EL APRUEBO NO BASTA

Por Hugo Rodríguez

Socialismo Revolucionario CIT Chile

El pasado 25 de octubre vivimos un plebiscito, donde el pueblo por amplia mayoría le dijo NO a la constitución de Pinochet, pero también fue un rotundo No a la casta política.

Hay que entender este plebiscito, como un gran triunfo de la movilización social y la fuerza del movimiento del 18 de octubre pasado, porque antes de esa fecha no había ninguna autoridad ni de gobierno ni de la ex concertación que planteara la idea del cambio de la constitución, en este país no se podía cambiar nada porque no estaban las condiciones, según ellos. Pero bastaron dos o tres días de movilización para que cambiaran de opinión forzados por los acontecimientos.

El plebiscito fue solo el primer paso, ahora es cuando necesitamos más que nunca el organizarnos y seguir movilizados, la unidad hoy día es más importante para lograr una nueva constitución que asegure todos los derechos sociales, tales como Salud, educación, vivienda, etc…Pero no cualquier unidad, necesitamos una UNIDAD DE CLASE de las organizaciones sociales, de las asambleas territoriales, de los cabildos auto convocados, de los sindicatos.

La lucha continúa, ahora por instaurar una Asamblea Constituyente soberana, sin supervisores como plantea la Ley 21.200.

En la segunda papeleta donde por una mayoría abrumadora, el pueblo dijo Convención Constitucional, no significa que la gente esté a favor de la manera como se ha establecido este órgano, sino que la ciudadanía entiende que será completamente elegido, sin políticos, sin personajes que hayan estado comprometidos en colusiones y financiamientos truchos con las grandes empresas.

La tarea entonces es la organización de una ASAMBLEA CONSTITUYENTE paralela para luchar y defender en las calles, poblaciones, empresas el triunfo del APRUEBO y donde sea el pueblo y sus organizaciones quien redacte una nueva constitución verdaderamente democrática, que consagre como parte fundamental, primero el Derecho a la vida digna, el derecho a una atención de salud decente, una educación gratuita, la nacionalización de todos los recursos naturales, la nacionalización del agua, el fin del negocio de las AFP , el reconocimiento a los pueblos originarios y su autonomía, el fin al pacto del silencio de los violadores de los DDHH durante la dictadura cívico militar, una reforma completa de los estamentos armados, como son las policías y las FFAA.

Organización, movilización, creación de una ASAMBLEA CONSTITUYENTE del pueblo para defender el triunfo de la opción APRUEBO, ese es el camino.

