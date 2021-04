Hernán Montecinos

Tiene razón el abogado Dávila cuando afirma que en Chile no hay democracia. Este es un prurito que tienen confundidos a Boric y Jadue, a los que le han metido en la cabeza que como ya no hay detenidos desaparecidos, como arte de magia llegó la democracia.

Ya en su oportunidad, Patricio Bañados declaró que si bien en el plebiscito el “No” sacó mayor cantidad de votos, fue el “Sí” el que verdaderamente ganó. Efectivamente, el dictador quedó fuera, pero el sistema neioliberal siguió campante. y para peor, los nuevos administradores, no sólo bien daministraron el sistema de derecha legado, sino para peor, lo consolidaron, y para más peor, lo profundizaron más aún. El sistema sólo sufrió un cambio de mano, pero en su fondo siguió incólume, con su Constitución ilegal, antidemocrática y fascista a cuestas..

El régimen neoliberal fue prontamente permeado a los discurso políticos de una acomodada ex Concertación y ex Nueva Mayoría que hicieron piel del discurso impuesto a sangre y fuego por la dictadura de derecha. No es por casualidad que hay consenso en el mundo que Chile es el país más neoliberal que existe en el mundo y que se encuentra en el listado de cola entre los países que exhiben la peor distribución en sus ingresos.

¿Eso es democracia?…¿Qué democracia más rara no?

Una curiosa democracia que tiene un presidente elegido tan sólo con el 26% de los votos. Esto quiere decir que de 4 ciusadanos sólo uno votó por el ladrón de banco que está en La Moneda, y tres que no lo votaron. Siempre se ha entendido que en una democracia gobiernan los que obtienen el apoyo de una mayoría ciudadana, pero no su inverso, como es el caso.

Sin duda, este par de candidatos se encuentran muy permeados por las opiniones del rasero medio de las élites políticas/comunicacionales que, como sabemos, influyen como formadores de opinión a favor de las políticas criollas empresariales, y más aún, de las políticas imperiales digitados desde los EEUU y la Comunidad Europea, los que se recogen muy servilmente en los medios de comunicación criollos.

Por último, recordar, en un sentido general, la historia del liberalismo en estos dos últimos siglos. Una historia que, dejando aparte las apariencias y formalidades, ha sido una derecha totalmente anti democrática. La derecha siempre juega con las cartas marcadas. La derecha considerada como tal no resiste la democracia. Definitivamente la democracia no les gusta, no les acomoda, solamente, claro está, cuando ha jugado a su favor. Hablamos de liberalismo, no dejando de tener presente que éste hasta el siglo XIX, se negó a aceptar el sufragio universal, y hasta el siglo XX no aceptaron que votaran las mujeres. Juegan a la democracia si sus privilegios no se resienten y cuando estos se resienten dejan de jugar a la democracia.

