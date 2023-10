Extrayendo lecciones de la ola de huelgas en Gran Bretaña

6 de octubre de 2023 Rob Williams, Socialism Today (Número 271 de octubre de 2023), revista mensual del Partido Socialista (CWI Inglaterra y Gales) Gran Bretaña

Imagen: Estudiantes Socialistas en solidaridad con los trabajadores universitarios en huelga del sindicato UCU, Liverpool (Foto: Estudiantes Socialistas)



La actual ola de huelgas, que estalló hace más de un año con una huelga nacional de los trabajadores ferroviarios del sindicato RMT, marca el comienzo de una nueva era en la lucha de clases en Gran Bretaña. En el Congreso del Congreso de Sindicatos (TUC) del año pasado, el líder laborista Sir Keir Starmer se mostró descarado al enfrentarse a los dirigentes del movimiento sindical. No se disculpó por su negativa a apoyar las huelgas y no hizo promesas: “Habrá tiempos difíciles durante mi gobierno laborista”. Las crisis en los conservadores, que alcanzaron su punto más bajo cuando el Congreso terminó, con la renuncia de la desastrosa entonces primera ministra Lizz Truss, impulsaron la confianza de Starmer.

A medida que se acercan las elecciones generales, Starmer y su equipo esperan que 2024 sea una repetición de 1997, cuando el Nuevo Laborismo de Tony Blair ganó de manera aplastante histórica contra otro gobierno conservador que también estaba claramente fuera de tiempo. Pero no es sólo la aritmética electoral lo que espera que sea similar, sino que también espera poder heredar la misma “paz industrial”.

Blair no enfrentó su primera batalla nacional importante con un sindicato hasta la huelga salarial de siete meses de los bomberos que comenzó en noviembre de 2002, y durante la cual el nuevo gobierno laborista utilizó camiones de bomberos de la ‘Diosa Verde’ del ejército para tratar de socavar la acción. La disputa tuvo enormes consecuencias para el sindicato de bomberos FBU, provocando un giro hacia la izquierda y llevándolo directamente a su desafiliación del Partido Laborista.

Pero el período previo a las próximas elecciones es muy diferente del anterior a la victoria de Blair en mayo de 1997. Blair y Brown pudieron aprovechar una posición económica mucho más benigna que la que enfrenta Starmer. Y la situación industrial también es muy diferente.

En 1995, la proporción de trabajadores organizados en sindicatos era del 32%, una marcada caída desde el máximo del 53% en 1979. En 1997, el número total de días perdidos a causa de la huelga ascendió a 235.000. Si bien la densidad sindical ha caído aún más hasta el 22% hoy, el nivel de lucha está en un nivel mucho mayor. En 2022, se perdieron más de dos millones y medio de días debido a las huelgas, diez veces más que en 2019, el último año completo antes de la pandemia de Covid. Este es el nivel más alto de huelgas desde 1989.

Margaret Thatcher declaró que Tony Blair y el Nuevo Laborismo eran su mayor logro, refiriéndose a la contrarrevolución política que transformó al laborismo en un partido capitalista al estilo demócrata estadounidense. Un elemento central de ese proceso fueron las derrotas sufridas por sectores clave del movimiento obrero en la década de 1980, como los mineros y los impresores de Wapping. Además de esto, el colapso del estalinismo en Rusia y Europa del Este en 1989-91 –una distorsión burocrática del socialismo, pero sin embargo un sistema social alternativo al capitalismo– apuntaló y consolidó aún más el giro a la derecha, no sólo en el Partido Laborista sino también en el Partido Laborista. gran parte de las direcciones sindicales. También socavó la confianza en la posibilidad de construir una nueva sociedad incluso de muchos de los trabajadores más activos y políticamente conscientes.

Situación transformada

Ha sido necesario todo un período para que la clase trabajadora recupere su capacidad de lucha. La ola de huelgas que se ha desarrollado desde el Covid, y especialmente durante los últimos 18 meses, representa una nueva era de lucha. Tendrá sus altibajos, como ya hemos visto, pero tiene un carácter fundamentalmente diferente a cualquier cosa del período post-estalinista, ya que pone en acción a una nueva generación de trabajadores, muchos de ellos jóvenes, que rápidamente han quedado absorbidos. en el movimiento sindical, no sólo como miembros del sindicato sino como representantes y activistas, líderes de huelga y organizadores de piquetes.

