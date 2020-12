En carta a la presidenta del Senado, dirigentes sociales, diputados y Asociaciones rechazaron agresión marroquí contra saharauis exigiendo que Chile apoye el Referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental

Ante la total ausencia de opinión y posición por parte del gobierno de Chile frente a la guerra que se ha desencadenado en el Sáhara Occidental a raíz del rompimiento del cese del fuego por parte de Marruecos contra civiles saharauis junto al estancamiento de los acuerdos de Paz y en relación a supuestas declaraciones de algunos parlamentarios apoyando al agresor marroquí (según consignan los medios de comunicación controlados por la monarquía de Marruecos,) un significativo y amplio grupo de dirigentas y dirigentes sociales, profesionales, abogados de DDHH, dirigentes de las y los trabajadores, artistas, dirigentes mapuche, dirigentes políticos y diputad@s encabezados por el alcalde Daniel Jadue, enviaron carta a la Presidenta del Senado, senadora Adriana Muñoz D’Albora.



Texto completo de la carta.



Senadora,

Adriana Muñoz D´Albora

Presidenta del Senado de Chile



De nuestra alta consideración:

Señora Presidenta, nos dirigimos a usted para expresarle nuestra gran preocupación por las informaciones difundidas por los medios de comunicación marroquíes sobre su apoyo a la acción unilateral de violación de la cesación del fuego perpetrada por el Reino de Marruecos el 13 de noviembre de 2020 contra los civiles saharauis, en su mayoría mujeres, situación que ha dado lugar a la ruptura de los acuerdos de cesación del fuego concertados por Marruecos y el Frente Polisario, con la mediación de las Naciones Unidas en 1991, y a que las partes en el conflicto se vean arrastradas a una guerra sangrienta.



Como bien sabe, Chile, que es miembro fundador del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas (Comité de los 24), considera que el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo en espera de descolonización. Por ello, nuestro país apoya las iniciativas que permiten cumplir con los acuerdos de paz y el plan de arreglo, incluida la creación de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), que, debido a los obstáculos planteados por Marruecos, no ha podido cumplir su mandato de celebrar un referéndum de autodeterminación que permita al pueblo saharaui decidir libre y democráticamente sobre su futuro.

El otro aspecto que nos preocupa es la continua violación de los derechos humanos del pueblo saharaui en los territorios ocupados por el Reino de Marruecos. Se trata de una grave situación que ha sido objeto de denuncias sistemáticas por parte de los órganos internacionales de derechos humanos.



Esta situación se ve agravada por la decisión unilateral del presidente saliente de los Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer la supuesta soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, una decisión inverosímil que, como ha señalado acertadamente el Secretario General de las Naciones Unidas, no modifica en modo alguno la naturaleza jurídica del conflicto del Sáhara Occidental, ya que sigue siendo un territorio no autónomo en espera de que concluya el proceso de descolonización.



Esta decisión unilateral fue anunciada a cambio de la normalización de las relaciones de Marruecos con Israel a expensas de los intereses del pueblo palestino y su justa causa.

Pensamos que desde el Congreso y las instituciones públicas y la sociedad civil chilena, en coherencia con lo que ha sido y es la política del Estado de Chile sobre la cuestión del Sáhara occidental, debemos contribuir al cumplimiento de la legalidad internacional y a promover desde las Naciones Unidas una paz duradera en el Sáhara occidental que permita el cumplimiento de los acuerdos de paz suscritos entre Marruecos y el Frente Polisario sobre la base de la realización del Referéndum de autodeterminación pendiente para el pueblo saharaui bajo el auspicio de las Naciones Unidas y de la Unión Africana.



Le saludan atentamente,



Daniel Jadue, Alcalde de Recoleta.

Tamara Muñoz, Vicepresidenta de Relaciones Internacionales Central Unitaria de Trabajadores de Chile.

Juan Pablo Cárdenas, periodista

Roberto Ávila, abogado

Aucan Huilcaman Paillama, Consejo de Todas Las Tierras.

Esteban Silva, Asociación chilena de Amistad con la RASD.

Dr. Pablo Sepúlveda Allende, presidente Fundación Latinoamericana Dr. Salvador Allende.

Claudia Iriarte, doctora en Derecho. Académica Directora Fundación. Constituyente XXI.

Dr. Ariel Ulloa, ex embajador de Chile en Argelia.

Nicola Hadwa, ex entrenador de la selección de futbol de Palestina

Claudio Alfonso Rojas Guerra, AntiMafia, Chile

María Cecilia Bartholin Pérez, AntiMafia Chile

Sergio Rodríguez Gelfenstein. Asociación Latinoamericana de Amistad con la RASD.

Carolina Espinoza, dirigenta nacional CONFUSAM, vocera Coordinadora NO+AFP, copresidenta mujeres ISP interamérica.

Francisco Villa, cantautor

Nicolás Romero, Editor Revista De Frente

Nivia Palma Manríquez, abogada, ex Ministra de Bienes Nacionales.

Luis Mesina, vocero Coordinadora No más AFP

Luis Jara Correa, vicepresidente nacional de Organizaciones sociales Partido Progresista de Chile

Antonio Kadima, Artista Plástico, Director Taller Sol

Pedro Saldaño, Director Fundador Mutual Latinoamericana del Transporte

Pedro Abarca Castro, Vicepresidente Nacional Encargado Territorial. Partido Progresista de Chile

Celso Calfullan. Director Werken Rojo

Lucia Sepúlveda

Dr. Esteban Maturana, CONFUSAM

Patricio Guzmán S., Editor Werken Rojo

Roberto Stirling-Arquitecto (LTHS) Relaciones Internacionales.

Dr. Heriberto Lira

Patricio Arenas, Consultor en relaciones exteriores y geopolítica

Nelson Viveros Lagos, Profesor, presidente de la Fundación Nueva Educación y Sociedad, FNES.

Marco González Pizarro. Abogado, Doctor Cs Sociales Universidad de Salamanca

Pablo Jofré Leal, periodista y analista Internacional

Gabriela Rosas I.

Andrea Curtis Alvarenga

Manuel Holzapfel Gottschalk.

Carlos Casanueva Troncoso, chileno, profesor de historia e internacionalista.

Miguel Humberto Beltrán Ramírez

Michel Bonnefoy

Guillermo Zavala Urzua

Juan Rafael Ruilova Maluenda

Francisca Andrade

Tito Tricot

Martín Pascual Arias

Aníbal Ortiz Pozo

Eduardo Contreras Villablanca

Gloria Sobrino

Ricardo Klapp, Centro de Derechos Humanos Salvador Allende.

Omar Andrade

Roxana Guajardo, dirigente de trabajadores hospitalarios

Rodrigo Loyola, Vicepresidente Agrupación de ex presos políticos.

Gregorio Mondaca, comunicador social

Francisco Bucat, Consejero Federal Partido Progresista de Chile

Hugo Gutiérrez, Diputado de la República

Camila Vallejos, Diputada de la República

Gastón Saavedra, Diputado de la República

Alejandra Sepúlveda, Diputada de la República

Camila Rojas, Diputada de la República

Félix González, Diputado de la República

Manuel Monsalve, Diputado de la República

Marisela Santibáñez, Diputado de la República

Florcita Alarcón, Diputado de la República

Boris Barrera, Diputado de la República

Amaro Labra, Diputado de la República

Daniel Nuñez, Diputado de la República



Asociación Chilena de Amistad con la RASD

Comité Chileno de Solidaridad con Palestina

Fundación Constituyente XXI







Santiago, 17 de diciembre de 2020.

