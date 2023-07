La Corte Suprema intenta cerrar el movimiento de los transportistas: los camioneros castigados por la acción de huelga

Independent Socialist Group

Grupo Socialista Independiente EEUU

5 de julio

por Ronan Foley (Teamsters Local 170) y Nick Wurst (SMART-TD Local 1473)

En agosto de 2017, International Brotherhood of Teamsters (Local 174) estaba negociando un nuevo contrato con la empresa de hormigón Glacier Northwest. Los conductores de camiones de concreto se presentaron a trabajar, encendieron sus camiones, dejaron los contenedores llenos de concreto húmedo en el estacionamiento y se declararon en huelga. Sin suficiente personal o capacitación adecuada, la gerencia rescató algunos camiones, pero 16 quedaron inutilizados cuando el concreto finalmente se endureció. Glacier Northwest se vio obligado a reprogramar ese día y pagó a GLY Construction Inc. $ 100,000 por el retraso.

Después de tres días de huelga, los Teamsters ganaron un sólido contrato con cobertura médica para empleados activos, aumentos de pensión y mejores reglas de trabajo. Glacier Northwest demandó a los Teamsters por daños y perjuicios en diciembre de 2017 en represalia. Cuando el tribunal del estado de Washington desestimó el caso, la empresa presentó una demanda ante el Tribunal de Apelaciones y el caso finalmente llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos.

La Corte Suprema dictaminó 8-1 que la Ley Nacional de Relaciones Laborales (NLRA, por sus siglas en inglés) no prevalece sobre las demandas judiciales estatales contra un sindicato si el sindicato no tomó precauciones «razonables» para evitar daños a la propiedad de la empresa durante una disputa laboral. La decisión le dio a Glacier luz verde para demandar a los Teamsters por daños nuevamente a nivel estatal.

Aunque la decisión no responsabiliza a los Teamsters por todos los costos que la empresa afirma que están asociados con la huelga, sigue siendo un ataque vicioso contra el derecho a la huelga con la intención de intimidar a los sindicatos en medio del aumento de la organización sindical y la actividad huelguística.

Los Teamsters son considerados uno de los sindicatos más poderosos y militantes del país. La base del poder del sindicato como sindicato industrial se construyó en la Huelga de Teamsters de Minneapolis de 1934, cuando más de tres mil Teamsters se declararon en huelga, lo que llevó a una huelga general que cerró Minneapolis, MN (lea más en la página 7).

En la década de 1930, recuperándose del mínimo histórico de afiliación sindical y nivel de vida durante la Gran Depresión, los socialistas y otros activistas sindicales encabezaron importantes huelgas en industrias mayoritariamente no sindicalizadas. Utilizaron tácticas que incluían piquetes masivos; el enfrentamiento físico de esquiroles, policías y otros rompehuelgas; ocupaciones en el lugar de trabajo; y huelgas secundarias e incluso generales. Muchas huelgas trabajaron y crearon organizaciones de trabajadores desempleados y auxiliares que movilizaron a familiares y otros simpatizantes sindicales para apoyar huelgas y otras acciones.

La huelga de estibadores de la costa oeste, la huelga de camioneros de Minneapolis, la huelga de auto-lite de Toledo y la huelga de trabajadores sentados de Flint son ejemplos de las batallas que ayudaron a transformar el movimiento laboral estadounidense. Estos esfuerzos resultaron en una rápida sindicalización de las industrias automotriz y siderúrgica previamente desorganizadas y esfuerzos de sindicalización masiva en las principales ciudades de todo el país. Tales batallas transformaron a los Teamsters en un sindicato verdaderamente nacional.

Durante el siglo XX, la violencia y las leyes antisindicales represivas fueron comunes, y los esfuerzos de hostigamiento rojo se dirigieron a los sindicatos que no aceptaban las restricciones del gobierno sobre cómo podían luchar por la clase trabajadora. La represión de la era de McCarthy expulsó a los líderes socialistas militantes de los sindicatos o de la clandestinidad y los reemplazó con líderes laborales conservadores con ilusiones en la coexistencia pacífica con los jefes corporativos. Ha habido cada vez menos batallas en la escala de Minneapolis 1934 u otras huelgas masivas, incluidas huelgas generales y ocupaciones de lugares de trabajo en los años posteriores. La clase trabajadora experimentó una disminución correspondiente en la afiliación sindical, el poder y los niveles de vida sin liderazgo o tácticas militantes.

Las batallas laborales recientes más exitosas han comenzado a desafiar las restricciones legales y el liderazgo sindical conservador, al igual que la huelga salvaje ilegal de los educadores de Virginia Occidental en 2018. El movimiento laboral necesita encontrar formas de superar estos obstáculos. Si lo hace, los sindicatos se convertirán en un polo de atracción aún mayor para aquellos que buscan luchar contra la codicia corporativa en todas sus formas, lo que generará oportunidades de reclutamiento y organización masivas.