Esta transformación de la situación significa, por ejemplo, que actualmente Rishi Sunak enfrenta un desafío mucho mayor en la implementación de su Ley de Niveles Mínimos de Servicio antisindical que David Cameron en 2016, cuando presentó su Ley de Sindicatos. Esto estipulaba que las papeletas de acción industrial sólo serían legales si la participación era de al menos el 50%, con un listón legal adicional más alto para los trabajadores votados que se consideraba que estaban en servicios o industrias «esenciales», como el transporte o el NHS, al menos el 40%. de los cuales tuvieron que votar sí a la acción. Los conservadores creían que la nueva ley haría prácticamente imposible que los sindicatos ganaran votaciones sobre acciones industriales a nivel nacional, especialmente en el sector público, donde cientos de miles de trabajadores están agrupados en acuerdos nacionales sobre salarios y términos y condiciones.

Esta fue la ley antisindical más grave aprobada desde la Ley de Relaciones Laborales y Sindicatos de 1992 bajo John Major, que introdujo votos obligatorios para la huelga y eliminó la protección para los piquetes secundarios. Vergonzosamente, la Ley de Cameron fue aprobada prácticamente sin oposición por parte de los dirigentes sindicales. No se convocó ni una sola manifestación nacional el sábado, y mucho menos ninguna acción industrial.

El principal impulsor de lo que es la ola de huelgas más grande, más amplia y más persistente en una generación ha sido la implacable reducción del costo de vida. En realidad, se trata de una serie de oleadas de huelgas, generalmente confluyentes o al menos desarrollándose en paralelo, algunas comenzando y otras terminando, con algunas características individuales pero también con causas comunes. En numerosas ocasiones, los trabajadores han votado en nuevas elecciones para ampliar sus mandatos de huelga semestrales, además de rechazar ofertas.

En otros períodos de las últimas décadas hemos visto, en diferentes momentos, huelgas del sector público nacional, una ola de acciones localizadas del sector privado o importantes disputas nacionales. Pero en los últimos dos años, y particularmente en los últimos 12 meses, los tres se han desarrollado uno al lado del otro. Tal ha sido la escala de acción que algunas disputas que normalmente habrían sido de importancia clave no han sido consideradas centrales. Por ejemplo, las primeras huelgas del Reino Unido en Amazon, convocadas por el GMB. Unite también ha organizado acciones en todo el Mar del Norte en la industria del petróleo y el gas, obteniendo aumentos salariales de dos dígitos.

Recuperando fuerzas

Todo esto está muy lejos de 2015, por ejemplo, que registró el segundo total anual más bajo de días perdidos debido a huelgas desde que comenzaron los registros en 1891, y del cierre de Covid, cuando prácticamente todos los sindicatos suspendieron conflictos o cancelaron acciones en nombre de unidad nacional. Pero el Covid y sus amargas consecuencias han demostrado cómo, a diferencia de los líderes laboristas de derecha, incluso los líderes sindicales más conservadores pueden verse presionados por sus miembros.

La crueldad de clase de los patrones quedó a la vista cuando utilizaron medidas brutales como “despedir y volver a contratar” para explotar la aguda crisis económica y tratar de recortar los salarios y las condiciones de los trabajadores. Los objetivos obvios eran trabajadores como los empleados de aerolíneas y aeropuertos en tierra. Esto condujo a la primera fase de recuperación de la lucha sindical, con valientes acciones defensivas contra la ofensiva patronal. Unite estimó que uno de cada diez de sus miembros se vio afectado por el incendio y fue recontratado. La GMB convocó 43 días de huelga para sus 7.500 miembros en British Gas –de una plantilla total de 20.000– entre enero y abril de 2021, contra recortes salariales de hasta 15.000 libras esterlinas al año. Cientos de trabajadores se negaron a firmar nuevos contratos y fueron despedidos por el propietario privado Centrica.

