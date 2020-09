Evitar enviar a los niños a jardines infantiles y colegios

PULSO SINDICAL DIARIO DE LA CGT CHILE

26 SEPTIEMBRE 2020

*****

“..Nosotros cruzamos hoy con un rebaño del bueno, arriba en la cordillera no nos vió pasar ni el viento..”

Patricio Manns

*****

1.- Se ha informado que más de 100 jardines infantiles de JUNJI estarán en funcionamiento a contar del próximo lunes, hasta el momento no sabemos si todos los lugares donde estos jardines serán abiertos se encuentran en las fases 4 o 5 de superación de la pandemia. De la misma manera INTEGRA a informado a sus trabajadores que desde finales de octubre se habilitarán algunos jardines en regiones que se encuentran en fase 4 del paso a paso y a apertura inicial, un proceso gradual sucesivo y continuo con grados definidos de avance.

¿Pero, que significan tales decisiones en concreto?

Que antes de que se haya dado por terminada la emergencia sanitaria provocada por el virus, se forzará a los trabajadores a retornar a sus funciones con el riesgo siempre latente de poder contagiarse y, lo que es más grave, contagiar a quienes les rodean y en el caso particular de estás instituciones, niños y niñas.

Opiniones de expertos han llamado la atención respecto de los resguardos que se deben tomar para avanzar hacia la normalidad, pero las mismas son minimizadas por una razón poderosa.

El capital sufre muchas complicaciones desde hace meses y le es imperioso volver a funcionar. Por ello deben los más pobres y necesitados salir a trabajar como si las cosas ha se hubieran solucionado y ya no hubiera que temer.

Padres y apoderados deberán analizar muy bien está ansiedad por comenzar a funcionar y, si no tienen certezas de que hay un control y cuidado rigurosos, evitarán enviar a sus niños a jardines infantiles y colegios.

Los trabajadores de estos establecimientos deberán cerrar filas con sus organizaciones sindicales y retomar funciones cuando estén dadas las condiciones.

Es claro que la pandemia no será controlada mientras no haya vacuna y nada ni nadie puede poner en riesgo la vida de trabajadores, niños y niñas y en particular los de menor edad.



2.- Hace unos días un compañero nos hizo una interesante observación que vale la pena tener en cuenta.

Y es que no siempre el factor 1,25 sirve para el cálculo de lo que correspondería cobrar si el trabajador es despedido y no se ha tomado las vacaciones.

En efecto tal factor aplica hasta los 15 días de vacaciones.

Superada está cantidad de días la operación es otra. Se toma la cantidad de días no pagados de vacaciones y se divide por 12, así si al trabajador le adeudan 18 días de vacaciones el factor a utilizar es 1,5, es decir el debe multillicar la cantidad de días pendientes por 1,5 y así obtendrá el valor a cobrar por cada día de vacaciones.

No lo olvide las vacaciones solo se cobran cuando es despedido y tiene vacaciones pendientes.

*****

Nuestra fuerza la Unidad

Nuestra meta la Victoria

MANUEL AHUMADA LILLO

Secretario C.G.T. CHILE

Me gusta esto: Me gusta Cargando...