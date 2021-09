El reino de los multimillonarios

Nora Fernández y Mario R. Fernández.

La burguesía emerge en occidente dando forma al mundo moderno y aunque los super ricos son cuestionados los multimillonarios vuelven a emerger con fortaleza gracias al neoliberalismo y usan como antes la filantropía, la caridad, para despistarnos, se reafirman haciendo filantropía para sí mismos. En Nova Scotia, Canada, Cyrus Eaton financia Thinker’s Lodge en favor de la coexistencia pacífica, una posición racional que puede entenderse como humanista o como estrategia que emerge con la guerra fría.

En la antigüedad los guerreros, fueran reyes, príncipes o soldados plebeyos ocupan un lugar de prestigio y popularidad, sobre ellos se tejen leyendas de dioses con sus hazañas. Durante el siglo 18 emergen en occidente los nuevos ricos y ocupan un lugar central. En 1807 Inglaterra firma la abolición del tráfico de esclavos, pero la esclavitud continua hasta 1833 cuando se aprueba el pago de “compensaciones” -no a los esclavos, a sus dueños. El monto total de la “reparación” fue 20 millones de libras; unos 10 millones son reinvertidas en Inglaterra. Este dinero y el desarrollo de un conveniente sistema de “aprendices” que reemplaza la esclavitud favorece el desarrollo industrial en Inglaterra. Detallados archivos del pago de compensaciones se encuentran en el Centro para los Estudios de los Legados de la Esclavitud Británica. (1)

De la industrialización surge la nueva clase adinerada, que crece en importancia dentro de las élites y eventualmente domina. Son los muy ricos de la sociedad que con creciente poder dan forma a la sociedad que emerge y definen todo. Pero su poder no ha de ser eterno y para fines del siglo 19 el sistema de esclavitud laboral y super explotación impuesto es cuestionado por los trabajadores mismos, masivamente y en todas partes. Los ricos pierden prestigio, se evidencia su parasitismo, explotación, ambición, egoísmo. Pero eventualmente volverán al alcanzar la cima imponiéndose.

Nunca faltaron ricos en busca de notoriedad y con un proyecto que, acrecentando su fortuna les ayude a verse como geniales, salvadores, muy humanos. Hasta hoy hay quienes piensan que los multimillonarios contribuyen a la sociedad, no que se apropian del trabajo de todos. La idolatría a los super ricos es moda y se propaga desde la prensa y la ideología. Solo la creciente desigualdad evidencia la injusticia, la explotación expuesta alimenta la crítica apuntando al número creciente de abandonados. Sabemos que los multimillonarios dañan la economía aspirando dinero del mercado común y acumulándolo como valor en bancos y paraísos fiscales evadiendo impuestos. Sabemos que generan pocos buenos trabajos, aumentan ganancias bajando salarios y con trabajo temporal sin beneficios, evitan la sindicalización que fortalece el poder de lucha y negociación de los que trabajan. Con su proyecto globalizador los multimillonarios destruyen comunidades, sus economías y culturas localizadas, exportando trabajos a mercados laborales baratos, sacando ventajas al parear unos contra otros. La globalización explota, homogeneiza y contribuye a aumentar el poder del dinero sobre el resto. La naturaleza sufre con su consumo de lujos -mansiones, yates, aviones, naves espaciales, y con su ejemplo -ni en favor de mejor vivir ni del cuidado del medio ambiente. (2, 3)

Los multimillonarios terminan con toda posibilidad de democracia, compran políticos, manipulan gobiernos, aumentan la frustración y la desesperanza general. Desde sus fundaciones filantrópicas se presentan generosos y caritativos; manipulaciones para mejorar su imagen y evadir impuestos. La idea es vieja, pero en la vida internacional moderna el papel de las fundaciones ha crecido: el 75% de las 260.000 fundaciones filantrópicas existentes fueron creadas en el siglo 21. De entre ellas solo 2 o 3 tocan el tema de la justicia social. Los ricos son más reaccionarios que la mayoría de nosotros, odian al estado de bienestar social (si no se trata de bienestar para ellos), no favorecen la salud ni la educación publicas ni la seguridad social; y los enfurece la idea de un salario mínimo que asegure una vida digna a la población. (2, 3)