Pero a medida que la economía se recuperó, también lo hizo la confianza de los trabajadores. Con la ayuda de la escasez de mano de obra, especialmente de trabajadores calificados, a medida que la crisis de Covid puso de manifiesto décadas de falta de inversión y desregulación, los trabajadores de ciertos sectores, como los conductores de vehículos pesados, de repente tomaron conciencia de su mayor poder de negociación. Sin duda, a esto contribuyó la elección de Sharon Graham, organizadora nacional de la acción industrial de Unite, como nueva secretaria general del sindicato en agosto de 2021. La combinación de condiciones más beneficiosas con un enfoque mucho más sistemático de la negociación y la acción industrial tomó el nivel de acción. a otra liga en Unite, y también levantó la vista en todo el movimiento sindical. En la conferencia política de Unite en julio de 2023, Sharon Graham afirmó que bajo su liderazgo, Unite ha llevado a cabo más de 850 disputas individuales, involucrando a 150.000 de su millón de miembros, con una tasa de éxito del 80%.

De esto se desprende claramente que no existe una relación simple entre las condiciones económicas y la combatividad de los trabajadores. La realidad es mucho mas complicada. Si una recesión económica es demasiado grave, los trabajadores pueden quedar atónitos e intimidados durante un tiempo, preocupados por conservar sus empleos. Pero una mejora en la economía puede aumentar la lucha a medida que los trabajadores recuperen la confianza en su estabilidad laboral y busquen recuperar lo que han perdido en términos de aumentos salariales. Sin embargo, tras un repunte de la lucha, si bien una recesión bien puede afectar el número de huelgas, también podría conducir a grandes luchas industriales defensivas contra los cierres de lugares de trabajo y los despidos. También podría contribuir a una elevación de la conciencia política.

La propia pandemia de Covid también ha sido un gran impulsor de la determinación y voluntad de los trabajadores para luchar. Reveló con demasiada claridad las desigualdades de clases en el capitalismo e hizo que los trabajadores tomaran conciencia de su valor y valor para la sociedad. Cuando el peligro del virus estaba en su punto máximo, fueron los trabajadores los que estuvieron en primera línea, mostrándose a sí mismos y a todos los demás que eran ellos quienes hacían que las cosas sucedieran y que debían obtener la recompensa justa o, al menos, , no tendrán que asumir el precio en términos de recortes en sus niveles de vida. No es casualidad que ya en el verano de 2020, antes de que los precios empezaran a subir, las enfermeras exigieran un aumento salarial del 15%. Esto también fue para recuperar parte de la caída estimada del 20% en sus salarios desde que los conservadores recuperaron el poder en 2010. Desde entonces, los médicos jóvenes han exigido un aumento salarial del 35%.

Pero la posterior espiral inflacionaria ha creado una “tormenta perfecta” en las condiciones para la acción. Los trabajadores se enfrentaban a una reducción cada vez mayor de sus niveles de vida en un momento en el que la economía en recuperación había eliminado, por el momento, la amenaza inmediata de graves pérdidas de empleos. En agosto de 2020, en lo más profundo del bloqueo de Covid, la inflación IPC más realista era del 0,5%; poco más de dos años después, superaba el 14%. Ahora todavía es de dos dígitos, con una inflación de alimentos cercana al 20%, mientras que incluso la medida de inflación preferida por el gobierno conservador, el IPC, sigue siendo de casi el 8%.

Ritmo de lucha

En cualquier período habrá tanto victorias como derrotas. Pero los reveses que sufren los trabajadores pueden parecer más decisivos en algunos momentos que en otros. En marzo de 2022, justo antes de que la ola de huelgas comenzara a acelerarse, 800 miembros de los sindicatos marítimos RMT y Nautilus International fueron brutalmente despedidos por P&O y su empresa matriz DP World. El director ejecutivo incluso admitió descaradamente ante los parlamentarios en un comité selecto que habían violado la ley a sabiendas para proteger las ganancias de la empresa y, sin embargo, quedaron impunes, revelando a los trabajadores la hipocresía de clase de la ley. Pero debido a que la trayectoria general de la lucha fue ascendente, si bien estos despidos amargaron con razón a muchas capas de la clase trabajadora, especialmente en las áreas portuarias afectadas, no amedrentaron a otros trabajadores a la hora de tomar medidas.

