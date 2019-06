¿La Casa Blanca le bajó el pulgar a Juan Guaidó?

Sputnik

Telma Luzzani

Donald Trump está decepcionado con el caso Venezuela, aseguró ' The Washington Post'. Según la abogada venezolana Olga Alvarez, EEUU quiere descartar a Guaidó. «Trump le pidió a Luis Almagro, de la OEA, que investigue al líder opositor por malversación de fondos. Esto es una señal». Se habló además de la visita de Michelle Bachelet a Caracas.

La abogada constitucionalista Olga Álvarez analizó el rol del líder opositor Juan Guaidó, que este viernes se reunió con la alta secretaria de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y que es acusado por malversación de fondos.

«Trump le pidió a Luis Almagro que investigue a Guaidó. Esto es porque el opositor no cumplió su objetivo desde enero a esta parte. Guaidó y Leopoldo López forman una organización criminal internacional que incluye malversación de fondos, el robo de las filiales de PDVSA en EEUU y el bloqueo financiero de nuestras empresas. Este grupo ya viene en bajada. Creo que lo van a sacrificar políticamente», aseguró.

© AP PHOTO / JORGE SILVA

óEsto no implica que EEUU continúe con su estrategia de desgastar al gobierno de Nicolás Maduro. «Estamos en guerra en Venezuela. El hecho de que descarten a Guaidó no significa que hayan desistido en la guerra. No ha cesado el bloqueo financiero y comercial, que es lo más duro. Ya compraron a quienes tenían que comprar, difícilmente puedan seguir avanzando. Lo que pasa es que la oposición está dividida», explicó.

Por otra parte, Álvarez celebró la visita de la expresidenta de Chile a Venezuela ya que esto «es un reconocimiento a la institucionalidad democrática» del país caribeño.

«Esperamos que Bachelet actúe bajo el principio de la ética y de la imparcialidad política, como establece su mandato. Pedimos que cese el bloqueo y el genocidio producto del bloqueo. Que no pese sobre nosotros el castigo por haber optado por un proyecto de transformación. Las actuaciones de Guaidó siguen las directrices de EEUU. El Departamento de Estado y los voceros de la Casa Blanca ha admitido que quieren voltear al gobierno de Maduro ahogando al pueblo», remarcó.