La palabra filantropía es del griego, significa amor al género humano. Es posible que exista filantropía sin agenda, pero para los multimillonarios la filantropía es una herramienta útil. Andrew Carnegie (acero), John Rockefeller (petróleo), Cecil B Rhodes (dueño de Rodesia), Alfred Nobel (especulador de guerra) fueron todos filántropos. Mark Zucherberg, Bill Gates y Jeff Bezos practican la filantropía en nuestro tiempo. La receta: hacerse rico legal o criminalmente y luego invertir algo en ayudar. No es una mala inversión, tan común entre los multimillonarios que alguien le puso nombre -crear un monopolio (o un cartel) y retirarse en lo mejor del juego se llama “hacer un Rockefeller.” Rockefeller ha inspirado generaciones de multimillonarios, Gates y Bezos declaran su admiración abiertamente, lo podemos llamar “padre” de la corporatocracia que reina en Estados Unidos y se extiende por el mundo gracias a la globalización: un arma de destrucción masiva creadora de infinito empobrecimiento. (4)

Hay engañados que piensan que la caridad mejora al mundo cuando lo mantiene tal cual es, otra forma en que los multimillonarios ejercen su poder. Es filantropía para adentro, para los filántropos. Rob Reich, del Centro de Filantropia y Sociedad Civil (Center on Philantropy and Civil Society, Standford University) explica: la filantropía no es transparente ni da cuentas a nadie, es dirigida por los donantes, protegida a perpetuidad y colmada de ventajas en evasión de impuestos. La solución: aumentar los impuestos a los ricos y fortalecer el papel de un estado que de cuentas y favorezca el bien común. Y sin embargo es posible que el poder privado sea ya muy grande y su promiscuidad con el poder público tal, que fortalecer al estado fortalezca la corporatocracia dominante. David Rothkapf argumenta esto en su libro “Superclass,” enfrentamos una elite global y muy poderosa. Tepper y Hearn, en “Mito del Capitalismo” (The Myth of Capitalism) favorecen poner fin a monopolios y oligopolios aplicando legislación antitrust. ¿Pero quién le pone el cascabel al gato? Ya veremos que nos trae la realidad. (3)

Pugwash: Ayer y Hoy

En Pugwash un pequeño pueblo de pescadores de Nova Scotia que tiene una mina de sal que aun funciona, nace Cyrus Eaton en 1883. Eaton trabaja de joven en los negocios de su padre, una tienda general. Su familia lo envía a estudiar de ministro bautista y él trabaja los veranos en Cleveland, Ohio en una empresa de John D. Rockefeller, quien se vuelve su mentor. Eaton es millonario ya en 1913, se enriquece en electricidad, minas, ferrocarriles, acero, goma, y se hace ciudadano de los Estados Unidos. En Pugwash tenía una hospedería, que expande y transforma en centro de conferencias y talleres culturales y educacionales. Andrew Cobb la diseña; se conoce como Thinker´s Lodge –hoy una casa sencilla con vista al mar. Para 1955, Eaton y su segunda esposa Anne Kinder Eaton crean la Cyrus Eaton Foundation. Su foco: el medio ambiente, la justicia social, el enriquecimiento cultural y educacional, y la coexistencia pacífica. Los Eaton inauguran Thinker´s Lodge con la Conferencia Pugwash y con el tiempo visitan la Union Sovietica, Vietnam, Chile, Europa del Este y Cuba. (5, 7)

Thinker´s Lodge, hoy museo, tiene documentos y fotos de la primera Conferencia (1957) y es testimonio de la Guerra Fría. La Conferencia sobre Ciencia y Asuntos Mundiales incluye al físico polaco Joseph Rotblat (luego Premio Nobel de la Paz 1995 compartido con la Conferencia Pugwash) y al escritor y científico británico Bertrand Russell (Premio Nobel de Literatura 1950) quien presenta el Manifesto de Russell y Einstein contra el armamento nuclear. Participan 22 científicos invitados -de Estados Unidos, Unión Soviética, Japón, Reino Unido, Canadá, Australia, China, Francia y Polonia, además de Eaton, su esposa y otras tres personas. Discuten sobre el desarme nuclear; es aquí donde se usa por primera vez el término “armas de destrucción masiva” en referencia a las armas nucleares -termino repetido por los invasores de Irak el 2003. (5)

