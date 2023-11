Joan Jara la estrella de la esperanza

por Miguel Fuentes

Dentro de todos los sucesos particulares que influyen en la existencia de cada persona, existen aquellas que vienen rodeadas de un halo mítico – Dialectico… ”crecer entre los horrores de la guerra y la belleza del ballet es algo muy particular” aún mas cuando gracias a este arte la persona recorre el planeta hasta llegar al ultimo bastion del mundo americano…asi son las multiples vivencias que leeremos con mucha emoción en la biografia de Joan Alison Turner Roberts… más conocida como Joan Jara.. más, hoy quiero destacar el rol fundamental de su labor como eterna e incansable defensora de los derechos humanos. De su digno paso por la vida.

Joan a sido mucho mas que la custodia de la memoria de Víctor… en 1973 consumado el golpe de Estado -y poco antes de partir al exilio a Gran Bretaña – Joan cobro conciencia de su responsabilidad histórica y funda en Londres el “comité por los DDHH en Chile ”siendo la presidenta… se celebran conciertos dando a conocer los abusos en dictadura, viaja por el mundo entero denunciando los crímenes de lesa humanidad.

“El ejemplo de Víctor me llevo a hacer cosas impensadas para mi”

Unos años antes (1970) trabajo para la candidatura de Salvador Allende, en ese momento estrena una coreografia suya con música de Víctor Jara… ni más ni menos que “Venceremos”… ella lleva la danza a los sectores marginales… rurales – Joan hizo de los movimientos de la vida cotidiana parte de sus coreografías- ambos Joan y Víctor se sumaron a los trabajos voluntarios para acarrear provisiones pues había huelga de transportistas.

Con el golpe inminente Joan desarrolla su vida como madre, dando clases y trabajando en el voluntariado… una vez hecho el exterminio – y haber enterrado el cuerpo de su esposo acribillado – parte a Londres, deja de llamarse Joan Turner para adoptar el nombre de Joan Jara y se transforma en portavoz de los DDHH chilenos al mundo… hoy esa mujer se llevo a si misma desde su cuerpo a la memoria de su seres tan amados.. partió una de las mamadres de Chile… una de las matrias que señalara el camino a la victoria. Gracias por ser siempre Usted, la estrella de la esperanza.

Justicia después de tantos años no es Justicia

Hoy se habla de democracia, justicia y memoria… estamos a las puertas de un plebiscito de una nueva constitución que consolida el proyecto ultraderechista que busca dejar libres a los asesinos de crímenes de lesa humanidad en la forma de reclusión domiciliaria a los mayores de 75 años… eso no puede tener nombre. Otro mundo merecemos para que no prospere esta barbarie… como decia Joan “justicia después de tantos años no es justicia”… pues es en el “ahora” en donde nuestro futuro se labra… justicia solo habrá cuando el pueblo triunfe y de paso a futuras luchas para entrar a la fuerza al mundo nuevo.

Joan Turner tuvo en vida muchos logros y reconocimiento a su labor, algunos de ellos son

1973 presidenta del comité por los DDHH en chile

1985 funda centro de danza El Espiral

199 recupera el estadio chile y cambia de nombre a estadio victor jara

1993 crea a fundación Víctor Jara

2003 recupera Estadio Chile y cambia de nombre a estadio Víctor Jara

2009 recibe la nacionalidad chilena por gracia

2016 orden al merito artístico y cultural Pablo Neruda

2018 medalla rectoral de la Universidad de Chile

2021 premio nacional de Artes