En 2023, con una densidad sindical históricamente baja, las principales industrias casi no tocadas por los sindicatos y los bastiones laborales vaciados, el movimiento de los trabajadores debe recuperar las tácticas de lucha de la década de 1930 y prepararse para desafiar las leyes antisindicales con el poder de los trabajadores una vez más.

La huelga de los Teamsters contra Glacier Northwest fue un paso en la dirección correcta para el movimiento laboral porque comenzaron a desafiar el “jugar según las reglas”. La empresa no fue notificada de la huelga y, por lo tanto, no pudo prepararse. Los trabajadores ficharon, se marcharon con cemento en los camiones y regresaron solo diez minutos después para formar un piquete. La gerencia no pudo realizar el trabajo y la empresa no tuvo tiempo de contratar esquiroles, lo que hizo que esta huelga fuera aún más efectiva.

Clase gobernante a la ofensiva

La clase capitalista ha lanzado recientemente una nueva ofensiva contra el movimiento obrero. Amazon despidió a un organizador de Retail, Warehouse, and Department Store Union (RWDSU) en la ubicación de Bessemer, derrotó los intentos de organización de Amazon Labor Union (ALU) en múltiples elecciones sindicales y continúa negándose a negociar un primer contrato en el almacén de Staten Island, que votaron por sindicalizarse.

Starbucks se niega a negociar con los cientos de tiendas que votaron a favor de sindicalizarse. Yellow Trucking busca demandar a los Teamsters por $137 millones en “daños”, culpando al sindicato por su bancarrota al negarse a aceptar recortes de empleos, a pesar de recibir un rescate pandémico de $700 millones.

Joe Biden sigue afirmando ser el presidente más “pro-sindicato de la historia”. Sin embargo, Biden y el Partido Demócrata actuaron rápidamente para imponer un contrato de concesión y prohibieron una posible huelga de los trabajadores ferroviarios de carga que luchan contra los principales problemas de la industria. Poco después, el descarrilamiento de Palestina Oriental, OH, y otros desastres ferroviarios de carga destacaron los problemas no resueltos.

La promesa de una legislación prolaboral llamada “Ley PRO” se usó para convencer a los líderes laborales de que apoyaran a Biden en 2020, pero Biden y los demócratas en el Congreso nunca la persiguieron seriamente. El gobierno federal puso fin a varias políticas que ayudaron temporalmente a algunos trabajadores en respuesta a la pandemia de COVID-19. El gobierno ahora culpa de la inflación a los aumentos salariales y manipula las tasas de interés para dificultar que los trabajadores pidan prestado o paguen precios inflados. Los trabajadores son cada vez más vulnerables financieramente y posiblemente estén dispuestos a conformarse con trabajos precarios y mal pagados.

Durante las últimas décadas, el liderazgo del movimiento laboral aceptó abrumadoramente las normas y reglas que la NLRA, Taft Hartley y otras leyes antisindicales establecieron para dividir y debilitar a los sindicatos. La ley laboral y los cuerpos reguladores están diseñados para mantener los conflictos entre la clase trabajadora y la clase capitalista limitados en alcance, demandas y tácticas y para fomentar una perspectiva empresarial-sindicalista entre los líderes sindicales.

La larga caída de la afiliación sindical en los EE. UU. a los mínimos históricos de hoy se relaciona directamente con la falta de voluntad de los líderes sindicales para luchar por demandas audaces utilizando tácticas militantes comprobadas. El movimiento obrero debe reactivar las huelgas por el reconocimiento sindical y también las acciones laborales históricamente efectivas que ahora la ley laboral considera “ilegales” como las huelgas de “simpatía” o solidaridad, las ocupaciones de los lugares de trabajo y las huelgas generales.

En este momento, los sindicatos son muy populares. Los trabajadores los ven como una forma de luchar contra el aumento del costo de la vida, el estancamiento de los salarios, la caída en picado del nivel de vida y las malas condiciones de trabajo. A medida que más trabajadores intenten afiliarse a sindicatos y luchen por contratos sólidos, entrarán en conflicto con los líderes sindicales. Los líderes laborales a menudo tratan de mantener las tácticas efectivas fuera de la mesa citando la ley laboral en lugar de desafiarla, colaborando con las corporaciones en lugar de luchar contra ellas y continuando con tácticas que han resultado en que los sindicatos representen solo a uno de cada diez trabajadores en los EE. UU. Los socialistas plantean constantemente que no hay tregua entre el capital y el trabajo, solo una lucha de clases entre los propietarios y los trabajadores.

Los medios capitalistas y la clase dominante quieren que la decisión de la Corte Suprema de Glacier refuerce sus leyes laborales represivas y haga un ejemplo de un sindicato local que se salió de los límites. No es un error que el tribunal llegó a esta decisión poco antes de la fecha límite de la huelga en la batalla entre Teamsters y UPS. 350.000 trabajadores de UPS en huelga en una operación logística clave podría tener un efecto económico masivo. La clase capitalista quiere restringir cualquier acción de huelga a las reglas favorables a las empresas establecidas por la ley laboral, lo que le da a UPS una ventaja para derrotar a la fuerza laboral sindical del sector privado más grande del país y evitar una mayor organización y militancia sindical.

