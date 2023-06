Encuesta Research. El 54% rechaza el anteproyecto de la comisión experta

En un estudio realizado a través de la encuesta Research Chile, el 54% de los encuestados calificó de malo o muy malo, el anteproyecto de la comisión experta.

Este antidemocrático proceso constitucional, acordado entre cuatro paredes por los partidos tradicionales de la derecha y la ex concertación, además del Frente Amplio y el Partido Comunista, ya viene mostrando el rumbo del fracaso con los resultados obtenidos en algunas de las encuestas.

El 54% de los encuestados calificó de malo o muy malo, el anteproyecto de la comisión de expertos. Hay que recordar, que en el actual proceso constitucional, existe una comisión de expertos elegida a dedo por los partidos que han gobernado durante 30 años.

El anteproyecto de la comisión de expertos, es prácticamente una copia de la ilegítima constitución de 1980.

¿Qué otros datos arrojó la Encuesta Research?

La encuesta además arrojó otros datos importantes:

Solo un 29% ve con buenos ojos el proyecto constitucional y sólo un 8% lo votaría a favor. Un 56% mencionó que sienten desagrado, miedo, tristeza, rabia o alegría con el actual proyecto y solo un 2% siente alegría según los datos.

El Consejo Constitucional ya tiene una baja de 20 puntos con respecto al último mes, mientras que la comisión de expertos tuvo una caída de 21 puntos. La fuerte caída de la confianza se vio reflejada en 31 de 33 instituciones. Entre las que bajaron más de 10 puntos son las AFP que bajaron 19%, la Fiscalía 19%, los Tribunales de Justicia 18%, los colegios y universidades privadas 13%, Carabineros 11% y Corfo 10%. Las isapres están dentro de las peores evaluadas y cayeron hasta un 14%, como era de esperarse, luego del millonario fraude que se dio a conocer.

El actual fraude constitucional, con el Partido Republicano a la cabeza, nada tiene que ofrecernos. Solo quieren mantener una constitución que siga beneficiando a los dueños de Chile y a las grandes empresas, además de profundizar el saqueo a los recursos naturales como el litio y el cobre.

Para enfrentar a la derecha y el nuevo fraude constitucional que vienen llevando adelante junto al gobierno de Gabriel Boric, se necesita una izquierda consecuente y que no venda su programa al gran empresariado. No será en diálogos con la derecha y la ex concertación, que profundizaron el modelo neoliberal de privatización de nuestros derechos sociales, durante décadas, donde conseguiremos nuestras demandas. Hay que retomar el camino de la organización en nuestros lugares de estudio y trabajo, que es el único camino para enfrentar las adversidades económicas y sociales que son latentes en el país y que quienes más las sufren, precisamente es la clase trabajadora y sectores populares.

