Innovaciones tecnológicas para mejorar la seguridad del juego en línea

La seguridad del juego en línea comienza por la regulación de los casinos online. Esto se debe a que la regulación establece las normas que cada país adopta respecto del juego y ofrece un respaldo tanto para los jugadores como para el operador. Una vez regulado, la tecnología es lo que posibilita el entorno seguro. Las innovaciones tecnológicas proporcionan herramientas invaluables para proteger los datos y las transacciones del usuario. ¿Cuáles son las últimas tecnologías que comenzarán a aplicarse en el juego en línea para mejorar la seguridad?

Criptomonedas y blockchain



Las criptomonedas son monedas virtuales que no están reguladas por ningún organismo, pero que constituyen un activo financiero que no requiere de presencia física para tener valor. Estas monedas virtuales se intercambian en plataformas especializadas y cada vez son más los casinos que están comenzando a aceptar este tipo de dinero que ofrece seguridad adicional en las transacciones gracias al uso de la tecnología de blockchain. También conocido como cadena de bloques, el blockchain es un registro de transacciones que no puede ser alterado porque la información se almacena en todos los bloques de la cadena; para poder vulnerar los datos que allí se encuentran será necesario anular la cadena completa. Al no haber un bloque central, todos los bloques verifican y validan la información. Esto lo hace un sistema seguro para aplicar en las transacciones de plataformas como el casino.

Inteligencia artificial



La inteligencia artificial, es decir la inteligencia que llevan a cabo las máquinas, es otra de las tecnologías que pueden aplicarse al casino en línea para mejorar su seguridad. Este tipo de tecnología permite distintas aplicaciones que validan la identidad del usuario y previenen el fraude:

Verificación de los documentos de identidad: La inteligencia artificial puede comprobar la identidad del usuario mediante la extracción de información que se encuentra en el documento. Además, verifica los hologramas y la posición de los elementos que se encuentran en él.

Reconocimiento de huellas digitales: Aplicable a dispositivos móviles, el usuario ingresará a la plataforma a través de su huella digital y un sistema biométrico validará su identidad. Esto proporciona un método aun más seguro para verificar la identidad del usuario.

Reconocimiento facial: Similar al reconocimiento de huellas digitales, el reconocimiento facial registra las características del rostro del usuario en el proceso de registro o extrayendo información de su documento de identidad. Así, la inteligencia artificial comprueba la identidad del usuario contrastando los rasgos de su rostro con la información previamente adquirida.

La seguridad del casino en línea comienza por la regulación del juego online porque las normas proporcionan el entorno más seguro para participar de esta actividad; la tecnología aporta seguridad adicional. Entre las innovaciones tecnológicas que comenzarán a adoptar los casinos, las criptomonedas y el blockchain proveen entornos seguros para realizar transacciones de monedas virtuales. Por su parte, la inteligencia artificial proporciona métodos de validación de identidad cada vez más confiables que evitan operaciones fraudulentas.

