Elecciones presidenciales de Brasil: Bolsonaro derrotado pero la lucha no ha terminado

1 de noviembre de 2022 Tony Saunois, Secretario del Comité por una Internacional de Trabajadores CIT

Imagen: El ganador de las elecciones presidenciales, Luiz Inácio da Silva, conocido popularmente como Lula (Foto: CC wikimedia commons)

En las elecciones presidenciales más reñidas de la historia de Brasil, el populista de extrema derecha Jair Bolsonaro fue derrotado por un estrecho margen por el veterano candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio da Silva, conocido popularmente como Lula. Lula logró la victoria con el 50,9% de los votos frente al 49,1% de Bolsonaro. Lula obtuvo 59 millones de votos frente a los 57 millones de Bolsonaro. Brasil es ahora una sociedad altamente polarizada y dividida. A pesar de la victoria de Lula, la batalla por Brasil no ha terminado.

La derrota de Bolsonaro fue celebrada por millones que temían un segundo mandato del populista reaccionario de extrema derecha. La estrechez del resultado ha conmocionado a muchos dadas las catastróficas consecuencias de su gobierno. Un negacionista de Covid, Bolsonaro presidió más de 900.000 muertes durante la pandemia. Millones han caído en la pobreza y los niveles de vida han caído. El racismo vicioso, la homofobia y la misoginia han sido el sello distintivo de su régimen, junto con la destrucción de vastas extensiones de la selva amazónica en connivencia con madereros y poderosos terratenientes.

Al mismo tiempo, su populismo logró ganar apoyo entre la gran clase media brasileña y sectores de los pobres urbanos, presentando los temores de muchos a la violencia y el crimen. Bolsonaro también introdujo un sistema de bienestar social, Auxillio Brasil, que ofreció pagos a algunos de los más pobres, incluido un pago de US$120 entre el 11 y el 25 de octubre y la distribución de cupones de gasolina. Esto se combinó con un llamamiento a los sectores reaccionarios de la sociedad, bajo el lema de “familia, patriotismo y religión”. Hizo este llamamiento a aquellas capas que se han sentido atraídas por las iglesias evangélicas que han crecido enormemente en las últimas décadas y, según algunas estimaciones, ahora abarcan hasta un tercio de la población.

Millones se manifestaron para apoyar a Lula con el fin de expulsar a Bolsonaro. Sin embargo, muchos lo hicieron con un gran escepticismo debido al historial de gobiernos anteriores del PT. Lula fue presidente durante dos mandatos y fue elegido por primera vez en 2003. Bajo su presidencia, pudo introducir reformas sociales que abrieron las universidades a millones de personas de las «favelas», especialmente a jóvenes negros que antes habían sido excluidos.

Programa de Bienestar

Un extenso programa de bienestar social, Bolsa Familia, brindó ayuda financiera a algunos de los más pobres. Cuando Lula dejó el cargo después de su segundo mandato, disfrutaba de un índice de aprobación del 80%. Estas reformas también estuvieron acompañadas de privatizaciones y ataques al sistema de pensiones, lo que provocó una escisión de izquierda del PT y la formación del Partido Socialismo y Libertad (PSOL). Las reformas introducidas fueron posibles en ese momento debido a un auge en los precios de las materias primas y la explosión de las exportaciones a la entonces creciente economía china.

Sin embargo, su sucesora designada, Dilma Rousseff, también del PT, quien fue elegida en 2014, enfrentó una situación económica y mundial completamente diferente y una recesión en Brasil. El nivel de vida cayó y el desempleo aumentó. Al mismo tiempo, el PT se vio envuelto en una explosión de escándalos de corrupción que involucraron enormes sumas de dinero. Una investigación sobre corrupción, llamada Lavo Jato, dirigida por un juez de derecha, implicó a Lula, quien, durante un tiempo, estuvo preso por corrupción. Más tarde fue puesto en libertad y absuelto de todos los cargos. Sin embargo, el PT estaba plagado de corrupción. El hedor de la corrupción aún persiste, acechando al PT ya otros partidos y políticos. Esto fue explotado al máximo por Bolsonaro y sus seguidores durante la campaña electoral a pesar de sus propias prácticas corruptas.

El fracaso del PT de «izquierda» para romper con el capitalismo cuando estaba en el gobierno finalmente sembró las semillas que permitieron a Bolsonaro construir un poderoso bloque reaccionario de derecha. También explotaron, al máximo, la situación catastrófica en Venezuela, advirtiendo que bajo Lula, resultaría un «socialismo» a la Venezuela. El fracaso en romper con el capitalismo, combinado con el embargo estadounidense y los métodos burocráticos y corruptos de arriba hacia abajo bajo Hugo Chávez, y más aún bajo Nicolás Maduro, y el desastre económico y social que siguió, le han dado un arma a la derecha. en toda América Latina para atacar a la izquierda y al socialismo.

Al mismo tiempo, en Brasil, la izquierda escindida del PT -PSOL- fracasó en construir una alternativa de masas con una base sólida entre la clase trabajadora y los pobres de todo el país. En esta elección, el PSOL no logró presentar a su propio candidato en la primera vuelta de las elecciones presidenciales y ha sufrido divisiones.

Un par de manos seguras

Lula ha hecho enormes esfuerzos para demostrar que es un par de manos seguras para el capitalismo. Incluso formó una coalición con el derechista Geraldo Alckmin, quien se opuso a Lula en las elecciones de 2006. Fue respaldado por el ex presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), quien implementó políticas neoliberales y enfrentó un escándalo de corrupción masivo, todo lo cual desencadenó un movimiento masivo contra su gobierno. Lula logró ganar las elecciones de 2003 por primera vez.

