JOVEN 19 AÑOS FUE OBLIGADA POR POLICÍA CON MALTRATO A DECIR QUE TUVO RELACIÓN CON EVO MORALES

Luego de que el Gobierno de facto de Bolivia denunciara que el expresidente Evo Morales mantuvo una relación secreta con una menor de edad desde que tenía ella 14 años, la joven, hoy de 19, denunció haber sido obligada a proclamar el supuesto vínculo bajo presión y maltrato de la policía.

“He sido víctima de acoso policial, eran varios policías que en todo momento me tildaban de mentirosa, me insultaban, me decían malas palabras, se reían de mí, me decían: ‘di que eres chica de Evo, que viajaste a México y Argentina’”, sostuvo la joven, identificada como Noemí M.C., en una carta enviada a la defensora interina del Pueblo de Bolivia, Nadia Cruz. La misiva fue reproducida por el diario local Página Siete.

“Desde el 6 de julio mi vida es una pesadilla”, aseguró la adolescente, quien dijo ser víctima de acoso también por parte del Ministerio de Gobierno, la prensa y las redes sociales, en lo que considera un “ataque” contra su vida. “Han expuesto mi privacidad y mi dignidad como mujer”, aseguró en el texto, y dijo que acudió a la funcionaria luego de atravesar una situación “muy delicada psicológica y emocionalmente”.

El Gobierno de facto presentó el jueves una denuncia penal contra Morales por ‘estupro y trata y tráfico de personas’. A ese respecto, el viceministro de Transparencia Institucional, Guido Melgar, dijo que la querella fue presentada por el Ministerio de Justicia ante la Fiscalía de La Paz, que habría recibido “en días anteriores denuncias anónimas del caso”.

En torno a ello fueron detenidas dos personas que, según el funcionario, usaban un auto que es propiedad del Estado y que estaba reportado como robado. De acuerdo con Melgar, a los dos sujetos se les incautaron celulares que contendrían fotos y conversaciones privadas entre el exmandatario y la joven señalada.

Por su parte, la titular de la oficina de prensa de Morales, Amanda Dávila, afirmó a la agencia argentina Télam que el exmandatario exiliado en Buenos Aires“no opinará sobre la guerra sucia del Gobierno de facto, creada con fines electorales”.

