Escocia – El presupuesto SNP-Green da un hachazo a los servicios públicos

5 de enero de 2024 Philip Stott, Partido Socialista Escocia Escocia

Imagen: Shona Robinson, secretaria de Finanzas del Paertido Nacionalista Escoces SNP. Foto: Parlamento Escocés/CC

El presupuesto del Partido Nacional Escocés (SNP) – Verde Escocés ha asestado un golpe devastador a los servicios públicos en Escocia que ya estaban atrapados en una crisis en espiral.

Un déficit estimado de £1.500 millones se ha salvado mediante una combinación, abrumadoramente, de recortes del gasto y algunos aumentos de impuestos. Se ha creado una nueva banda impositiva de 45 peniques para quienes ganan más de £ 75 000. Pero en general, los modestos aumentos de impuestos para el 5% más rico contribuirán con unos miserables 80 millones de libras al año.

La secretaria de Finanzas del SNP, Shona Robinson, incluso antes de que se revelara el presupuesto, había declarado la guerra al sector público. Hay que «reducir el tamaño del sector público», insistió. En declaraciones al parlamento, Robinson afirmó: “En pocas palabras, no podemos gastar dinero que no tenemos y no podemos mitigar todos los recortes realizados por el gobierno del Reino Unido”.

Así que, como siempre, el SNP, con el apoyo de los Verdes escoceses, votó a favor de aprobar la austeridad conservadora. Se recortará drásticamente el gasto de capital. Sobre el papel, la financiación para el NHS y el gobierno local aumenta, pero la inflación real y con la salud, la atención social y los servicios municipales al límite, es seguro que se producirá un tsunami de recortes en el gobierno local en el nuevo año.

Incluso antes del presupuesto, una cuarta parte de los ayuntamientos temía no poder equilibrar sus presupuestos el próximo año. Un estudio de la Unidad de Información del Gobierno Local encontró que era “sólo una cuestión de tiempo” antes de que uno efectivamente quebrara. Todos los consejos que respondieron dijeron que estaban planeando recortes de gastos y el 97% dijo que aumentarían las tarifas y los cargos.

Con £1 mil millones de dinero adicional necesario para que los ayuntamientos “simplemente se queden quietos”, la falta de financiación de la llamada congelación de impuestos municipales añadirá aún más recortes a los presupuestos de los gobiernos locales.

Los fondos para vivienda se reducirán en £200 millones. Los ayuntamientos de Glasgow y Edimburgo ya han declarado emergencias habitacionales en medio de listas de espera crecientes y niveles récord de personas sin hogar. El impacto social de estos recortes será catastrófico.

Los padres con hijos que se declaran sin hogar ahora pueden enfrentar una espera de más de un año antes de que haya un hogar permanente disponible. En Edimburgo, la espera media para las familias es de 611 días, mientras que en Glasgow la espera es de 381 días.

La Federación Escocesa de Asociaciones de Vivienda respondió: “El presupuesto de hoy es un duro golpe para abordar la falta de vivienda y la pobreza en toda Escocia y tendrá consecuencias duraderas para las casi 250.000 personas en toda Escocia atrapadas en una lista de espera para un hogar social, así como para para los inquilinos existentes y las asociaciones de vivienda que los apoyan”.

El ferrocarril (£120 millones) y los colegios y universidades (£100 millones) también afrontarán recortes. El profesor Richard Murphy, en un artículo del periódico National, partidario del gobierno escocés, comentó: “Permítanme ser franco. En esta situación, el gobierno del SNP en Holyrood se encuentra en gran medida en la misma posición que un gran número de ayuntamientos ingleses, que ahora parecen estar haciendo cola para declararse en quiebra”.

Ciertamente, el SNP y los Verdes escoceses son culpables de bancarrota política ante una crisis capitalista que se está profundizando para la mayoría de la clase trabajadora.

La Comisión Fiscal Escocesa, que asesora al gobierno sobre la economía, informó tasas de crecimiento estimadas para la economía escocesa del 0,2% este año y del 0,8% el próximo. El estancamiento económico capitalista y la caída de los ingresos son la realidad para millones de personas.

El nivel de vida en Escocia cayó a niveles récord entre 2021/22 y 2023/24. No volverán a los niveles de 2021 al menos hasta 2027. Y en absoluto si el gobierno escocés continúa ofreciendo acuerdos salariales por debajo de la inflación a los trabajadores del sector público.

Robinson advirtió recientemente a los sindicatos que existía una “relación entre el número de empleados y la remuneración”. Una advertencia clara a los trabajadores del gobierno local de que cualquier aumento salarial futuro se pagará con más pérdidas de empleos y recortes de servicios en un momento en que muchos servicios municipales ya están recortados hasta los huesos.

El aumento del 4,3% en el presupuesto del NHS para las juntas de salud será en realidad un recorte, ya que la inflación real aún se encuentra en niveles obstinadamente altos. El número de personas en Escocia que esperaron 24 horas o más en urgencias en el primer semestre de 2023 fue más de 250 veces mayor que en 2019. El número de pacientes que esperaron más de ocho horas aumentó del 11,9 al 15% de los pacientes, mientras que los que esperaron más de 12 horas aumentó del 5,3 al 6,7%.

Robinson insistió en que el gobierno escocés no tenía más opción que aceptar recortes. Pero, ¿qué podría hacer un gobierno de izquierda que defiende políticas socialistas en Holyrood cuando se enfrenta a recortes salvajes de Westminster?

