Francia – Por qué una huelga general está en la agenda

Infligir la derrota a Macron: la idea está ahora en la mente de millones de trabajadores, jóvenes y jubilados. La movilización contra la ley de pensiones Borne-Macron se ha convertido en una ocasión para ello.

A principios de 2022, después del Covid, la situación nos permitió respirar un poco. ¡Pero las ganancias han subido como nunca antes, sin mejoras para nuestros salarios y condiciones de vida! La lucha de clases siguió avanzando. Huelgas salariales tuvieron lugar durante el verano. Y sentimos la urgencia de pelear durante la jornada de huelga interprofesional del 28 de septiembre de 2022, luego con las huelgas decididas sobre los salarios de las refinerías en octubre o Sanofi en noviembre-diciembre. Es este efecto de acumulación el que explica las movilizaciones de masas desde el 19 de enero de 2023 y se suma la experiencia de los paros recientes. Se ha formado una oleada de nuestra ira.

Artículo publicado en l’Egalité n°215, por Leïla Messaoudi

¡Construir la huelga de masas!

Macron no está aquí para ceder. El desafío de la ley de pensiones es infligir una derrota a los trabajadores mientras permite que los capitalistas finalmente ganen dinero con las pensiones. Pero si Macron es intransigente, también es frágil. Así lo sienten los huelguistas, al igual que los que se manifiestan, y por eso las movilizaciones son masivas.

¡Subamos una marcha! Ante la escala de los ataques y el carácter autoritario y represivo del gobierno, solo una huelga de masas es capaz de bloquear a Macron, parar todas sus políticas y coagular estas corrientes de profunda ira surgidas.

Es poco probable que el gobierno ceda de la noche a la mañana. Y los paros masivos de 24 horas no ganan solos frente a las reformas contrasociales. Toda una serie de sindicatos sectoriales, en particular los afectados por el fin de los llamados regímenes especiales, ya han anunciado un movimiento renovable.

La unión unitaria debe ser firme. Si la ley de pensiones no se deroga por completo el 7 de marzo, será el inicio de un paro nacional renovable. Habrá que extender la movilización y estructurar el paro.

Una huelga general para liberar a Macron y a los capitalistas

Si todo el país deja de trabajar y de producir, si se cierran las escuelas y parte de los comercios también, entonces sentiremos quién es fundamental para que el país funcione y por qué Macron y los capitalistas no nos sirven.

En efecto, una huelga general, cualquiera que sea el motivo que la provoque, plantea la cuestión de parar el gobierno y sustituirlo por un gobierno que esté realmente al servicio de los trabajadores. En huelga por varios días, los trabajadores comenzarán a organizarse, discutir y decidir. La huelga es asunto de todos los huelguistas. No hay especialistas, reunamos a sindicalistas y no sindicalizados en asambleas generales conjuntas.

Si Macron pierde esta batalla, no será el momento de negociar con él, como ya propusieron algunos notables del PS, que sueñan con volver al poder a lomos de nuestro movimiento. ¡No, será hora de limpiar su ley y él con ella!

Con la huelga de masas, todas nuestras demandas urgentes de aumento de salarios, congelación de precios y la derogación de las leyes contra el desempleo y las leyes racistas estarán sobre la mesa.

Y para satisfacerlos, necesitaremos otro gobierno que se oponga a los capitalistas y sus partidos, tomando medidas profundas contra su dominación. Primero, poniendo los principales sectores de la economía en propiedad pública bajo el control y gestión de los trabajadores, para finalmente decidir qué producir ya qué precio. Este debe ser el papel de un gobierno surgido de la lucha, es decir de sus AG, junto a representantes de organizaciones sindicales y políticas. Sólo un programa auténticamente socialista podrá liderar este enfrentamiento contra los capitalistas… ¡y ganar! Por eso luchan los militantes de la Izquierda Revolucionaria .

