucedido tiende a criticar la corrupción y la naturaleza corporativa de los demócratas sin usar un análisis materialista básico. De alguna manera separaron mágicamente a Sanders del Partido Demócrata y apoyaron al candidato de un partido político capitalista. Sanders se ha alineado con el Partido Demócrata y ha trabajado para construirlo desde principios de los 90.

Algunos pequeños grupos de izquierda se resistieron a capitular al Partido Demócrata con cara de Sanders. Algunos de ellos han renunciado a cualquier organización en torno a la política electoral, incluso la política de Izquierda. Otros están sentados fuera de esta elección en particular, temiendo la presión de los liberales para votar a los demócratas.

Otros pequeños grupos de izquierda están apoyando la campaña eco-socialista del Partido Verde de Howie Hawkins para presidente. La campaña de Hawkins tiene un programa serio, firmemente a la izquierda de cualquier demócrata, incluyendo a Sanders. La campaña de Hawkins incluye demandas para un “New Deal verde eco-socialista, una carta de derechos económicos y una economía socialista”.

De los restos de la primera campaña de Sanders en 2016, un ex miembro del personal de alto nivel de la campaña lanzó el “Movimiento por un Partido Popular” (MPP). Esta nueva formación es progresista y de tendencia izquierdista, pero está presente sobre todo en los medios de comunicación social. Está desarrollando un programa para un partido progresista y reclutando partidarios.

Sin embargo, el MPP sigue una estrategia de “dentro/fuera” en algunos aspectos, hacia el Partido Demócrata. Está proporcionando una plataforma para que los demócratas hablen en uno de sus eventos más públicos hasta la fecha, y se está retirando de las elecciones de este año. A pesar de estas debilidades, tiene potencial para crecer.

Cualquier organización de izquierda o progresista, o cualquier activista de izquierda prominente en los EE.UU. será atacado con toda su fuerza por el establecimiento liberal ligado al Partido Demócrata. Los medios corporativos ejercerán presión sobre cualquier resistencia contra el apoyo a Biden y otros demócratas. La furia total de las elites liberales y los activistas de las ONG se muestra cada cuatro años. Un ejemplo de esto es una “Carta Abierta al Partido Verde en 2020”, publicada en enero de 2020, de luminarias liberales y de “izquierda” como Noam Chomsky, Barbara Ehrenreich y otros, que incluía afirmaciones de que el Partido Verde era responsable de la pérdida de Hillary Clinton en las elecciones presidenciales de 2016. Instó a los Verdes, incluyendo a Hawkins, a no presentarse en ningún estado en el que pudieran obtener votos del candidato del Partido Demócrata a la presidencia y declaró que “… las soluciones reales requieren que Trump deje el cargo. Las soluciones reales serán mucho más probables con Sanders o Warren en el cargo. Las soluciones reales se volverán algo más probables incluso con gente como Biden en el cargo”. Esta “Carta Abierta” es el típico trabajo sucio de muchos de los llamados “izquierdistas” que promueven rutinariamente el Partido Demócrata, haciendo daño, año tras año, a cualquier intento de construir una fuerza política a la Izquierda de los Demócratas, una fuerza que podría ayudar a organizar un partido de trabajadores.

La campaña de Howie Hawkins, los inicios del MPP y algunas campañas independientes de la izquierda y las demandas que estas organizaciones ayudan a popularizar podrían ser pasos positivos para ayudar a organizar un futuro partido de trabajadores. Los enormes cambios económicos y políticos en los Estados Unidos, junto con el apoyo cada vez mayor al socialismo, demuestran que existen enormes desafíos y oportunidades para un verdadero movimiento socialista. Una Encuesta de Investigación Pew de octubre de 2019 reveló que “aproximadamente 4 de cada 10 estadounidenses tienen opiniones positivas sobre el socialismo” porque fomenta la igualdad, aunque las definiciones de las personas sobre el socialismo varían desde los sistemas socialdemócratas hasta el socialismo genuino.

El Grupo Socialista Independiente (ISG) es un nuevo grupo socialista revolucionario en los Estados Unidos. No apoyamos a Sanders ni a ningún político del Partido Demócrata. ISG pidió a Sanders que se presentara como independiente y que ayudara a construir un partido de trabajadores. Nos comprometimos con simpatía y todavía apelamos a los partidarios de Sanders para que se unan a nosotros en las luchas comunes por las demandas progresistas. Seguimos instando a los partidarios de Sanders a que se unan a nosotros en las continuas luchas locales, comunitarias, de organización y apoyo laboral y políticas de izquierda.

ISG está comprometido a ayudar a romper la dominación capitalista sobre la política de la clase trabajadora en los EE.UU. Nuestra actividad política incluye el apoyo y la participación en el movimiento de protesta BLM, la construcción de la democracia, la militancia y la solidaridad en el movimiento obrero, y ayudar a organizar la independencia política de la clase obrera de los EE.UU.. Contribuimos a reunir a las amplias fuerzas de izquierda y progresistas para un partido de trabajadores masivo y diverso en los EE.UU. como parte de la lucha para organizar el socialismo revolucionario.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...