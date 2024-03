El desconocido negocio inmobiliario que reportó $4.200 millones a la familia del senador Fidel Espinoza y su nexo con constructora

SU FAMILIA POSEE UN PREDIO AVALUADO POR EL SII EN $30 MIL MILLONES QUE EL SENADOR NO HA TRANSPARENTADO

CIPER 27.03.2024

Por Catalina Olate y Paulina Toro

La familia del senador del PS tiene un predio en Puerto Montt con una tasación fiscal de $30 mil millones. Lo adquirió porque en la época de la UP su padre lideró una “toma” y logró que los dueños del terreno le firmaran una promesa de compraventa a bajo precio. Aunque fue ejecutado tras el golpe de Estado, su familia consiguió hacer efectiva la promesa y adquirió el terreno de casi 109 hectáreas. En 2009 cambió su uso de suelo de agrícola a urbano y su valor se disparó. En 2017 la familia vendió una parte en $4.200 millones. La compró el empresario José Miguel Martabid, hermano de un constructor con múltiples proyectos de vivienda social que han sido “apalancados” por Espinoza. En la EGIS que desarrollaba esos proyectos trabajaba un primo del parlamentario. El senador no ve conflictos de interés en estas relaciones, pero admite que no había declarado correctamente, hasta ahora, su participación en el valioso predio familiar.

