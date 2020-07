El Sometimiento del Sujeto. Filosofía aquí y ahora VIII, con Pablo Feinmann

José Pablo Feinmann propone pensar “la condición humana”:

¿qué factores definen la existencia del ser humano sobre la tierra? El enunciado “Someter al sujeto” expresa la nueva y revolucionaria técnica del capitalismo informático (el de la modernidad mediática que se impone luego del fin de la Guerra Fría) para anular la subjetividad de los receptores. Se trata de colonizar al sujeto para que solo piense lo que el poder piensa.

No estamos solos, el otro completa lo que soy y yo él. Y para comprendernos debemos dialogar, porque todos somos diferentes.

No se debe negar al otro.

El poder de la comunicación a través de los medios de comunicación significa imponer el sentido común, que no es otra cosa que el pensamiento de los poderosos, sus valores y te lo machacan a todo el día a través de todos los medios de comunicación hegemónicos. O sea te condicionan. Nos idiotizan, que no pienses por ti mismo. Pensar es peligroso.

Santiago Zavaleta Hace 3 años:

Recuerdo que José Pablo Feinmann hizo mi despertar filosófico hace ya 5 años, cuando vi la primera temporada de Filosofía Aquí y Ahora, recuerdo que después de cada programa tenía demasiadas dudas, no comprendía los conceptos, las ideas no parecía entenderlas, recuerdo que en ese momento me sentí frustrado, sentí rabia y desesperación porque parecía que no lo entendería jamás, me aleje de la tarea del pensamiento pero un tiempo después vi que ese fue mi triunfo, todas esas dudas eran mi victoria, porque al mismo tiempo que me daba rabia sentirme idiota, me daba cuenta que quería conocer.

Antes de todo esto era un imbécil más de la sociedad y nunca hubiese renegado de esa vida porque hay ahí afuera un bola de imbéciles que me harían sentir normal.

Hoy puedo decir que soy distinto, siento que le exprimo mas a mi vida de lo que no lo había hecho jamás, estoy estudiando computación y pronto seguro matemáticas. Solo queria mostrarme agradecido con este hombre por hacer este programa y gracias a complexus y tantos otros canales que difunden este tipo de contenido.



Publicado por: COMPLEXUS. 1 nov. 2016

Fuente: Sergio Medina Viveros

https://youtu.be/cZC-6KRvO04

