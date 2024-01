LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA ¿DEBERÍA HABER EXIGIDO EL ALTO ALFUEGO?

Margarita Labarca Goddard

Hay quien dice que se quedó corta, pero eso no es así y vamos a explicar por qué. En primer lugar habría

que ver qué Corte es más conveniente en el caso de Israel-Gaza, pues también está la Corte Penal

Internacional (CPI).

A las dos se puede recurrir, naturalmente, pero hay que ver cuál es más útil. En un primer momento,

diversos abogados europeos, presididos por el penalista francés Gilles Devers, presentaron una demanda

ante la CPI y también lo han hecho, posteriormente, México y Chile en conjunto.

Yo era más partidaria de la CPI y escribí algo al respecto en Clarín, porque ahí se persiguen y se

pueden probar múltiples delitos de lesa humanidad, crímenes, bombardeos, torturas y otros, cometidos

por personas, en este caso Netanyahu y varios de los funcionarios de su gobierno. Pero el problema es

que la CPI no puede tomar medidas cautelares que sean obligatorias, y se requiere que Netanyahu salga

fuera de Israel para poderlo detener.

En fin, el asunto es que se ha hecho más popular la demanda de Sudáfrica ante la Corte Internacional

de Justicia (CIJ) contra el Estado de Israel por haber cometido el delito establecido en la Convención

para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Al final del artículo les dejo el link si quieren

ver la Convención entera. 1

El genocidio, el peor de los delitos castigados por las normas internacionales, también está regulado

por los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, los Protocolos adicionales de 1977, la Convención de la

Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado y sus dos

Protocolos, la Convención de 1972 sobre Armas Bacteriológicas, la Convención de 1980 sobre Ciertas

Armas Convencionales y sus cinco Protocolos, la Convención de 1993 sobre Armas Químicas, el

Tratado de Ottawa de 1997 sobre las Minas Antipersonales, el Protocolo facultativo de la Convención

sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos

Este es el único delito que se señala en la denuncia de Sudáfrica, que se basa en esa Convención y en

su reglamento y su protocolo, que forman parte del Derecho Internacional Humanitario. Esta última

rama del derecho internacional es diferente de las normas de Derechos Humanos, pues hay cosas que el

Derecho Internacional Humanitario permite y los Derechos Humanos no. No obstante, el derecho

Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, a pesar de ser

diferentes en su alcance, ofrecen varias formas de protección a las personas en el contexto de los

conflictos armados, tanto si se trata de personas civiles como de combatientes.

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) está compuesto por un conjunto de normas que tienen por

objeto limitar los efectos de los conflictos armados. Protege a las personas que no participan o que ya

no participan en los combates y limita los medios y métodos de hacer la guerra. El DIH suele llamarse

también «derecho de la guerra» y «derecho de los conflictos armados».

La querella de Sudáfrica pide a la CIJ que ordene a Israel dejar de matar y causar graves daños psíquicos

y físicos a la población palestina de Gaza, dejar de imponerles deliberadamente condiciones de vida

calculadas para provocar su destrucción física como grupo y permitir el acceso a la ayuda humanitaria.

Ahora bien aunque todos pensábamos que Israel estaba cometiendo un genocidio, resulta que este delito

es muy difícil de probar, pues requiere elementos objetivos y también subjetivos.

De conformidad con lo que sostienen algunos tratadistas, aunque la norma es clara en cuanto a lo que

constituye un genocidio, sus disposiciones son demasiado específicas, por lo que casi nunca se logra

probar ese delito. Por esta razón, a menudo la comunidad internacional ha tendido a acusar a los

culpables por otros delitos.

En definitiva, se puede afirmar que la CIJ no podía exigir el alto al fuego porque el DIH no prohíbe la

guerra sino que le impone limitaciones. Ahora bien, un alto al fuego implicaría el fin o la suspensión de

la guerra durante un tiempo, y la CIJ no tiene esas facultades.

Para ser condenado por genocidio, la parte acusada (un individuo o un Estado) no sólo debe haber

demostrado la intención de cometer genocidio, sino que debe haber hecho una o más de las siguientes

cosas: matar a miembros del grupo, causar al grupo graves daños corporales o mentales, infligir

deliberadamente condiciones calculadas para provocar su destrucción, impedir los nacimientos entre el

grupo o trasladar por la fuerza a los niños de un grupo a otro.

Sudáfrica y su pueblo han sufrido de muchos dolores, discriminaciones raciales, el apartheid,

exclusiones y segregaciones, a todo lo cual se pudo sobreponer gracias a la dirección de Nelson

Mandela, quien después de pasar más de 20 años en prisión, se puso frente a su pueblo y a su país para

encaminarlo a una verdadera democracia: Actualmente Sudáfrica es un país soberano, sin violencia, sin

discriminación pero étnicamente diverso y con un régimen de gobierno parlamentario. Y tiene toda la

autoridad moral necesaria para entablar esta querella.

No cabe duda, por lo tanto, que la CIJ, aunque se demore algo en reunir las pruebas para acreditar el

genocidio cometido por Israel, seguramente lo hará más temprano que tarde.

1 https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-prevention-and-punishment-crime-

genocide