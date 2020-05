Francia halla un caso de coronavirus en un hombre que enfermó en diciembre

SPUTNIK

El coronavirus COVID-19 pudo haber aparecido en Francia semanas antes de lo que se pensaba. De confirmarse, implicaría que la enfermedad ya estuvo circulando por el país galo mucho antes de que se diagnosticaran los primeros casos conocidos en Francia o en Italia.

Los primeros informes oficiales de COVID-19 en Francia se dieron a conocer el 24 de enero, al contagiarse dos personas con un historial de viajes a Wuhan. Ahora, los médicos de un hospital de París dicen haber encontrado pruebas de que un paciente ya ingresado en diciembre estaba infectado con el virus y no estuvo en el país asiático.

El médico Yves Cohen, que trabaja en el mismo hospital, reveló que un hisopo tomado en aquel momento de dicho paciente volvió a ser analizado y dio positivo por COVID-19.

¿Qué sabemos del nuevo caso?

El paciente es un hombre de 43 años de Bobigny, al noreste de París. Se tuvo que haber infectado entre el 14 y el 22 de diciembre, ya que los síntomas del coronavirus tardan entre cinco y 14 días en aparecer.

Amirouche Hammar fue admitido en el hospital el 27 de diciembre con una tos seca, fiebre y problemas para respirar, síntomas que más tarde se conocerían como los principales indicios de coronavirus. Cuatro días después se supo que se estaban detectando casos de neumonía de causa desconocida en la ciudad china de Wuhan.

© REUTERS / GONZALO FUENTESLos casos mortales del coronavirus en Francia superan 24.000El paciente, que ya se ha recuperado, no sabe dónde contrajo el virus, ya que no había viajado al extranjero. Aunque dos hijos del paciente también enfermaron, su esposa no mostró ningún síntoma.

No obstante, la esposa de Hammar trabajaba en un supermercado cerca del aeropuerto Charles de Gaulle y podría haber estado en contacto con personas que hubiesen llegado recientemente de China. Esta reveló que «a menudo, los clientes venían directamente del aeropuerto, todavía llevando sus maletas».

Francia no es el único país en el que las pruebas posteriores apuntan a casos previamente desconocidos. Así, un examen post mortem realizado en California reveló que la primera muerte relacionada con el coronavirus en EEUU fue casi un mes antes de lo que se pensaba.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera posible que salgan a la luz más casos previamente desconocidos e insta a los países a revisar los registros de casos similares para tener una idea más clara del brote.

