El caos del servicio privado de agua en Gran Bretaña: ¡necesitamos una nacionalización socialista!

Callum Joyce de The Socialist (documento del Partido Socialista – CIT Inglaterra y Gales)

Imagen: Sede de Thames Water. Fotos: Jim Linwood/CC, Mike Quinn/CC

Continúa la saga de crisis de Thames Water en Gran Bretaña. Noticias recientes sugieren que es posible que se retenga una inversión adicional de £ 3 mil millones prometida en la empresa, amenazando la posibilidad de que no pueda continuar operando. Al menos £500 millones de esa cantidad debían entregarse este mes, lo que Thames Water necesitará para pagar una deuda de £190 millones que debe pagarse a finales de abril.

Los inversores afirman que Thames Water ya no es una perspectiva atractiva para la inversión y condicionan su continuidad a que Ofwat (el organismo gubernamental responsable de la regulación de las industrias de agua y alcantarillado) acepte reducir el importe de las multas que la empresa podría afrontar. por exceso de contaminación y por pagar dividendos por encima de un límite establecido. ¡También piden permiso para aumentar las facturas de los consumidores en un 40% este año! Esto significará más miseria para los 16 millones de clientes de Thames Water que ya han visto aumentar sus costos de energía, alimentos y vivienda en los últimos 18 meses.

Thames Water y otras empresas privatizadas de agua y alcantarillado se crearon como empresas privadas en la década de 1980 como parte del ataque neoliberal de Margaret Thatcher contra los servicios públicos, cuando enormes sectores de la economía fueron vendidos a manos privadas. Las deudas iniciales de estas empresas fueron en realidad eliminadas por Thatcher y reducidas a cero para fomentar la inversión. Desde entonces, sólo Thames Water ha acumulado una enorme deuda de £14 mil millones. Sus niveles de deuda equivalen ahora a alrededor del 80% del valor de sus activos totales, a pesar de que Ofwat recomienda a las empresas de agua que no superen el 60% debido a los riesgos financieros involucrados. Sin embargo, este dinero no se ha utilizado para mantener y mejorar infraestructuras cruciales, sino que ha ido a parar a los accionistas en forma de más de £7 mil millones de libras en dividendos pagados durante los últimos 30 años.

Renacionalización

Lo que sucederá ahora aún es incierto, pero si los inversores deciden abandonar la empresa, ésta se enfrentará a una crisis, ya que sus reservas financieras actuales sólo le permitirán seguir funcionando hasta mayo del próximo año. La prensa capitalista plantea cada vez más como una posibilidad la idea de una renacionalización, es decir, que el gobierno intervenga y se haga cargo de la empresa para garantizar un servicio continuo. Los conservadores se oponen ideológicamente a esto; Sería una admisión tácita de que la afirmación de que las privatizaciones neoliberales de Thatcher alentarían más inversiones es falsa. Crecería la presión para nacionalizar otras empresas de agua contaminantes, los ferroviarios en ruinas, el servicio postal o también las especuladoras empresas energéticas.

Es probable que los conservadores busquen primero poner a Thames Water en una “administración especial”, dándoles esencialmente poder para enviar comisionados para supervisar un proceso de reestructuración dentro de la empresa con el fin de hacerla más atractiva para nuevos inversores. Esto aún permitiría a los accionistas existentes mantener sus participaciones en la empresa si así lo desearan y seguir obteniendo beneficios posteriormente si tales medidas logran salvar la empresa. En resumen, ¡el gobierno intentará salvar el día sin consecuencias para los especuladores que han arruinado el servicio en primer lugar!

