El asesinato de Soleimani ha sumido al Oriente Medio en convulsión

Las ondas de choque recorrieron el mundo y la indignación se extendió en el Medio Oriente cuando se conoció la noticia de la decisión unilateral de Trump de asesinar a Qassem Suleimani, comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución iraní y un líder clave de Irán.

Robert Bechert, CIT Irán

Suleimani tenía un estatus legendario, particularmente entre los chiítas, en todo el Medio Oriente. Era el hijo de un obrero que se había levantado para dirigir la Fuerza Quds y desempeñó un papel clave en la derrota de ISIS. Entre las personas que murieron junto a Suleimani se encontraba Abu Mahdi al-Muhnadis, un importante líder de las milicias que ahora están integradas en las fuerzas militares iraquíes.

Por su posible impacto, se considera el acontecimiento más importante en Oriente Medio desde la invasión de Irak liderada por Estados Unidos y Gran Bretaña en 2003. Representa un intento de anular uno de los resultados clave de esa invasión, a saber, el fortalecimiento del poder regional de Irán, algo que los arquitectos de la invasión no pudieron prever en absoluto. El objetivo de Trump es tratar de revertir la posición de Irán pero, al mismo tiempo, evitar otra guerra terrestre. Sin embargo, estas matanzas podrían desestabilizar aún más toda la región y llevar a más guerras.

Soleimani murió en un ataque cerca del Aeropuerto de Bagdad

¿Guerra?

Durante un tiempo las palabras «Franz Ferdinand» y «World War Three» estuvieron de moda en Twitter, reflejando los temores de que este asesinato pudiera desencadenar una guerra de la misma manera que lo hizo el asesinato de Sarajevo en 1914. Mientras no se plantee una guerra mundial, es probable que se produzcan más conflictos regionales, que amontonarían más miseria en los pueblos de Oriente Medio y posiblemente más allá. Suleimani no sólo era un alto dirigente militar, sino que era un actor clave en la construcción de la posición regional de Irán. Por lo tanto, estos asesinatos no quedarán sin respuesta por parte del régimen iraní, aunque lo que realmente hace puede que no esté inmediatamente claro todavía.

La acción unilateral de Trump sorprendió a los aliados de Estados Unidos. Aparentemente, todos se quedaron completamente a oscuras, a diferencia de por lo menos dos senadores republicanos estadounidenses a quienes se les informó de la decisión del asesinato unos días antes. Tenía todas las características de un gángster que ordena la «eliminación» de un oponente…