Los trabajadores necesitan un contraataque político a los ataques políticos

Muchos sindicatos emitieron declaraciones denunciando la decisión de la Corte Suprema, y ​​algunos incluso dijeron que los sindicatos no pueden permitir que las leyes laborales restrictivas los detengan. Pero ninguno de los principales sindicatos tiene una estrategia política real para luchar contra este ataque político al derecho de huelga.

El movimiento obrero necesita una estrategia política para defender y extender el derecho a la huelga y revertir las leyes antisindicales. Las declaraciones de los líderes sindicales no impedirán que la decisión de Glacier tenga un efecto paralizador en las luchas laborales. Los trabajadores se sentirán menos confiados a la hora de emprender acciones de huelga si los líderes sindicales utilizan las decisiones judiciales antisindicales y las leyes antisindicales como excusas para no luchar. El movimiento obrero necesita un enfoque doble para organizar nuevas industrias y reorganizar las antiguas.

Primero, el movimiento laboral estadounidense debe romper con el Partido Demócrata. Durante demasiado tiempo, la estrategia política sindical ha sido dar dinero, votos y voluntarios al Partido Demócrata a cambio de vagas promesas de legislación favorable a los trabajadores. Sin embargo, como lo demuestra la Ley de Libre Elección de los Empleados y los rescates de Wall Street bajo Obama, el uso de la Ley Laboral Ferroviaria y el fracaso de la Ley PRO bajo Biden, la máxima lealtad del Partido Demócrata es siempre hacia la clase capitalista. La decisión antisindical de Glacier fue un fallo de la Corte Suprema de 8-1 que unió a los jueces republicanos y demócratas.

El movimiento laboral tiene los recursos y el poder potencial para desempeñar un papel de liderazgo en la creación de un partido político para los trabajadores. Un partido de trabajadores podría ser responsable ante el movimiento de trabajadores a través de la democracia interna, donde los sindicatos miembros, las organizaciones y los miembros individuales del partido determinan lo que el partido representa y hace.

Un partido de trabajadores podría nominar candidatos democráticamente y hacerlos responsables a través de medidas como el derecho a revocar y la promesa de aceptar solo el salario promedio de un trabajador si es elegido. Un partido de trabajadores podría unir a los sindicatos, proporcionar una forma concreta para que los trabajadores no sindicalizados se organicen y movilicen, y crear oportunidades para llegar a la mayoría de los trabajadores con un programa de demandas para mejorar el nivel de vida de los trabajadores de inmediato.

Un partido de trabajadores podría luchar por reformas inmediatas como un salario mínimo mucho más alto, así como batallas políticas más amplias para derogar las leyes antisindicales y abolir y reemplazar órganos antidemocráticos como el Senado y la Corte Suprema. Destacado por fallos recientes que derogaron Roe v. Wade, rechazó un plan de condonación de préstamos estudiantiles y atacó las leyes contra la discriminación, ningún organismo de nueve personas no elegidas y que no rindan cuentas debería tener el poder de realizar ataques tan impopulares, peligrosos y de gran alcance contra los trabajadores y los derechos civiles. Ver artículos anteriores, incluido «La Corte Suprema y la ‘democracia» de EE. UU.

En segundo lugar, el movimiento laboral debe comenzar a tomar medidas agresivas y militantes contra el asalto a los niveles de vida de los trabajadores. La legalidad es una cuestión de poder. La clase dominante establece leyes para fortalecer su poder económico y político. Su confianza para restringir el derecho a la huelga, unirse a un sindicato u otros derechos civiles proviene de tener la ventaja en la guerra de clases entre trabajadores y capitalistas.

Al luchar para organizar nuevos lugares de trabajo y ganar contratos sólidos utilizando tácticas que se basan en la fuerza de los trabajadores comunes y corrientes, el movimiento laboral puede obtener enormes ganancias en salarios, beneficios y mejores condiciones de trabajo. Con un movimiento de trabajadores lo suficientemente poderoso, las leyes antisindicales pueden ignorarse y anularse. Así es como se han ganado históricamente las protecciones y cómo se pueden volver a ganar.

El liderazgo laboral actual argumenta que es imposible construir un movimiento laboral fuerte hasta que se anulen las leyes antisindicales, por lo que justifica presionar a los políticos corporativos, apoyar a cualquiera de los dos partidos políticos corporativos y aceptar «un asiento en la mesa» en el gobierno capitalista. monos En realidad, esto pone el carro delante del caballo. Solo a través de la acción sindical y política de masas podemos anular las leyes antisindicales y obtener protecciones legales para los derechos de los trabajadores. La clase obrera aún puede superar el Glacier vs. Decisión de los camioneros.



