Hasta la victoria siempre Miguel Hasta la victoria siempre Alejandro – por Fahra Neghme

Hoy amanecí con el rostro de Alejandro en mis pensamientos, cuantos pendientes habrán quedado, cuántas conversaciones inconclusas, cuantas interrogantes tendrá su familia hoy, cuánto dolor sentirán desde hoy sus compañeros, compañeras, familia, cómo estarán los niños? Otra vida truncada, otro golpe más, otro grito en medio de la desesperación de no aprender a caminar más unidos y cuidándonos los unos y los otros porque la bestia sigue implacable sus designios.

Hay 5 de octubre cómo dueles en mi pecho, es como volver a sentir lo indescriptible, solo un dolor en el alma, no tengo más palabras.

Como a Miguel no lo conocí, pero de Miguel pude leer sus planteamientos y posiciones políticas a través de la revista Punto Final de los 70 que comprábamos en calle San Diego y después prestábamos y corrían de mano en mano, hasta no verlas más.

No lo conocí, sin embargo, su nombre y el 05 de octubre, fueron uno solo desde el día que empecé a pintar murallas con su nombre y firmando R.Desde esos días supe que no eran sus planteamientos y pensamientos sino los de un conjunto de compañeros que agrupados en el MIR, intentaron sintetizar la lucha de generaciones y generaciones por la patria socialista.

Pero él, tuvo la virtud de comunicar esas ideas y ser consecuente hasta su muerte con esa propuesta política que recién empezaba a forjarse en nuestro país. Fuimos otros los que con su ejemplo y el de cientos de compañeros y compañeras nos correspondió en plena niñez, adolescencia y juventud de nuestras vidas, intentar continuar el camino trazado por tantos y tantos resistentes, que desde su accionar épico y político, desde las entrañas de la tierra nos continuaban inspirando en nuestros pequeños e ingenuos pasos a convertirnos en luchadores populares.

Ah, 5 de octubre del No que celebran hoy los poderosos, su pacto entre la social democracia y la dictadura cívico militar, para terminar la dictadura sin que nada cambiara, pacto firmado a espaldas y sobre la sangre del pueblo después de años de lucha por la libertad. Años inolvidables pero en el que ejecutaron y torturaron a muchos de nuestros hermanos y hermanas y quienes sobrevivimos, intentamos escribir la historia, de comunicarla por los medios que podemos. Cómo y dónde decir que desde el bombardeó a la Moneda no llegó el Plebiscito como por magia de líderes ajenos y pusilánimes a lo vivido y logrado hasta entonces? Cómo explicar las ejecuciones de Raul, Tamara y Jecar, Pablo en medio de tanta “alegría” ?

Lo único que sé es que nuestros hijos e hijas no pueden entregarse para que los malditos de siempre, sobre nuestra lucha impongan los destinos de Chile. Tenemos que cuidarlos más y más hasta que no los puedan tocar ni siquiera con sus palabras llenas de odio y ambición. El No que celebra el pueblo es el principio del fin del término de la dictadura. No la “alegría” que ellos prometieron, porque nosotros sabíamos que su transición a la democracia no era nuestra, habíamos sido derrotados, y había que prepararse para el futuro pactado por ellos, en que la izquierda revolucionaria, había sido excluida y decidieron seguirasesinando, encarcelando continuar el exterminio. Incluso, en “democracia”, solo que esta vez, contaban además con el apoyo incondicional de los conversos, que rápidamente cambiaron sus postura y renegaron de un pasado de lucha traicionando a quienes habían sido sus compañeros.

A Alejandro no lo conocí, solo sé de él que era un joven Dirigente de Quintero que ayer, 05 de octubre de 2018, murió, ayer recién supe de tu existencia hermano y compañero, pero su nombre como el de tantos, no será olvidado y la lucha por la verdad y la justicia hoy continúa con él. Cada vez que vuelva a mirar el cielo estrellado habrá siempre un espacio para ti compañero, espacio de respeto y profundo amor, porque hoy supe que tengo un nuevo hermano.

Porque que desde que nuestro querido Jecar traspasó los límites de la existencia, entendí que todos aquellos que honestamente luchamos por transformar el mundo, estamos unidos por lazos de hermandad indisolubles donde quiera que estemos, en el sur, Centro o norte, en cualquier hemisferio y rincón del mundo que sea, sin importar el espacio desde el cual hayas decidido aportar, sin importar cuál es tu entrega, somos hermanos porque creemos y trabajamos por la transformación de este sistema brutal, salvaje, sanguinario al que hemos llegado.

Hasta la victoria siempre Miguel

Hasta la victoria siempre Alejandro