A raíz de las huelgas salariales localizadas, principalmente en el sector privado, el nivel de la lucha aumentó con las huelgas nacionales convocadas por el CWU en Royal Mail y British Telecom, y el RMT en Network Rail y las Train Operating Companies (TOCS). así como en Londres en el metro. El sindicato de maquinistas ASLEF también ha estado muy involucrado en la disputa de los TOC. Estas batallas han sido muy significativas. Las primeras huelgas ferroviarias nacionales en 30 años han demostrado el poder de los trabajadores ferroviarios y del transporte para cerrar efectivamente o, al menos, ayudar a paralizar la red de transporte. La huelga de BT fue la primera desde 1987, y la acción en Royal Mail la primera huelga nacional desde 2009. Cuando estas y otras huelgas se coordinaron, vimos días en los que cientos de miles de trabajadores actuaron juntos. A partir del otoño de 2022, a esto se sumó una huelga nacional en partes del sector público, en particular la salud, la educación y la administración pública.

La idea de que, debido a la Ley de Sindicatos de 2016, ya no era posible una acción nacional, ha recibido un golpe decisivo. Algunos sindicatos han optado por votaciones desagregadas para garantizar que al menos un número significativo de miembros puedan superar el umbral del 50% y tomar medidas, aunque algunos sindicatos han logrado obtener la participación necesaria en las votaciones agregadas a nivel nacional. El Día del Presupuesto, en marzo de 2023, se estima que 600.000 trabajadores se declararon en huelga juntos. Ningún día ha alcanzado aún las cifras de la batalla por las pensiones del sector público, cuando dos millones de trabajadores participaron en la huelga masiva N30 en 2011, pero ha habido muchos más días así, y semana tras semana las huelgas han continuado.

Además de la cantidad de trabajadores que tomaron medidas, ha habido algunas movilizaciones enormemente significativas. En dos días de huelga en la primavera de este año, el NEU pudo movilizar a más de 50.000 miembros en Londres, mientras que en diciembre pasado, cuando la alta dirección del Royal Mail inició una feroz ofensiva de despidos y suspensiones de representantes y miembros, el CWU llenó la Plaza del Parlamento con más de 20.000 trabajadores postales, que luego marcharon hacia el Palacio de Buckingham.

Pasando a la acción

Nuevas fuerzas también se han sumado a la ola de huelgas, algunas de ellas participando en su primera acción. Los primeros fueron los abogados de la Asociación Penal de Abogados (CBA) que, en marzo de 2022, protestaron contra los recortes reales en sus honorarios, que la CBA estimó que habían disminuido un 28% en dos décadas. La votación original sobre la huelga había sido del 94% a favor, y en una nueva votación en agosto, casi el 80% votó a favor de intensificar la acción. Los conservadores se vieron obligados a hacer importantes concesiones.

A esto siguieron disputas que involucraron a directores, médicos en formación e incluso consultores; los dos últimos grupos se declararon en huelga. Del mismo modo, en diciembre de 2022 miembros del Royal College of Nurses (RCN) realizaron su primera acción en Inglaterra y Gales en la historia del sindicato. Tradicionalmente, el RCN era el sindicato al que se afiliaban las enfermeras para no ir a la huelga, mientras que los trabajadores militantes se unían a sindicatos afiliados al TUC, como Unison. Todas estas secciones, que anteriormente tal vez no se consideraban parte de sindicatos combatientes, han adoptado los métodos del movimiento obrero. No puede ser una coincidencia que muchos, si no todos, de ellos ejerzan profesiones que los han dejado con enormes deudas estudiantiles.

Pero los efectos de la crisis del coste de la vida y la aguda crisis del NHS han tenido un efecto radicalizador masivo en el personal del NHS. Han estado dispuestos a trasladarse a cualquier sindicato que parezca tener más probabilidades de conseguir un mandato de huelga. Toda una capa se ha mudado de sindicato o ha hecho “doble tarjeta”, permaneciendo en su sindicato existente y al mismo tiempo se unió al RCN. Esta es una advertencia a los líderes sindicales de que en un período volátil, en el que los trabajadores enfrentan una situación intolerable para ellos y sus familias, los vínculos con sus sindicatos se pondrán a prueba cuando el personal esté decidido a tomar medidas.

