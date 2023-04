Ex carabineros traficaron 118 pistolas, escopetas y fusiles al crimen organizado: ninguno pisará la cárcel

CIPER 14.12.2022

Por Catalina Olate

A pesar de que los cinco ex funcionarios policiales fueron condenados por la justicia, no deberán cumplir sus condenas tras las rejas. La Fiscalía solo les imputó delitos hasta 2015, por lo que les aplicaron las penas asociadas a la legislación antigua. El fiscal a cargo de la indagatoria aseguró que cuando allanó la 23º Comisaría de Talagante, donde trabajaban los ex uniformados, la mayoría de la documentación asociada había desaparecido. Esta es la reconstrucción de los hechos, la que revela cómo operaba la banda dedicada a suministrar armamento al crimen organizado. Las armas de fuego terminaron siendo utilizadas en homicidios y portonazos. La mayoría de ese armamento no ha sido recuperado.

