El fracaso del capitalismo en la COP26: ¡se necesita una planificación socialista!

10 de noviembre de 2021

Adam Harmsworth, de The Socialist, semanario del Partido Socialista (CIT Inglaterra y Gales)

La COP26 ha sido testigo de una serie de promesas y acuerdos entre muchas de las naciones capitalistas del mundo. Lamentablemente, y como era de esperar, ninguno de ellos se acercará a la solución de la crisis climática, incluso si se cumplen las promesas.

La industria de los combustibles fósiles cuenta con la mayor delegación en la cumbre, más que la de cualquier otro país. Eso marca la pauta de inmediato. Los gigantes de la industria están allí claramente para fingir que son sinceros sobre el cambio climático.

En los últimos meses les hemos visto continuar con décadas de trabajo de paralización y modificación de la legislación y los informes sobre el cambio climático. Incluso semanas antes de la COP26, los productores de carbón y petróleo intentaron diluir una evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

Los acuerdos que salgan de este evento habrán sido sometidos a la aprobación de los mismos empresarios y banqueros que siguen subvencionando la destrucción del planeta.

Deforestación

El primer gran acuerdo de la cumbre fue que 110 líderes prometieran que sus naciones acabarían y revertirían la deforestación para 2030. Es un objetivo importante para luchar contra el cambio climático, ya que los árboles absorben enormes cantidades de dióxido de carbono, pero ya se ha intentado antes.

Una declaración de 2014 prometía reducir a la mitad la pérdida de bosques para 2020, pero no logró ese objetivo y la deforestación ha aumentado desde entonces. Muchos más países han firmado este nuevo acuerdo, incluido Brasil, cuyo líder de extrema derecha Bolsonaro no ha sido amigo del medio ambiente. Su gobierno ha provocado un fuerte aumento de la destrucción de la selva tropical, alcanzando un máximo de doce años el año pasado. ¿Por qué tiene tanto interés en firmar un compromiso de deforestación tan drástico?

Los principales factores son, probablemente, la posibilidad de obtener una parte de los 19.200 millones de dólares que conlleva el compromiso, y el hecho de que, al igual que otras promesas de la COP26, es inaplicable.

Pero los financiadores no tienen una forma fácil de saber si la deforestación se está reduciendo realmente. Sin poder verificar que los países cumplen sus compromisos, es probable que los financiadores aporten menos dinero. A pesar de todas las promesas, la deforestación sigue siendo rentable tanto para las empresas legales como para los madereros ilegales que operan en los bosques más grandes. La firma no compromete a Brasil ni a otros países a nada.

India

El siguiente gran titular de la COP26 fue el ridículo compromiso del indio Narendra Modi, otro líder de derechas que intenta actuar de forma ecológica. Proclamó que India tendrá cero emisiones netas en 2070. Eso es 20 años después de la exigencia del IPCC de garantizar que la temperatura global no supere los 1,5 grados.

También se comprometió a instalar 500 gigavatios (GW) de capacidad de energía renovable para 2030, pero India ya tenía un objetivo de producción de energía renovable de 175 GW para 2022. Actualmente se encuentra en torno a los 100 GW, lo que la sitúa por detrás de su objetivo actual. Por su parte, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) afirma que el 20% de la energía india procede actualmente de las energías renovables, lo que rebate la cifra oficial india del 39%. Así que no podemos esperar que el tercer mayor emisor de CO2 se acerque a sus objetivos. Los resultados de la COP26 parecen sombríos en este momento.

Carbón

India no estaba entre los 40 países que firmaron el compromiso del carbón de la cumbre, ni tampoco los otros dos mayores contribuyentes de CO2, China y Estados Unidos. Este compromiso pretende acabar con la energía del carbón para 2040. India y China queman dos tercios del carbón mundial, por lo que el compromiso parece bastante redundante incluso si los que firmaron alcanzan sus objetivos.

