El BRICS PLUS y la arquitectura de un nuevo orden mundial

Por Lautaro Namuncura

CIT en Chile

Estamos ante una reconfiguración del orden mundial. Los Estados Unidos que después de su triunfo sobre la Unión Soviética han ejercido como la principal potencia imperialista apoyados por sus aliados de los otros países capitalistas avanzados, se ven ahora contestados por nuevas economías emergentes o subdesarrolladas. Estos países han configurado primero los BRICS, acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudafrica, y ahora los “BRICS plus” con la incorporación a partir del 1 de enero de 2024 de Argentina, Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Etiopía.

Es un nuevo orden mundial que está acabando con el orden unipolar que estableció EEUU, con sus guerras, sanciones financieras y bloqueos comerciales.

En esas pocas décadas del mundo unipolar en que los Estados Unidos ejercían su hegemonía prácticamente sin competencia, aplastaron e invadieron numerosos Estados como Yugoeslavia donde bombardearon a Serbia y el país Yugoeslavo dejó de existir, invadieron Haití, declararon la guerra e invadieron Libia, Irak y Afganistán, movieron la alianza de la OTAN hasta las fronteras de Rusia, y aplicaron sistemáticamente sanciones económicas y militares contra todos los países “díscolos” a sus dictados tales como Siria, Rusia, Irán, China, Venezuela, que se añadieron a Cuba que ya soporta 60 años de bloqueo. Estos países imperialistas con el hegemón de EEUU conforman el G7 frente a los que aparece ahora como contraparte el BRICS Plus.

El actual enfrentamiento entre bloques, a diferencia de la guerra fría no es entre modelos socioeconómicos con hegemonías de clase social distintos, no tenemos un bloque imperialista capitalista enfrentado a países no capitalistas del bloque encabezados por la Unión Soviética. Hoy Rusia es capitalista, China un capitalismo de Estado y el resto de los miembros del BRICS plus son todos economías capitalistas, algunos incluso regímenes teocráticos retardatarios como Irán, monarquías autárquicas como Arabia Saudita o los Emiratos Árabes Unidos, dictaduras militares reaccionarias como Egipto… Los BRICS plus no promueven ningún modelo social alternativo, defienden los acuerdos de libre comercio así como la cooperación público privada. Nada cercano al socialismo democrático y la emancipación de la clase trabajadora. Y sin embargo, es una buena noticia que se introduzca esta fractura en el orden mundial por la que se pueden introducir las aspiraciones sociales y anti imperialistas de las clases trabajadoras, abre nuevas perspectivas para los movimientos de emancipación social y nacional.

Tampoco hay que hacer cuentas demasiado alegres, por ahora este proceso de cuestionamiento de la hegemonía de Estados Unidos solo esta desarrollándose, aunque los BRICS plus promueven el uso de sus monedas nacionales en el comercio internacional, y este está desarrollándose, especialmente con el Yuan chino ocupando un lugar relevante, el dólar sigue teniendo de lejos la mayor importancia en las transacciones y las reservas.

Sin embargo tampoco hay que despreciar a os BRICS plus, ellos controlan más del 54% de la producción petrolera mundial, los mayores yacimientos de metales raros están en Brasil, Rusia, Sudáfrica, mientras que China produce actualmente dos tercios de la producción de tierras raras del mundo. Además representan 23%de las ventas agrícolas mundiales.

Los países capitalistas imperialistas, sobre todo EEUU están atónitos por China que se salió del guión que habían establecido para ella, ahora es un competidor económico formidable y las sanciones para bloquear su desarrollo económico y tecnológico no están funcionado.

El mundo entero está antes desafíos formidables, enfrentamos una tormenta perfecta que combina a la vez la creciente desigualdad social, el desempleo al alza, las nuevas tecnologias y la inteligencia artificial destruirán masivamente empleos, la catastrofe del cambio climático tiene multiples consecuencias, como inundaciones, sequías y olas de calor. Si a esto sumamos las guerras, boicots y bloqueos, tenemos una explicación para las hambrunas. La pandemia del COVID-19 fue la primera de estas enfermedades globales agrabadas por años de recortes de la inversión en salud pública. Pero dónde hay opresión y explotación hay resistencia y rebelión, el cambio del orden global hacia un mundo multipolar facilitará la victoria de las rebeliones sociales.