El rápido reconocimiento de la victoria de Lula en 2022 por parte de Biden, Macron, Putin y otros líderes capitalistas internacionales demuestra que no ven a su gobierno como una amenaza para ellos. Su respaldo por parte de los políticos capitalistas, adversarios anteriores a los que ahora elogia, no es lo que le permitió ganar una estrecha mayoría. La victoria de Lula surgió del odio hacia Bolsonaro por parte de millones que querían que se fuera. La victoria del PT no es consecuencia de que Lula haya hecho un compromiso con el capitalismo.

La mayoría de los principales intereses burgueses en Brasil e internacionalmente respaldaron a Lula contra Bolsonaro. Nunca respaldaron a Bolsonaro cuando entró en el vacío político y ganó en 2018. En esa etapa, todos los partidos capitalistas tradicionales y el PT sufrieron un colapso en apoyo y credibilidad.

En el período previo a las elecciones de 2022, parecía posible que Bolsonaro intentara «hacer un Trump» y se negara a aceptar el resultado de las elecciones. Bolsonaro tenía una sólida base de apoyo dentro del ejército y había relajado los controles de armas, lo que facilitó que sus seguidores se armaran. Si hubiera movilizado su base y secciones de las fuerzas armadas, y tratado de aferrarse al poder a través de algún tipo de intento de golpe, podría haber desencadenado una explosión social y un conflicto armado con elementos de guerra civil.

Parece que, en el momento de escribir este artículo, los militares y otros líderes políticos que lo apoyan se han retractado de tales acciones por temor a las consecuencias que se derivarían de ellas. Bolsonaro no ha sido visto desde las elecciones y aún no ha reconocido la derrota. Los propietarios de camiones han salido a las calles para bloquear las carreteras, al momento de escribir este artículo. Todavía no se excluye que pueda intentar aferrarse al poder a través de algún tipo de intento de golpe. Sin embargo, esto parece menos probable en esta etapa. Tal paso sería muy peligroso para el capitalismo. Si Lula llegara al poder luego de tal conflicto, las masas se radicalizarían y exigirían que el gobierno vaya más allá y tome medidas más radicales que podrían invadir los intereses del capitalismo.

Esto podría cambiar si sectores de la base de Bolsonaro intentan movilizar sus fuerzas para evitar que Lula asuma el cargo en enero de 2023. La clase trabajadora y la izquierda no pueden confiar en que Bolsonaro no intente permanecer en el poder, ni en los líderes políticos de la coalición procapitalista de Lula. . Es necesario organizar una movilización masiva para tomar las medidas necesarias para evitar que Bolsonaro o sus seguidores se aferren al poder y den un golpe de estado.

Aunque Lula ganó las elecciones presidenciales, los partidarios de Bolsonaro aún controlan el estado de São Paulo. Tarcísio Gomes de Freitas, exministro de infraestructura de Bolsonaro, ganó la carrera por la gobernación en el estado más grande de Brasil, São Paulo. En el Congreso, en la cámara baja, el bloque derechista de Bolsonaro es el más numeroso. ¡Lula tiene un bloque de sólo alrededor del 25%!

El próximo gobierno de Lula no mantendrá el apoyo de sus dos primeros mandatos como presidente. Su coalición del PT y los partidos capitalistas de derecha es difícil de manejar, y es seguro que se abrirán divisiones. Además, Lula no llega al poder en condiciones económicas relativamente favorables como cuando fue elegido por primera vez. Brasil enfrenta su propia recesión, así como una mundial, una crisis inflacionaria y tasas de interés más altas. Lula, tras su victoria electoral, ha declarado que: “Gobernará para 215 millones de brasileños. No sólo los que votaron por mí. Somos un solo pueblo, un solo país, una gran nación”. Sin embargo, Brasil no es un solo país. ¡No es “un pueblo”! Brasil está muy polarizado, tanto social como políticamente.

Lula declaró: “Ya no queremos pelear. Estamos cansados ​​de ver al otro como el enemigo”. No es así como la derecha de Bolsonaro ve las luchas obstaculizadoras que se desarrollarán.

Pobreza

Lula ha prometido sacar a 100 millones de personas de la pobreza. Sin embargo, no ha anunciado ningún programa de cómo se hará esto. Además, enfrentar una crisis económica a nivel nacional e internacional impedirá la introducción de reformas sostenidas y duraderas.

Los intentos de Lula de asegurarle al capitalismo que él es un par de manos seguras no satisfacen a los sectores de la clase dominante. Como dijo muy conscientemente un banquero justo antes de las elecciones: “Haremos que elijan a Lula para detener a Bolsonaro. Luego, el primer día de su gobierno, pasamos a la oposición”.

Es probable que Lula detenga o reduzca la destrucción de la selva amazónica, que ha tenido lugar sin restricciones bajo Bolsonaro. Pero su gobierno de coalición no será estable y entrará en crisis, a medida que se abran divisiones y escisiones. No tendrá la perspectiva de implementar la escala de programas de bienestar social que se introdujeron durante los gobiernos anteriores de Lula.

Tras las elecciones, se abrirá una renovada batalla por Brasil tanto con las fuerzas reaccionarias de Bolsonaro como con la clase dominante. El PT ahora está casado con el capitalismo y plagado de corrupción. La clase obrera y todos los explotados por el capitalismo deben prepararse para las luchas que se desarrollarán rápidamente. Una parte de esta lucha es construir un partido de masas de la clase trabajadora con un programa socialista democrático para romper con el latifundismo y el capitalismo; para ofrecer un verdadero camino a seguir y derrotar al populismo reaccionario de derecha de Bolsonaro y al sistema capitalista del que surgió.