Sin embargo, no está garantizado encontrar nuevas inversiones. Si no pueden hacerlo incluso después de la administración, el gobierno probablemente se verá obligado a intervenir y nacionalizarlo. Un proceso similar ocurrió con la quiebra de Railtrack en 2002, una empresa privada responsable del mantenimiento de gran parte de la infraestructura ferroviaria en Gran Bretaña. La empresa fue puesta en administración después de dificultades financieras y administrada temporalmente por el gobierno del Nuevo Laborismo con el objetivo de devolverla a manos privadas una vez que se resolvieran los problemas financieros. Sin embargo, el gobierno no pudo encontrar compradores interesados y se vio obligado a mantener Railtrack como organismo público, convirtiéndolo en lo que ahora conocemos como Network Rail.

Este bien podría ser el futuro de Thames Water en el próximo período, aunque los conservadores pueden esperar poder retrasar el tema hasta después de las elecciones generales para dejarlo en manos del Partido Laborista de Starmer. Sin embargo, si cualquiera de estos partidos acepta la nacionalización, no será como una medida socialista llevada a cabo en interés de la clase trabajadora, sino como una medida «capitalista de estado» utilizada para apuntalar su debilitado sistema y cubrir los fracasos de las empresas privadas. propiedad y gestión. Esto también implicaría comprar la participación de los accionistas existentes, con un costo enorme para el contribuyente, mientras que nuestros otros servicios públicos, como el NHS, carecen de efectivo. La nacionalización realizada de esta manera puede salvar el servicio en el corto plazo, pero no resolverá ninguno de los problemas subyacentes de la industria. Esto se puede ver en el ejemplo de Scottish Water: sigue siendo un organismo de propiedad pública, pero aun así ha vertido enormes cantidades de aguas residuales en ríos y lagos.

Nacionalización socialista

La solución es una auténtica nacionalización socialista: convertir Thames Water en propiedad pública con una compensación pagada sólo en función de la necesidad comprobada y colocarla bajo control y gestión democrática de los trabajadores, de modo que las decisiones sobre inversión sean tomadas por representantes responsables de los trabajadores y usuarios de los servicios. Sólo esto permitiría la inversión en infraestructura necesaria sin la mala gestión de los burócratas designados por el gobierno.

Sin embargo, esto no debería limitarse sólo a Thames Water: toda la industria privada del agua está en declive. Ocho empresas de agua diferentes se encuentran en los niveles de deuda recomendados o por encima de ellos y muchas de ellas se han enfrentado a escándalos debido a la contaminación excesiva. ¡Southern Water ahora pide permiso para aumentar las facturas en un 70%! Si Ofwat no acepta estas duras condiciones, entonces podría producirse una crisis de inversión similar en todo el sector. Para evitarlo será necesaria la nacionalización inmediata de toda la industria.

Los accionistas que han extraído miles de millones de un servicio público no deberían recibir ni un céntimo de compensación. Sin embargo, hay algunos fondos de pensiones que han invertido en Thames Water, potencialmente con dinero de las pensiones de los trabajadores comunes. En este caso, esos trabajadores deberían recibir una compensación total. Pero esto no significa entregar dinero a las grandes empresas privadas de pensiones: ¡también deberían ser nacionalizadas! Nacionalizando la industria de las pensiones junto con los bancos y otros elementos clave del sector financiero sería posible garantizar pensiones dignas para todos.

Es evidente que los conservadores nunca aceptarán la nacionalización socialista que es necesaria, pero tampoco lo harán los laboristas de Starmer. Se ha comprometido a nada más que darle a Ofwat el poder de bloquear las bonificaciones para los ejecutivos de las compañías de agua hasta que resuelvan los problemas dentro del sector, ¡dejando nuevamente la solución en manos de aquellos que han creado este lío en primer lugar! Necesitamos un nuevo partido de trabajadores de masas, respaldado por los sindicatos, que luche por la nacionalización, no sólo de las empresas de servicios públicos, sino de todas las grandes corporaciones y bancos de Gran Bretaña, para que puedan funcionar bajo un plan democrático de producción que cumpla las necesidades de todos; en otras palabras, luchar por una sociedad socialista. Sólo sobre la base de un sistema así será posible proporcionar los servicios que la gente necesita, libres de la codicia y la explotación del capitalismo.