Pugwash (la organización) existe ya no en Pugwash; Russell fue su primer presidente; Sergio Duarte, un ex alto funcionario de las Naciones Unidas, es su presidente actual. Para fin de los 70 emerge un capítulo de jóvenes con conferencias en Noruega, International Students/Young Pugwash. Eaton gana notoriedad con su proyecto y visita la Unión Soviética varias veces estableciendo una relación de amistad con Nikita Khrushchev de quien recibe el Premio Lenin de la Paz en 1961. Ese año invita a Khrushchev a Cleveland (Ohio) pero el Departamento de Estado no lo autoriza. Eaton invita entonces al cosmonauta Yuri Gagarin a su casa en Nova Scotia. Luego de la primera Conferencia Pugwash los miembros de la organización quieren distanciarse de Eaton, dicen que busca publicidad y ser el centro. Por razones económicas, sin embargo, Eaton financia la segunda conferencia en 1961. Pugwash se mueve luego a Estados Unidos. Eaton fallece en 1979 y Thinker’s Lodge pasa al gobierno canadiense y es declarado sitio histórico el 2008 (5, 6).

Es posible que Eaton favoreciera la coexistencia pacífica y la prohibición del uso de armas nucleares, que es lo racional. Es también posible que Eaton buscara notoriedad y reconocimiento, que tuvo. Trabajar en favor de los intereses de occidente y debilitando a un enemigo importante como la Unión Soviética puede haber sido su incentivo. Los soviéticos seguramente no ignoraban la posible manipulación, pero un espacio de discusión en favor del fin de la locura del holocausto nuclear les fue aceptable en medio de la Guerra Fría y desafíos internos, por eso envían importantes delegaciones a Pugwash. No solo Khrushchev sino Brezhnev, y en especial Gorbachev valoran Pugwash; se muestran abiertos a las perspectivas de los científicos transnacionales. Brezhnev acepta establecer negociaciones en favor del control de armas estratégicas en 1968, que fracasan por la Primavera de Praga. Gorbachev y Shevardnadze invitan a un grupo de científicos de Pugwash a una presentación suya en 1987 y les piden recomendaciones, se trata de cambios relevantes en las políticas de defensa soviéticas que Gorbachev piensa implementar. Lo cierto es que, en este proceso, y bajo el gobierno de Gorbachev, la Unión Soviética deja de existir en 1991, tema para otra historia. (5)

Durante estos esfuerzos por la paz y la justicia social, las guerras y los crímenes de guerra de occidente en el Tercer Mundo no cejaron. África y Asia viven guerras imperialistas brutales y América Latina enfrenta cruentos golpes de estado, crimen y tortura, justamente contra quienes “de a pie” luchan por la justicia social y la paz. En Guatemala la CIA auspicia el golpe de estado contra el presidente Jacobo Árbenz (1954), en Irán derroca y ejecuta al presidente constitucional Mohammad Mosaddegh (1953). En Vietnam la guerra colonial de Francia contra la resistencia vietnamita (1954) deja de saldo medio millón de vietnamitas muertos. Y unas décadas después Estados Unidos usa contra la población armas químicas terribles: napalm, una gelatina incendiaria que se pega a la piel y quema por diez minutos, y el agente naranja, un herbicida tóxico con efectos a largo plazo y consecuencias transgeneracionales hasta nuestros días. Para occidente la guerra nunca ceja.

Pugwash existe, organiza conferencias, envía cartas, en favor de la eliminación de armamento nuclear; pero siempre tuvo limitaciones financieras que evito solo cuando Eaton cubría todos sus gastos. Este mes, de septiembre 19 a octubre 3, Thinker’s Lodge revive. y junto con el Centro para la Prosperidad Local patrocinan 5 días y medio de discusión semivirtual (Summit on Nuclear and Climate Crises) sobre las crisis climática y nuclear. (8) Quizás no deba sorprendernos, estamos de nuevo en tiempos de Guerra Fría. Occidente revitaliza su posición agresiva contra China y Rusia, a quienes desde el “fin de la historia” creían tener bajo total control.

