EN POCAS PALABRAS

Jallalla Bolivia.

Silencio atronador, del grupo depredador. EEUU, UE, OEA y grupete Lima.

Vibrante la hija predilecta de El Libertador

Las Lecciones de Bolivia

1. Lo sucedido ayer, en el Estado Plurinacional de Bolivia, merece consideraciones que son aplicables a la realidad de Venezuela y al debate acerca de las tensiones derivadas del choque entre lo que he dado en llamar la Geopolítica del Miedo versus la Geopolítica de la Insurgencia.

2. La Geopolítica del miedo, se articula con las Doctrinas de Seguridad y Defensa de los EEUU y la reformulación que Barak Obama generó a través de lo que se ha dado en llamar el Smart Powers (Poder Inteligente).

3. Ese “poder inteligente”, ha aceptado que el costo de intervenciones militares directas es muy grande, tanto en términos económicos como políticos y ha optado, por la aplicación de un Manual de Golpe Suave o de mecha lenta, cómo lo denominó Chávez en algún momento.

4. Ese manual, decide explotar las contradicciones o tensiones creativas que se generan hacia lo interno de países como Bolivia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Nicaragua, entre otros, que fueron países con estructuras institucionales creadas para articularse perfectamente a los intereses geoestrategicos de los EEUU.

5. Las tensiones creadas por gobiernos electos democráticamente y que apostaron a reivindicaciones y reconocimientos de derechos sociales, económicos y culturales, a poblaciones tradicionalmente subalternizados y explotados, cómo son los Aymaras en Bolivia y la coexistencia de un Estado Liberal, cuyas estructuras fueron creadas para contener y reprimir, han sido un foco de perturbación constante.

6. En los casos de Bolivia, Venezuela y Ecuador, vemos cómo esas tensiones y el accionar de gobiernos que se ubicaron bajo la Geopolítica de la Insurgencia, que elevó la visibilización y el reconocimiento de esas poblaciones sometidas y coaccionada, fue evidente. El gran logró de Chávez, Evo y Correa, fue construir sobre la base de los principios de soberanía, independencia e integración una dinámica de ruptura del tradicional papel de sometimiento y obediencia de esos estados nacionales, ante los intereses de EEUU. Sin embargo, hay diferencias en cuanto a los procesos, que nos ayudan a comprender la naturaleza del Golpe de Estado en Bolivia.

7. Lo primero, es el error de interpretación de los liderazgos.Tanto Correa cómo Evo, se equivocaron al pensar que era posible la coexistencia de sus estados articulados bajo la Geopolítica de la Insurgencia, con las estructuras externas e internas tejidas durante la 2da mitad de siglo XX, para hacer posible la dominación y control requerido por la Geopolítica del Miedo.

8. El mantenimiento de ecuador y Bolivia en la OEA, demostró ser un error que ha tenido graves consecuencias sobre el deterioro de las políticas de reconocimiento que adelantaron Evo en bolivia y Correa en Ecuador. La OEA con Luis Almagro ha sido clave en la desestabilización y el retroceso que se han generado, jugando sin ningún tipo de comedimiento, el papel que tienen en el mantenimiento de las condiciones que favorecen los intereses Geopolíticos de EEUU en la región.

9. Otra lección, es sobre las dinámicas electorales y el impacto de los errores asumidos por la Geopolítica de la Insurgencia. Estos procesos no son perfectos sin duda, pero son perfectibles con mucho cuidado. La incorporación en términos de derecho al voto, las capacidades organizativas y de movilización de grandes grupos de electores, que antes no tenían espacio político de reconocimiento, es una fortaleza no explotada al máximo. Las condiciones de los procesos electorales y el prurito del impacto de los grupos de observación electoral en la región, es un tema que debe ser debatido. El año pasado, la misión de observación electoral de la OEA fue clave en el golpe de estado. Creó, sobre las bases de la contradicción interna, las condiciones para la protesta y el posterior pronunciamiento militar. Abrir los procesos de observación electoral a organizaciones cuyo objetivo está alejado del principio de no intervención y respeto a la soberanía, es por decir lo menos, una gran torpeza.

10. Si algo demuestra lo sucedido en Bolivia, es la potencialidad que adquiere un pueblo cuando se le reconocen sus derechos. Los bolivianos resistieron una embestida neoliberal muy agresiva en este año que transcurrió y sin embargo nunca se dieron por vencidos. El balance organizativo, rindió sus frutos a pesar de las tácticas de amedrentamiento y las amenazas xenófobas de una parte de la población criolla en Bolivia. Es el empoderamiento generado durante los años de gestión de Evo lo que salva al proceso en Bolivia ante la arremetida de la Geopolítica del Miedo.

11. Quedan tareas pendientes ahora para Arce. La revisión de las estructuras de seguridad. La policía y el estamento militar, deben ser intervenidos para desmontar las resistencias que ahí existen y que demostraron su efectividad en el Golpe de Estado. No puede haber avance sino se produce un cambio en la Doctrina Militar y de Seguridad. El desarrollo de una unidad cívico-militar es la clave. Ahí la experiencia venezolana, ha demostrado su valor y alcance.

12. La revisión de las estructuras de funcionamiento institucional dadas a la derecha. La izquierda ha sido tolerante y permisiva, con el desenvolvimiento político y movilizador de la derecha. Y cuando ésta toma un espacio de poder no tiene prurito alguno en desconocer derechos políticos y restringir movilizaciones. No sé trata de limitar participación y generar exclusión, se trata de revisar las reglas de funcionamiento de las organizaciones políticas y el respeto a la institucionalidad democrática.

13. Finalmente, el triunfo de ayer, demuestra para el caso venezolano, la importancia de un triunfo que no genere dudas,más aún cuando haya organizaciones políticas que han decidido boicotear el proceso que tendremos en diciembre. Un triunfo contundente es clave, para enlazar el triunfo de ayer con la posibilidad de avanzar con una victoria electoral en Venezuela en diciembre. La Geopolítica del Miedo, aprenderá lecciones de lo ocurrido ayer y las aplicará en el proceso electoral que viviremos próximamente. La alerta debe ser máxima.

Dr. Juan Eduardo RomeroVicepresidente del Consejo Legislativo del Estado Zulia

Director Político de Pueblos Hermanos Psuv Zulia historiadorjuan@yandex.com

Maracaibo 19/10/2020

Me gusta esto: Me gusta Cargando...