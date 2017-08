El empresario vasco que mostró los supermercados venezolanos: “Me han amenazado con matar y quemarme”

Agustín Otxotorena, el empresario vasco que mostró fotos de los supermercados de clase alta en Caracas, completamente llenos, ha sido amenazado tras la repercusión de su entrada en Facebook en Venezuela y en España. Estas imágenes mostraron el contraste existente entre abastecimiento que tienen estos productos para los sectores adinerados del país, y el desabastecimiento en el resto del país –llegando a esconder alimentos para desestabilizar al gobierno-.

En una entrevista para la laiguana.tv, explica como su vida ha cambiado desde entonces, al punto que debe andar acompañado tras haber recibido amenazas contra su integridad física. Asegura que lo que mostró con sus fotos es lo que vive cotidianamente, pues es el este y el sureste donde se desarrolla su actividad vital. “No es que yo ando por la ciudad buscando situaciones que mostrar”.

“hay una gente que no sufre la crisis, pero que seguramente es la que más se queja y que tanto cacarea afuera sobre la libertad de expresión y la libertad personal, y sin embargo aquí practican la exclusión y la violencia contra quien piense un poco diferente a ellos”, argumenta.

En mi casa, como en todas las casas de la gente de clase media alta y de la gente rica, hay de todo, precisa tras explicar que los productos clásicos de la dieta europea los consigue en esas tiendas del este y lo rubros regulados hay personas (bachaqueros) que se los ofrecen. Y agrega: “en casa de Mendoza, Cisneros y Vargas hay papel higiénico”.

¿Quiere decir que usted tiene la posibilidad de pagar esos productos?

Todo el mundo que vive en esos sectores del Este de Caracas tiene posibilidad. Desde el Country Club, que queda en el municipio Chacao, hasta La Lagunita hay una autopista que se recorre en una hora, que esta rodeada de lado y lado de urbanizaciones que valen como mínimo medio mllón de dólares, con club privados, colegios privado, con todo tipo de servicio, con centros comerciales exclusivos donde no faltan las cosas. El que tiene dinero aquí accede. Yo no estoy diciendo que no hay gente que la esté pasando mall. El que no tiene dinero lo pasa mal aquí, en Colombia, en Brasil y en cualquier parte del mundo.

Su descripción ofrece la idea de que existen dos ciudades…

Es que hay dos ciudades. Ninguna persona de esos sectores del este pasan al otro lado. Chacaito es la frontera invisible. Si yo propongo una reunión en el hotel Melia (ubicado en Sabana Grande) no vienen, me dicen que no porque esa es la parte de la ciudad de la gente fea. Porque la gente de clase media alta no quiere tener nada que ver con la Venezuela real.

¿Si no quieren tener nada que ver con esa Venezuela y su gente como van a hacer para dominarla y ejercer su poder?

Como hacen en Colombia. Con represión, asesinatos y a punta de fusil. En Colombia mueren al día 18 niños de hambre, según las estadísticas del propio gobierno colombiano, y 5 mil mueren al año. Y allá también los supermercados están llenos de cosas que la gente necesita pero que no pueden comprar. ¿Y como paran eso? Lo hacen a punta de fusil. Y el mismo plan de Colombia lo quieren implementar aquí.

¿Usted siente que eso pueda pasar aquí?

Van a oprimir de la manera como ellos sientan que puedan afianzar su poder ¿Acaso Leopoldo López o Capriles se van a parar si salen 100 personas de Catia,de Petare o de cualquier barrio de la ciudad a protestar? ¿Como responderán? ¿Como respondieron antes? ¿Qué plan nuevo hay?

Oxtonorena, que ha vivido en Venezuela los últimos 18 años, reitera que en la nación del norte de suramérica hay dos países en uno. “Hay un país de guapos ,ricos, rubios, que tienen niños preciosos y que viven en una élite, que no tienen estándares similares en Europa, y hay otro país de la gente excluida, pobre, luchadora y trabajadora que aunque llegue a tener dinero nunca va a se aceptada por esa clase dominante.