Pero las enfermeras también han estado examinando a fondo las credenciales de lucha del RCN. La dirección sindical recomendó la oferta inicial de los conservadores, pero fue derrotada por un virtual levantamiento de los miembros. La tarea de estos trabajadores en el RCN, como en todos los sindicatos, es transformarlos en sindicatos de lucha. Una nueva generación se ha incorporado al movimiento sindical, al ver la necesidad de organizarse y actuar; la NEU, por ejemplo, ha informado que ha atraído hasta 70.000 nuevos miembros. La clave es la construcción de organizaciones de izquierda amplias, poderosas, abiertas y democráticas, para reunir y atraer a los miembros más militantes, para discutir y establecer un programa de lucha que pueda transformar los sindicatos y para mantener a los líderes sindicales de izquierda en el fuego.

Tiempos de prueba

Esto es aún más necesario en este período, ya que el nivel de la crisis pone a prueba implacablemente a los dirigentes sindicales. Una sucesión de direcciones sindicales ha buscado poner fin a los conflictos. Para los activistas sindicales de muchos de estos sindicatos, esto se ha hecho prematuramente. En el caso de la NEU, los dirigentes se apresuraron a realizar una votación de aceptación justo cuando los miembros votaban para continuar en huelga en su nueva votación. Muchas de las direcciones sindicales han quedado expuestas por su falta de confianza en la capacidad de lucha de sus miembros. Pero en esta etapa, aparte de RCN, en la mayoría de los casos una recomendación de los dirigentes sindicales ha sido aceptada por la amplia membresía sindical. Esto muestra la necesidad de luchar por direcciones sindicales militantes.

Los líderes del PCS, por ejemplo, se mostraron claramente reacios a declarar una disputa y luego acudir a las urnas. Una vez que se ganó una votación para la acción, esperaron hasta que transcurriera casi la mitad de su mandato de huelga de seis meses antes de convocar a la acción de todos los miembros, prefiriendo ataques selectivos a escala extremadamente pequeña. Y luego se apresuraron a aceptar la primera oferta de un pago único y no consolidado de 1.500 libras esterlinas. Peor aún, la consulta de los miembros sobre esta oferta ha carecido totalmente de transparencia y responsabilidad democrática. Todo lo cual corre el riesgo de desorientar y decepcionar a los miembros. Sin embargo, este otoño las elecciones para secretario general y secretario general adjunto del PCS presentan una oportunidad para elegir un nuevo equipo de liderazgo, con la miembro del Partido Socialista Marion Lloyd como candidata de izquierda a secretario general.

Por supuesto, cada disputa es diferente. Y las tácticas y estrategias de cada uno deben elaborarse cuidadosamente, sopesando lo que se necesita para ganar la batalla, el estado de ánimo de los miembros y lo que se puede hacer para fortalecer su confianza. No hacemos de ninguna táctica o cantidad de acción un principio. Dada la situación que enfrentan los trabajadores, en general se ha producido un alejamiento de las huelgas periódicas de un día que prevalecían hace aproximadamente una década. Pero la escalada debe sopesarse cuidadosamente, presentando un calendario de acción que una a los miembros, eleve su confianza y su estado de ánimo y haga avanzar la lucha. Si bien los trabajadores pueden considerar que convocar una acción gradual es insuficiente y no afecta al empleador, intensificar la acción sin suficiente preparación y levantar el ánimo de los trabajadores puede cansarlos y disipar el ánimo.

Sin lugar a dudas, las disputas nacionales en los ferrocarriles y en el Royal Mail, ambas respaldadas por el gobierno conservador, han tenido un significado particular. La alta dirección de Royal Mail, en particular, ha liderado un feroz ataque contra el CWU y sus miembros trabajadores postales. Una señal de su crueldad fue el hecho de que, en un momento dado, más de 400 representantes y miembros sindicales fueron sancionados (despedidos o suspendidos) a menudo por la dirección local. En total, el CWU convocó 18 días de huelga. Los miembros ahora votaron a favor de aceptar la oferta de la compañía después de una pelea que duró más de un año. El claro intento de Royal Mail de aplastar al CWU fue rechazado, pero una capa de funcionarios considera que el resultado de la disputa es un revés.

