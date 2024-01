Filosofa israeli: Nurit Peled-Elhanan sobre la deshumanización de los palestinos en Israel

Mira este reel

Nurit Peled-Elhanan sobre la deshumanización de los palestinos en Israel

Cuando todavía no se apagaron los estampidos de las bombas en Gaza, y cuando todavía resuenan en nuestros oídos las horribles declaraciones que escuchamos o leímos estos días en boca del hijo de Ariel Sharon (pidiendo otra Hiroshima en Gaza) o del Ministro del Interior israelí (diciendo que iban a llevar a Gaza a la Edad Media), o escuchamos sobre la decepción de la inmensa mayoría de la sociedad israelí ante el alto el fuego, es bueno recordar esta contribución de la educadora y activista israelí Nurit Peled-Elhanan para intentar entender lo inexplicable: cómo es posible que la sociedad israelí esté masivamente tan deshumanizada y alienada con respecto a sus vecinos, los palestinos.

En este documental de 28 minutos, Nurit Peled-Elhanan habla de su libro publicado este año: “Palestine in Israeli text books: ideology and propaganda in education“, donde presenta las conclusiones de su investigación sobre el contenido de los libros escolares/liceales en Israel. Ella muestra en detalle cómo esos libros son elaborados con el propósito de deshumanizar al pueblo palestino y de desarrollar en los jóvenes estudiantes israelíes la base de prejuicios que les permitirá actuar de modo cruel e insensible con el mismo durante su servicio militar.

Según explica Nurit Peled-Elhanan, las construcciones del mundo hechas a partir de los libros de estudio, por tratarse de las primeras a sedimentarse en la mente de los niños, son muy difíciles de ser erradicadas. Eso explica la importancia que el establishment israelí le dedica a la ideología a ser transmitida en los libros escolares.

En estos libros, los palestinos nunca son presentados como seres humanos normales. Nunca aparecen en condiciones o situaciones que puedan ser consideradas normales y aceptables para un ser humano. De acuerdo con Nurit Peled-Elhanan, no hay en ese material ni siquiera una fotografía de un palestino que muestre su rostro. Tan sólo podemos verlos enmascarados o en otras situaciones que representen amenazas para los judíos.

En resumen, los textos escolares/liceales en Israel están hechos en base a un discurso racista que busca deshumanizar a todos los no-judíos que habitan la región, pero en especial a los palestinos, y justificar la limpieza étnica implementada por el Estado sionista.

Nurit Peled-Elhanan es hija del famoso general Matti Peled, combatiente destacado en las guerras de 1948 y 1967, convertido posteriormente en pacifista y activista por los derechos palestinos. También es hermana del activista antisionista Miko Peled, autor de “El hijo del General”.

En 1997 Smadar, la hija de Nurit de 13 años, murió en un atentado suicida palestino en Jerusalén. Desde entonces Nurit y su esposo, Rami Elhanan, se convirtieron en activos militantes contra la ocupación, el apartheid y el racismo, y por un futuro donde israelíes y palestinos coexistan en paz y como iguales en dignidad y derechos en su patria común. Nurit recibió el Premo Sakharov por la Paz del Parlamento Europeo. Ver también en este blog su discurso en: “Visiones a 45 años de al-Naksa I“.

Fuente: Blog Palestina en el Corazón

