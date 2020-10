FRACASO DE LA OPOSICIÓN SOBRE LOS ESCAÑOS RESERVADOS PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS

por Aucan Huilcaman

1.- Los Senadores de la oposicion e integrantes de la “Comision de Contitucion y Legislacion del Senado de la Republica de Chile” han fracasado en su estrategia politica sobre los Escaños Reservados y para justificar su situacion, han emitido declaraciones publicas en los ultimos dias atribuyendo responsabilidad unicamente al gobierno. La conocida estrategia de la ex concertación y ex nueva mayoria es entretener, aparentar y dilatar utilizar la situación de los Pueblos Indigenas y en particular la situación Mapuche.

2.- La imperiosa necesidad de establecer y disponer de un “Padron Electoral Indigena” y el derecho a la “Consulta Previa” fue presentado de parte del Consejo de Todas Las Tierras, el dia 14 de enero 2020, en la Sesion Especial de la “Comision de Constitución y Legislacion del Senado”. Sin embargo, los Senadores de oposicion optaron por instaurar una “Comisión Tecnica” que tiene por objeto sustituir a los Pueblos Indigenas, reemplazar el derecho a la Consulta y anular el Consentimiento Indigena.

3.- La “Comisión Técnica” por su naturaleza y su función es ilegal, porque transgrede el “estatuto juridico” de los Pueblos Indígenas, pero opero con la complicidad de los Senadores de la oposición.

4.- Resulta completamente imprescindible establecer y disponer de un “Padron Electoral Indigena” que derive de la voluntad soberana de los Pueblos Indigena para su participacion politica para elegir a los Constituyente indígena bajo la figura de los Escaños Reservados. No es suficiente los datos del último censo y otros asuntos adicionales. Todos estos puntos fueron presentados oportunamente el dia 14 de enero 2020, tiempo suficiente para haber establecido el “Padrón” y la “Consulta”, pero se impuso la estrategia de la “Comisión Técnica”.

5.- La oposicion promovió la idea de los Escaños Reservados, teniendo en cuenta la ingenuidad politica de los dirigentes indigenas del país que concurrieron ante la Cámara de Diputados y ante la sesion de la “Comisión de Constitución y Legislacion del Senado”.

6.- Paralelamente a lo anterior, el gobierno del Presidente Sebastian Piñera tampoco mostró un compromiso con los Escaños Reservados.

7.- Finalmente recordamos a los Senadores que, las organizaciones Mapuche que trabajan en la promoción y protección de los derechos colectivos del Pueblo Mapuche tanto, en la esfera nacional e internacional que, no hemos delegado a nadie, ni hemos mandatado a ningun Diputado o Senador para que interlocute en gestiones que afectara a todo el Pueblo Mapuche. Aunque tienen derecho en su calidad de parlamentario para emitir sus pareceres, pero no decidir por los Pueblos Indigenas. El derecho al consentimiento sigue radicado de manera exclusiva y excluyente en los propios Pueblo Indigenas.



AUCAN HUILCAMAN

Encargado Relaciones Internacionales de Todas Las Tierras

Me gusta esto: Me gusta Cargando...