Un ataque tan brutal a la dirección exige una lucha a un nivel mucho más alto que el de los llamados tiempos “normales”. Se habrían necesitado medidas mucho mayores, tal vez semanas de huelgas. Sin duda, habría sido difícil convencer a los miembros sobre este asunto, como en otras disputas. Es evidente que todavía queda un legado del período de lucha de bajo nivel que hay que superar. Esto se refiere tanto a cuántas acciones se pueden tomar como a cómo se organizan las huelgas. Muchos piquetes se han parecido más a protestas que a intentos de convencer a sus compañeros de trabajo para que se unan a la huelga. Pero los retrasos en la conciencia pueden corregirse rápidamente a medida que los trabajadores aprenden, a menudo a través de amargas experiencias, lo que se necesita para ganar sus disputas.

Unite es casi el único sindicato que recientemente ha podido organizar huelgas sostenidas o incluso acciones indefinidas. Pero el sindicato ha podido pagar una paga de huelga de 70 libras al día. Y si bien ha organizado más de 800 conflictos individuales, en ellos sólo ha participado alrededor del 15% de sus miembros. Por el contrario, más del 60% de sus miembros del RMT han tomado medidas, mientras que en las disputas en Royal Mail, BT y la Oficina de Correos, el CWU ha visto quizás entre el 80% y el 90% de sus miembros en huelga. Tres cuartas partes de los 400.000 miembros de la NEU han estado en huelga.

Sin embargo, hay que afrontar la cuestión de cómo se destinan los recursos a las huelgas. Sería necesario el lanzamiento público de un fondo de huelga, destinado tanto al resto del movimiento sindical como a comunidades de clase trabajadora más amplias. En la disputa de Royal Mail, esto habría dejado claro la importancia de los trabajos de estos trabajadores y su lugar en las comunidades locales. Por necesidad, habría llevado la lucha a un nivel más alto y podría haber actuado como arma movilizadora además de financiera, atrayendo fuerzas más amplias de la clase trabajadora a la lucha contra los propietarios parásitos y el gobierno conservador asolado por la crisis. .

Voz política

La otra arma vital era política. Junto a la tarea central de la acción industrial militante, era necesario presentar la demanda de renacionalización de Royal Mail. Especialmente a la luz de la furia de la clase trabajadora por las ganancias de las compañías energéticas, el llamado a que empresas como Royal Mail volvieran a ser de propiedad pública habría sido abrumadoramente popular, y también necesario, cuando los dueños capitalistas buitres de Royal Mail amenazaron administración en el punto clave del conflicto. La exigencia de una renacionalización habría ejercido una enorme presión no sólo sobre Sunak sino también sobre Starmer. La dirección sindical debería haber exigido que Starmer se declarara públicamente a favor de esta política, que fue aprobada en la conferencia nacional laborista el pasado otoño. Pero esto habría enfrentado al CWU con el Partido Laborista de Starmer, algo que los dirigentes no están dispuestos a hacer en este momento.

Cada vez más las demandas políticas se volverán esenciales y, a su vez, plantearán toda la cuestión de una alternativa política para los trabajadores. A través de la lucha industrial, los trabajadores se vuelven mucho más abiertos y conscientes de cuestiones más amplias, incluidas las políticas. Starmer tuvo una fría recepción en la conferencia nacional de Unite porque los delegados son muy conscientes de su oposición a las huelgas, como lo demuestra el escandaloso despido de Sam Tarry de su puesto de primera banca por atreverse a formar parte de un piquete de trabajadores ferroviarios y hablar en apoyo de La huelga. Además, se ha tenido la experiencia de eliminar consejos laboristas como en Coventry, donde Unite y sus miembros trabajadores de la basura fueron atacados.

Sin embargo, desafortunadamente no se aprovechó en la conferencia la oportunidad de forjar una estrategia política que no se limitara simplemente a apoyar a los candidatos laboristas de Starmerite, lo que habría fortalecido sus luchas industriales. Esto seguirá siendo un problema en el período previo a las elecciones generales y especialmente después, si es tan probable que se elija un gobierno Starmer pro-grandes empresas. Algunos de los líderes sindicales pueden tratar de evitar huelgas en el período preelectoral y, sin duda, serán extremadamente reacios a sancionar acciones cuando se elija un nuevo gobierno laborista. Por lo tanto, será esencial que se mantenga la presión industrial y política sobre los dirigentes sindicales.

