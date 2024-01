El peor año en materia de demandas corporativas

El 2023 fue el año más virulento en cuanto a demandas inversor-Estado (ISDS) contra países de América Latina y el Caribe, con más de 30 demandas en total. A su vez, la región fue la más demandada a nivel global y el país que más litigios enfrentó fue México.

Por Bettina Müller para ISDS Impactos

Es muy probable que este aluvión de demandas siga en 2024, ya que además se conocen por lo menos 27 amenazas de demandas que podrían resultar en nuevos litigios en 2024.

Actualidad de demandas ISDS

El total de demandas acumuladas de inversores contra Estados de América Latina y el Caribe hasta el 31 de diciembre de 2023 fue de 380 demandas. Tan solo durante 2023 se generaron 31 demandas, lo que convierte a este año en el período con más demandas de arbitraje inversor-Estado en la historia de la región.

En cuanto a los países demandados en el último año, las “controversias” se distribuyen del siguiente modo:

Guatemala: 1

Panamá: 1

Perú: 1

Trinidad y Tobago: 1

Belice: 1

Costa Rica: 1

Ecuador: 2

Colombia: 2

Argentina: 3

Venezuela: 3

Honduras: 5

México: 11

Breve descripción de las nuevas demandas en los últimos tres meses

Kellogg Latin America Holding Company (One) Limited v. Venezuela: la subsidiaria británica local de la alimenticia Kellogg demandó a Venezuela, se supone que debido al cierre de su planta en el país y a la consiguiente reapertura, por parte del Estado venezolano, bajo el nombre de la empresa. Se desconoce el monto reclamado.

Glencore International A.G. & others v. Colombia: es la cuarta demanda de arbitraje de minera suiza contra Colombia. Se desconoce el motivo, pero se supone que se debe al conflicto con la mina de carbón Cerrejón, cuyas actividades fueron suspendidas en parte por la Corte Constitucional Colombia en 2017 debido a su impacto ambiental y social. Se desconoce el monto reclamado.

IJM Corporation Berhad v. Argentina: la empresa malayademandó al país en relación a la cancelación de un contrato de concesión de una parte de sus autopistas “Acceso Oeste de Buenos Aires”, donde es dueña del 20% del Grupo Concesionario del Oeste. Se desconoce el monto reclamado.

Caisse de dépôt et placement du Québec and CDP Groupe Infrastructures Inc. v. México: el fondo de pensiones canadiense registró una demanda de arbitraje contra el país, en la cual fue invocado por primera vez el Acuerdo Transpacífico (CPTPP, Comprehensive and Progressive Angreement for Trans-Pacific Partnership). La demanda está relacionada con la reforma energética mexicana de 2021, que da prioridad a empresas energéticas mexicanas en cuanto al suministro de la red energética; ya que en 2017, CDPQ adquirió el 80% de los activos solares y eólicos de Enel Green Power SpA. Solo cuatro días después de haber sido registrada, se suspendió la demanda por decisión de las partes. El monto reclamado por la inversionista no es público.

Otra demanda de 2022 revelada:

Coeur Mining, Inc. v. México: Recientemente se conoció otra demanda contra México que ya fue registrada en 2022 por la empresa minera estadounidense Coeur Mining, la cual invoca el TLCAN y su versión renovada, el T-MEC. La empresa alega que las Cortes mexicana y sus autoridades impositivas no le concedieron reembolsos del IVA. No se conoce el monto reclamado por el inversor.

Además, a la reciente decisión de la Corte suprema de Justicia de Panamá, en la cual declaró inconstitucional y por ende nulo, la concesión para la explotación de una mina de cobre. Esta decisión fue precedida por muchas protestas contra los contratos por la mina Cobre Panamá. Esta decisión de la Corte ha llevado a que cuatro empresas mineras, tres canadienses y una sudcoreana, anuncien demandas de arbitraje contra Panamá que se podrían concretar en 2024.

Para más información, ingresar a: https://isds-americalatina.org/

