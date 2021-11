Hay que derrotar a Kast

por Patricio Guzmán S.

José Antonio Kast, el candidato ultraderechista que reivindica la dictadura de Pinochet es una amenaza mayor a las libertades y conquistas sociales de los pueblos de Chile.

Kast no oculta que quiere terminar con las ayudas sociales a las familias o hijos que estén fuera del vinculo de matrimonio. En su programa anunció el cierre del ministerio de la Mujer. Su rechazo a homosexuales y otras formas de diversidad sexual. Que pretende mantener las AFP con reformas como alargar la edad de jubilación hasta los 75 años, y que además quiere restituir a las AFP los tres primeros retiros. Su partido hace una amalgama entre «narcoterrorismo» y mapuche. Se ha comprometido en liberar por amnistía presidencial a los presos de Punta Peuco, incluso a Miguel Krasnof condenado por tantos crímenes que ya suma condenas por más de 840 años ratificados por la Corte Suprema.

En las pasadas elecciones solo sufragó el 45% de los votantes, entre los que no votaron estuvimos nosotros. No votamos por Boric en primera vuelta, porque él es un político del régimen que junto con diputados de la UDI tiró un salvavidas a Piñera cuando estaba a punto de caer por el levantamiento social de octubre de 2019 en adelante, con el Pacto por la Paz y la Nueva Constitución. Boric no apoya a libertad de los jóvenes presos de la revuelta, las leyes anti saqueos y anti barricadas han contribuido a mantener miles de jóvenes muchos con montajes en la cárcel. Lo caracteriza la ambigüedad en todos los temas que importan a la gente como el Cuarto Retiro. Por eso aunque votaremos por él para evitar la llegadas de la ultraderecha al gobierno no damos un cheque en blanco a Boric, más bien votamos contra Kast y la reacción pinochetista.

Cualquiera sea el próximo gobierno tenemos que confiar en la movilización social como principal herramienta de lucha. Desde ya nos declaramos en la oposición a cualquier gobierno neoliberal patronal sea el del fascista Kast o el de Boric. Pero a los trabajadores no nos da lo mismo quien sea elegido, entre la ultraderecha y la democracia neliberal no nos perdemos.

Hay que cubrir la nariz con un pañuelo y votar por Boric, para derrotar a José Antonio Kast.