Establecer presupuestos basados en las necesidades

Los socialistas defienden presupuestos basados en las necesidades reales de los trabajadores y las comunidades. Eso significa rechazar la mentira de que no hay dinero para financiar adecuadamente los servicios vitales y los empleos de los trabajadores que prestan esos servicios. Basta mirar las ganancias que están obteniendo los gigantes corporativos y la riqueza acumulada por los superricos sólo durante la última década. Además, los conservadores y los laboristas han encontrado miles de millones para financiar las guerras en Ucrania, Irak y Afganistán.

Un enfoque socialista implicaría establecer en Holyrood un presupuesto basado en las necesidades que financie totalmente el gobierno local, el NHS, la vivienda, el transporte, las prestaciones de seguridad social, aumentos salariales que al menos igualen la inflación, etc. década de austeridad impuesta a los servicios públicos. El nivel de financiación necesario para dicho presupuesto puede determinarse mediante consultas con los sindicatos de esos servicios, las autoridades locales, los concejales electos, las organizaciones comunitarias, etc.

Inevitablemente habría una brecha considerable entre la financiación disponible de Westminster y el enfoque basado en las necesidades de un gobierno socialista, o incluso de un consejo. Pero estableciendo claramente y con suficiente antelación la cantidad necesaria para elaborar un presupuesto de necesidades, y la cantidad que probablemente provendrá de Westminster junto con los ingresos fiscales, se podrá entonces construir una campaña masiva para exigir que Westminster financie la diferencia.

Una campaña de este tipo implicaría manifestaciones y protestas masivas, la creación de huelgas coordinadas (por ejemplo, una huelga general de un día por parte de los sindicatos para ejercer presión sobre, en el caso actual, un gobierno conservador débil, dividido y terminal que se tambalea hacia la derrota en las elecciones presidenciales). próximas elecciones generales.

La respuesta del SNP, los laboristas, los Verdes escoceses y otros cuando se presenta esta estrategia –incluso para no hacer recortes/necesidades presupuestarias a nivel municipal– es afirmar que no tenemos los poderes. Esto es una mentira tan grande como la idea de que no hay dinero para servicios públicos o aumentos salariales.

El poder para luchar por una mayor financiación mediante la movilización de la lucha de masas de la clase trabajadora siempre está ahí. Es la voluntad política lo que les falta a los partidos procapitalistas que se ven a sí mismos literalmente como una cinta transportadora de recortes mientras se dan palmaditas en la espalda por “equilibrar las cuentas”.

Como ha explicado muchas veces el Partido Socialista de Escocia, los ayuntamientos y el gobierno escocés tienen poderes reales. Poderes sobre las reservas de endeudamiento (en particular de los gobiernos locales) y el uso de mecanismos financieros normales como la capitalización, que permite financiar algunos gastos diarios con cargo a los presupuestos de capital.

Los sindicatos en muchas zonas de Escocia, especialmente aquellos influenciados por un enfoque socialista, exigen cada año a los concejales que no se recorten los presupuestos. Explican cómo se podría utilizar un presupuesto de un año sin recortes para ayudar a construir un movimiento de masas para aumentar la financiación mediante la movilización de la clase trabajadora.

Éste fue exactamente el enfoque adoptado por el consejo laborista liderado por los socialistas en Liverpool entre 1983 y 1987. El consejo adoptó una estrategia propuesta por los partidarios del Militante –el precursor del Partido Socialista– que se negó a hacer los recortes exigidos por el gobierno de Thatcher. .

Los concejales fijaron un presupuesto para ampliar la construcción de viviendas municipales, invertir en centros deportivos, escuelas, guarderías y crear empleo. Esto significó establecer un presupuesto deficitario y exigir a los conservadores que devolvieran al Liverpool parte del dinero que le habían robado durante los años anteriores. Al final, después de una serie de manifestaciones masivas y una huelga general en toda la ciudad, Thatcher capituló y en 1984 Liverpool obtuvo importantes aumentos en la financiación que ayudaron a transformar las vidas de las comunidades de clase trabajadora de la ciudad.

Imagínese si los parlamentarios y los concejales de hoy adoptaran un enfoque de lucha para oponerse a los recortes y exigir una mayor financiación. Incluso si un ayuntamiento de Escocia tomara la “camino de Liverpool”, electrificaría y transformaría un terreno en el que todos y cada uno de los ayuntamientos –de todos los colores políticos– han capitulado ante la austeridad.

Por eso la construcción de una nueva fuerza política en Escocia, y de hecho en toda Gran Bretaña, es una tarea urgente. Si los sindicatos ayudaran a lanzar un nuevo partido de los trabajadores que adoptara un enfoque socialista en materia de recortes (que se presentara a las elecciones con una política de hacer que las grandes empresas pagaran y no la clase trabajadora), imaginen el impacto que eso tendría.

Las consecuencias del recorte presupuestario del SNP y los Verdes Escoceses serán devastadoras para los trabajadores, las comunidades y los empleos y servicios de los que todos dependemos. La urgente necesidad de construir esa alternativa socialista y de clase trabajadora nunca ha sido más importante.

A medida que nos adentramos en el nuevo año y en nuevas rondas de presupuestos de austeridad en los gobiernos locales y en la atención sanitaria y social, intensificaremos la exigencia de poner fin a la agenda de recortes, de servicios totalmente financiados y de la construcción de una clase trabajadora de masas. vehículo político para luchar por estas políticas.

