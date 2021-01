LA IZQUIERDA CRISTIANA SOLIDARIZA CON CUBA



Valparaíso, 21 de enero de 2021.



En una de sus últimas decisiones Donald Trump, a través de su secretario de Estado Mike Pompeo, incluyó a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, esto junto con constituir una más de las grandes mentiras que ha construido en su historia el imperio, significa que Cuba sufrirá mayores restricciones financieras y recrudecerá el bloqueo .



No tenemos ninguna duda que Cuba ha sido víctima del terrorismo, jamás promotor de este.



Incluir a Cuba en esta lista es ensañarse con un país pequeño, pobre y digno que se enfrenta cuan David a Goliat, que no ha podido ser doblegado, y que lo vence una y otra vez. Aún en tiempos de la más cruel pandemia de los últimos cien años EEUU ha adoptado más de un centenar de sanciones económicas contra Cuba, dañando o intentando esencialmente dañar a su pueblo, en una vieja estrategia para que de esa forma se genere descontento social.



Se conoce que una motivación clara es imponer obstáculos adicionales a cualquier perspectiva de recuperación en las relaciones bilaterales entre Cuba y los Estados Unidos. No hay dudas de que también se trata de una manifestación de impotencia ante la resistencia y dignidad del pueblo cubano y de su gobierno, a los que ni la Administración de Trump, ni las once anteriores desde el inicio de la revolución, han podido vencer.



La inclusión en esa fatídica lista, impactará en lo que hoy queda de las relaciones comerciales y políticas entre Estados Unidos y Cuba; las instituciones financieras tendrán otro motivo para evitar operaciones; las aseguradoras podrán suspender la cobertura de transacciones y otras actividades asegurables; habrá más examen y fiscalización en los contratos, lo que resultará en que menos gobiernos y empresas querrán tener una relación con la isla; para las empresas estadounidenses será otro desincentivo, entre muchos otros, para buscar oportunidades para exportar, importar o suministrar servicios a Cuba, todo ello impacta gravemente en la economía y en la satisfacción de las necesidades más básicas del pueblo cubano.



Es por esas razones que la Izquierda Cristiana no puede guardar silencio ante este nuevo acto político inmoral e ilegítimo, que se funda en falsedades, y por ello hacemos un llamado a nuestra comunidad política, a los parlamentarios de las izquierdas a solidarizar con el pueblo cubano y su gobierno y a solicitar a través de los medios que resulten pertinentes al Presidente Joe Biden que revierta esta decisión de su antecesor, como un gesto que permitirá avanzar en la solución diplomática de los conflictos con el Estado cubano, y junto con ello que se levante el bloqueo, que ya dura demasiados años y, que ha resultado inútil para doblegar a un pueblo digno, valeroso y conciente.





DIRECCIÓN NACIONAL DE LA IZQUIERDA CRISTIANA DE CHILE.

FERNANDO ASTUDILLO BECERRA (Presidente), HÉCTOR SOTO, HUMBERTO GONZÁLEZ, BRAYAN GALAZ.