¿Y por qué en lo simbólico se impone ese modelo de la Venezuela blanca y europea?

Mira cual es la imagen que se proyecta de la venezolana clásica, Miss Venezuela, las telenovelas…La venezolana blanca, rubia y guapa es el estandarte de la Venezuela mediática. Y eso no sólo ocurre aquí, es un fenómeno mundial.

¿Eso no mostraría un fracaso de este proceso de cambio?

Yo te digo una cosa, hacen falta varias generaciones para que un gobierno sin cometer errores logre corregir el desastre que dejó la IV República en 1998, con un 85 por ciento de pobre, un 45 por ciento de pobreza extrema y un 16 por ciento de pobreza atroz. Y eso no se soluciona en cuatro, cinco, ni diez ni quince años. Eso se soluciona en varias generaciones.

“a Chávez le dieron un golpe (de Estado) y dejo libres a todos los que se lo dieron”

¿Y cuales son los errores que se han cometido en estos años?

Hay muchos errores como la corrupción, la falta de gestión,…pero hay uno que a mi me llama mucho la atención, que es el “buenísimo”. Es decir, a Chávez le dieron un golpe (de Estado) y dejo libres a todos los que se lo dieron. Capriles está llamando a los militares a dar un golpe y nadie lo mete preso. Hoy en día Capriles en España estaría en la cárcel. Ahí tenemos a Ledezma en su casa, a la jueza Afiuni en su casa. Eso es impunidad y la impunidad le ha hecho mucho daño a este proceso.

¿Qué pasó en España para que sus fotos tuvieran tal impacto?

Las campañas de propagando tienen un efecto, pero cuando se exceden tienen un efecto contrario. La campaña contra Venezuela es para tapar lo que está pasando es España que es gravísimo. Pero han distorsionado tanto la realidad, los telediarios inician y terminan con Venezuela, dicen que la gente se está muriendo de hambre y que se están comiendo las palomas de las plazas y los perros callejeros. Y yo no digo que la gente pobre la está pasando mal. Ponlo, por favor. Pero la gente en España al haber visto otra realidad se ha sentido liberada porque se ha dado cuenta de que la estaban engañando, pero por otro lado se ha sentido estafada y herida. Y ha salido a replicarlo como ocurrió el 15M, después de los atentados de Madrid, cuando el gobierno estuvo dos días acusando a ETA. Y cuando se demostró que era mentira la gente salió y acabó con el gobierno de Aznar.

“Las campañas de propagando tienen un efecto, pero cuando se exceden tienen un efecto contrario.”

¿Se atrevería a decir que la reacción ante su informe ha representado un punto de quiebre en esta campaña?

Desde luego, llevan dos días en que las menciones de Venezuela han bajado al mínimo. Llevaban dos meses con una campaña brutal hasta que vino Albert Rivera. Te digo una cosa, ayer y hoy he visto la televisión española y ya no se habla de Venezuela.

¿Ha recibido amenazas a su integridad física?

Sí, veladamente sí. A través de gente cercana a mí, es evidente que sí. Por Facebook, directamente con llamamientos a localizarme, con llamamientos a matarme, a quemarme. Que si voy a los supermercados me van a escrachar (golpear). Conozco esas amenazas, se como son, pero uno en esta vida no está para agachar la cabeza.

¿Tiene miedo?

No. Respeto sí. Miedo no, porque aquí hay que hacer lo personal a un lado. Si todos hicieramos caso a nuestros miedos nunca nadie haría nada. En un momento dado en que hay que comprometerse con algo hay que dar el paso. Así me han educado a mí. Así somos los vascos,que somos un pueblo pequeño, somos luchadores y hemos aguantado con nuestra cultura porque no nos hemos doblegado ante la tiranía.

¿Se iría de Venezuela si continúan las amenazas?

No, yo estoy aquí y voy a seguir estando.