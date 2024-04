Gracias, inolvidable Martín Almada

Gracias, inolvidable Martín AlmadaHace un par de días, Máximo, un pana que vive en Lima, me envió un mensaje que me despertó a las dos de la mañana:Querido Luis, hoy es un día aciago. Martín fue el descubridor del Plan Cóndor. Tuvo los huevos de meterse en una comisaría haciéndose pasar por fiscal y llevarse dos camiones de documentos sobre el Plan Cóndor y difundirlos. Si en mi vida hubiese hecho el 10% de lo que hizo Martín no cabría en mi pellejo de legítimo orgullo. Por favor, escribe algo sobre su vida en Politika.