La AIE afirma que debemos eliminar progresivamente las centrales de carbón «no reducidas» (centrales sin captura de carbono u otras medidas para reducir las emisiones de CO2) para 2030 en las economías avanzadas, y que todas las centrales de carbón y petróleo no reducidas deben desaparecer para 2040. La tecnología existe, pero en Estados Unidos la única planta de carbón con captura de carbono cerró el año pasado tras fracasar y quemar 1.000 millones de dólares en el proceso (incluidos 190 millones de dólares de dinero público).

Metano

El metano ha sido el otro combustible fósil de cabecera como segundo gas de efecto invernadero más dañino. El Compromiso Mundial sobre el Metano es una iniciativa de EE.UU. y la UE y no ha sido firmado por China, Rusia o India, que son los tres mayores contribuyentes a las emisiones de metano. Las emisiones de Rusia aumentaron un 32% el año pasado. El compromiso en sí mismo sólo pide una reducción del 30% de las emisiones, por lo que cabe preguntarse si reducirá las emisiones de metano.

La AIE ha declarado que incluso si se cumplen todos los compromisos asumidos, alcanzaremos 1,8 grados, lo que tendrá un impacto mucho mayor en la vida que 1,5 grados. Con las mayores y más audaces promesas aparentemente ya hechas, la COP26 ha fracasado.

El fracaso del capitalismo

Las promesas y los acuerdos imposibles de cumplir que se hicieron en la COP26 dependen de que las finanzas fluyan por todo el mundo para gastar e invertir en un gigantesco cambio económico. El hecho es que el capitalismo no está a la altura.

A nivel mundial, existe la riqueza y la tecnología para luchar seriamente contra el cambio climático y para ayudar a afrontar sus efectos ya en marcha. Pero el capitalismo no puede realizar los cambios necesarios porque la inversión se realiza para maximizar los beneficios, en competencia con otros capitalistas, a costa de todo lo demás. Los gobiernos a nivel internacional, que representan los intereses de su propia clase capitalista, no están preparados para tomar decisiones que afecten a los beneficios de la patronal. La colaboración global necesaria para salvar el planeta no es posible bajo el capitalismo.

Por lo tanto, el cambio socialista a nivel internacional es vital. La propiedad pública y el control democrático de los bancos y de los mayores contaminadores darían a la propia clase trabajadora el poder de anteponer el planeta a los beneficios. La inversión podría entonces planificarse para desarrollar nuevas tecnologías que mejoren la vida de las personas y el medio ambiente. Sólo un mundo socialista puede salvar al planeta de la catástrofe climática.

Miles de personas protestan por el cambio climático

Además de las decenas de miles de personas que se manifestaron el pasado fin de semana en Escocia (véanse los informes sobre las manifestaciones de Glasgow), muchos miles de personas participaron en protestas en toda Inglaterra y Gales. Los miembros del Partido Socialista (CWI) informan de algunas de las manifestaciones:

Gales

Más de 1.000 personas marcharon desde el Ayuntamiento de Cardiff hasta el Senedd, y en Swansea más de 300 se reunieron en Castle Square. El Partido Socialista de Gales y los Estudiantes Socialistas contaron con grandes y animados contingentes que gritaban «Nuestro planeta no está en venta» y «Cambio socialista, no cambio climático».

El hecho de ser la única organización que participó, enarbolando literalmente la bandera, en favor de la necesidad de un cambio socialista nos diferenció claramente de otros grupos, y esto se reflejó cuando varios jóvenes, al ver nuestro material, devolvieron otras pancartas para coger la nuestra.

En el mitin de Cardiff hubo muchos y buenos discursos, pero fue la miembro del Partido Socialista Katrine Williams, que habló en nombre del Consejo de Oficios de Cardiff, quien expuso la línea de acción más clara para evitar el cambio climático: «Tenemos que nacionalizar todas las empresas energéticas para que la transición a la producción de energía libre de fósiles, aislar nuestros hogares y la transición a las bombas de calor en lugar de calderas de gas.

Necesitamos nacionalizar la siderurgia para poder salvaguardar los puestos de trabajo en Port Talbot y hacer la transición a la producción de acero con hidrógeno».

