FRUSTRADA “ELECCION” DESPUÉS DEL GOLPE

Felipe Portales

Como integrante de la “comisión política” de la Democracia Cristiana Universitaria de la

Universidad Católica, para el golpe de 1973 fui partícipe de un hecho tan desconocido como

revelador. Ya habíamos manifestado una clara oposición al Movimiento Gremial (precursor

de la UDI) que presidía la FEUC cuando iniciaron una campaña para solicitar la renuncia de

Allende, ya que consideramos que aquello era una forma de promover un golpe de Estado, a

lo cual nos oponíamos.

Y luego del golpe el gremialismo logró de la Junta militar la notable autorización para que se

efectuara ¡la elección anual de la presidencia de la FEUC que estaba programada con antelación

para octubre! Aparentemente era algo ridículo; pero tomando en cuenta que dicha federación

era un “reducto” gremialista; que la izquierda lo menos que pensaría en esa circunstancia era

participar de cualquier forma de ella y que la dirección de la DCU y su pre-candidato (Enzo

Pistacchio) habíamos sido contrarios al golpe, era evidente que el gremialismo arrasaría en una

elección estudiantil “libre” en esas circunstancias, pudiendo mostrar la estrenada Junta un gran

“triunfo electoral” por muy acotado que fuese.

En la comisión política de la DCU nos dimos cuenta que debíamos evitar aquello no participando,

puesto que la mantención de nuestra postulación era imprescindible para que aquella “elección”

tuviese algún viso de seriedad. Para hacer efectivo lo anterior dignamente, y aprovechando que

se habían cometidos irregularidades en contra nuestra en el proceso eleccionario, le hicimos una

serie de exigencias al presidente de la FEUC (Javier Leturia) que correspondían a un escenario

mínimamente normal y lógico y, por tanto, imposible de ser satisfechas.

Guardo todavía el texto de esas exigencias que hoy también parecen surrealistas: “Con el fin de

garantizar un proceso eleccionario limpio y democrático, como ha sido tradicional en nuestra

comunidad universitaria; y teniendo en consideración que se han llevado a efecto ciertas

irregularidades en el proceso previo a la presentación de las listas (plazos y faltas de garantías en

el Tribunal Calificador de Elecciones), la Democracia Cristiana Universitaria exige del Presidente

de FEUC, Sr. Javier Leturia, las siguientes garantías mínimas, sin las cuales, la DCU no estaría

dispuesta a participar en dicho acto:

1.- Representatividad de todas las listas en el Tribunal Calificador de FEUC.

2.- Las resoluciones del Tribunal Calificador de FEUC deben ser tomadas por la unanimidad

de sus miembros en ejercicio.

3.- Postergación del plazo de inscripción hasta el Viernes 12 de Octubre a las 18:00 hrs.

4.- Presentación del pensamiento de las diferentes candidaturas en el órgano periodístico de

la universidad “Debate Universitario”.

5.- Realización de Foros en todos los Campus de la universidad.

6.- Garantización, por parte del Presidente de FEUC, dentro de sus posibilidades, de la

integridad personal de los candidatos como tales.

7.- Igualdad de condiciones para las diferentes listas en el Canal de nuestra universidad.

Todos estos puntos deben ser garantizados por medio de la firma de un Acta de Garantía por el

Presidente de FEUC”.

Obviamente, el presidente de la FEUC se negó a aquello y nosotros no presentamos candidato,

con lo cual la “elección” no podría realizarse. Sin embargo, luego sucedió algo todavía más

surrealista: El presidente del PDC, Patricio Aylwin, a través del vicepresidente de la JDC,

Gutenberg Martínez, nos dio “orden de Partido” de presentarnos a las elecciones, ya que

aunque seríamos derrotados, aquello le daba argumentos al Partido para pedirle a la Junta

que se efectuaran elecciones en otras partes. Le dijimos a Martínez que ya habíamos hecho

exigencias de garantías al presidente de la FEUC, las que habían sido rechazadas; y que si de

todas formas continuaba la “orden de Partido”, a lo que reconoció que en tal circunstancia se

hacía imposible que nos presentáramos…

