Hechos: Unidad Popular-Allende

Unidad Popular-Allende

Control social de la economía, no de los grandes empresarios.

Planificación desde el poder social, no decisiones individuales por lucro.

País soberano, no dependiente de EEUU.

Militares para la sociedad, no para los grandes propietarios.

-Allende

Control social de la economía, no de los grandes empresarios.

Planificación desde el poder social, no decisiones individuales por lucro.

País soberano, no dependiente de EEUU.

Militares para la sociedad, no para los grandes propietarios.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...