«Necesitamos que el gobierno galés nacionalice el transporte público. En lugar de subvencionar los beneficios de Stagecoach, Arriva y First, que luego cobran unas tarifas altísimas, deberíamos utilizar esas subvenciones para ofrecer un transporte público gratuito.»

Dave Reid

Londres

Alrededor de 10.000 personas marcharon en Londres, y el Partido Socialista tuvo un fuerte contingente junto con los jóvenes socialistas y la campaña de Solidaridad Tamil. Aunque la manifestación estaba compuesta principalmente por una capa de activistas, presentamos con éxito un programa socialista.

Nuestra consigna «Cuando recortan y privatizan, nosotros luchamos y nacionalizamos» fue bien recibida por los manifestantes porque, a pesar de lo que los conservadores y los laboristas blairistas intentan decir, la gente quiere luchar por la nacionalización y los servicios públicos totalmente financiados. La gente quiere luchar por un cambio socialista para acabar con el cambio climático.

Lily Douglas

Southampton

Maggie Fricker, trabajadora de la salud, sindicalista y miembro del Partido Socialista, fue aclamada por los 500 que se manifestaron en Southampton cuando dijo: «Tenemos un dicho en el movimiento obrero: no se puede controlar lo que no se posee. No podemos confiar en las multinacionales. Es hora de que las tomemos y las pongamos bajo el control y la gestión de los trabajadores».

«Nosotros, el 99%, tenemos que organizarnos para un cambio socialista, para poder aprovechar los recursos del mundo y planificar para alimentar y cuidar a todos y a nuestro planeta».

Leeds

Un par de miles de personas se unieron a la protesta de la COP26 en Leeds. Se notó que importantes sectores del movimiento sindical se habían movilizado para la manifestación, con notables delegaciones de Unite, NEU, PCS y consejos sindicales locales en la marcha. Intervinieron sindicalistas militantes, como la secretaria general del sindicato de panaderos, Sarah Woolley.

Desgraciadamente, entre los demás oradores había quienes no son amigos del movimiento obrero ni del medio ambiente. La alcaldesa laborista de West Yorkshire, Tracy Brabin, fue abucheada por algunos asistentes por su apoyo a la ampliación del aeropuerto de Leeds-Bradford. El consejo laborista de Leeds, a pesar de adoptar una «emergencia climática», ha apoyado el proyecto con la financiación de un enlace de carretera con el aeropuerto. Brabin tampoco ha actuado hasta ahora en su promesa electoral de volver a poner el transporte público en West Yorkshire bajo control público.

Iain Dalton

Plymouth

Alrededor de 1.000 personas marcharon por el centro de la ciudad de Plymouth antes de una concentración. El organizador regional de RMT, Barry West, habló de la importancia de ampliar los servicios ferroviarios y terminó diciendo que necesitamos una revolución para evitar el cambio climático.

Duncan Moore

Birmingham

Más de 1.000 manifestantes marcharon por el centro de la ciudad hasta Temple Row, uniéndose al grito cada vez más fuerte de acción inmediata contra el cambio climático. Representantes de Youth Fight for Jobs y del sindicato PCS pronunciaron poderosos discursos una vez que la marcha regresó para la concentración principal.

Nick Hart

Nottingham

Más de 600 personas se reunieron en el Forest Recreation Ground para la concentración de apertura de la marcha por la justicia climática. La Coalición COP26 de Nottingham, en la que participó el Partido Socialista, había trabajado durante dos meses para organizar el evento.

A pesar de las conversaciones, el ayuntamiento laborista se negó a cerrar la carretera para la marcha. Era demasiado grande para caber en la acera y estábamos decididos a marchar por la carretera. Los XR Rebels bloquearon los cruces para que pudiéramos marchar con seguridad y explicar la protesta a los conductores mientras lo hacían.

Clare Wilkins

Brighton

Los estudiantes socialistas destacaron entre la multitud de la protesta climática de Brighton. Fue una gran reunión de activistas climáticos y socialistas con el objetivo común de un sistema que necesita cambiar. Una de las pancartas favoritas de un activista de los Estudiantes Socialistas decía «El capitalismo está quemando a nuestros hijos», ¡y por eso luchamos!

Hannah Johnston