Los conservadores bajo presión

Lo que ha sido un hilo conductor en todas las disputas nacionales ha sido el gobierno conservador, ya sea como empleador directo o como respaldo político. En muchas de estas huelgas, los dirigentes sindicales no han estado preparados para la escala de acción necesaria para ganar. Y en muchos casos se han visto obligados a convocar a la acción por la presión de sus miembros, pero no han querido o no han podido comprometerse plenamente con una estrategia seria, ni dentro de los sindicatos individuales ni en un sentido más amplio.

El papel de los conservadores en las disputas nacionales en el ferrocarril, Royal Mail, BT y el sector público, planteó la unión de todas estas huelgas en una acción coordinada de masas. Se dieron pasos importantes en esta dirección, con más de medio millón de trabajadores en huelga el 1 de febrero y el 15 de marzo de este año. Pero existía el potencial de ir mucho más allá en una huelga masiva coordinada en todos los sectores con mandatos de huelga en vivo.

Podría decirse que esa deficiencia es la principal lección que se puede extraer de la ola de huelgas, especialmente de cara a la batalla que se avecina contra la legislación de nivel mínimo de servicio de Sunak. Inspiradas por el debate desarrollado dentro de la Red Nacional de Delegados Sindicales, las conferencias del RMT y Unite aprobaron mociones que pedían una huelga masiva coordinada siempre y cuando los sindicatos sean atacados por la legislación antisindical conservadora. La resolución del RMT fue planteada por el FBU en su llamado a los sindicatos a unirse para oponerse masivamente a la Ley de Niveles Mínimos de Servicio. En particular, el FBU y el RMT establecieron una estrategia de lucha en sus mociones ante el Congreso del TUC. En la conferencia de Unite, la moción acordada, presentada por un miembro del Partido Socialista, incluía la necesidad de que Unite convocara a acciones de la magnitud de una huelga general de 24 horas.

Hasta la fecha, los conservadores se han visto obligados a hacer importantes concesiones salariales mediante la acción convocada, incluso si muchos trabajadores que han estado involucrados en esas disputas no la consideran suficiente. En noviembre de 2022, antes de la primera huelga de enfermeras, la dirección de RCN ofreció suspender la acción sólo por la promesa de conversaciones serias sobre salarios. Sunak se negó a hacerlo, pero se vio obligado a volver a la mesa de negociaciones y a hacer una oferta mayor, como también ha ocurrido en otras partes del sector público. Los conservadores lamentarán el día en que obligaron a una nueva generación de enfermeras a participar en los piquetes y aprender una valiosa lección: ganaron más del gobierno porque tomaron medidas. Es una conclusión a la que también llegarán cada vez más trabajadores.

Muchos se preguntarán si la ola de huelgas está amainando. A medida que algunas disputas se resuelvan, en buenos y no tan buenos términos, es posible que se produzca al menos una pausa en la acción nacional. Pero dada la volatilidad económica, parece probable que la acción continúe, a nivel local, o resucite a nivel nacional en el nuevo año salarial, mientras los trabajadores luchan por el aumento salarial que necesitan desesperadamente. El aumento de la tasa de inflación podría desacelerarse, pero el daño de la inflación ya ha sido infligido y ahora comenzarán a sentirse enormes aumentos en los pagos hipotecarios. Sectores enteros de la clase trabajadora y capas cada vez mayores de la clase media se están quedando sin dinero. Muchos sentirán que no tienen otra alternativa que luchar.

Y los conservadores pueden fácilmente iniciar una lucha de masas si cualquier sindicato o grupo de trabajadores es atacado con leyes antisindicales. Dada la debilidad inherente de su gobierno y su partido, un movimiento de este tipo podría obligar a los conservadores de Sunak a abandonar el poder. Eso también sería un pago inicial político por parte de la clase trabajadora a un gobierno laborista liderado por Starmer, quien cobardemente ha presentado su puesto como el representante confiable de las grandes empresas.

Habrá muchos altibajos, pero se ha abierto un nuevo período de lucha obrera. Los trabajadores absorberán las lecciones de sus experiencias en los piquetes para prepararse para las batallas futuras. La tarea vital es equipar al movimiento obrero con el programa industrial y político para los tiempos tormentosos actuales y futuros.

Socialism Today Número 271 Octubre 2023

